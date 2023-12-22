لوحة نادرة لـ أنطونى فان دايك فى مزاد عالمى وتوقعات بتجاوزها مليون دولار

(MENAFN
- Youm7) أعلنت دار مزادات
كريستيز
فى نيويورك
عرض لوحة نادرة لأنطونى فان دايك، وهى جزء من سلسلة لوحاته الشهيرة، فى مزاد، ومن المتوقع أن تجلب ما بين 800 ألف إلى 1.2 مليون دولار، محطمة الرقم القياسى للمزاد الدائم للفنان الفلمنكى.
الصورة التى رسمها فان دايك تعود إلى القرن السابع عشر، لـ ويليم هونديوس، وهذه اللوحة تأتى ضمن مجموعة من البورتريهات التى رسمها الفنان، وساهمت فى ترسيخ فان دايك كرسام بورتريه، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.
وقال ستيجن ألستينز، من قسم الرسومات القديمة فى كريستيز، إن هذه الرسومات مكنت فان دايك حقًا من نشر أفكاره فى فن البورتريه، مضيفا أن فان دايك كان أكثر رسامى البورتريه تأثيرًا فى القرن السابع عشر.
وتأمل دار المزاد أن تتجاوز الرقم القياسى السابق للفنان البالغ 585 ألف جنيه إسترلينى (نحو 800 ألف دولار)، والذى تم تسجيله فى عام 1985 فى كريستيز.
وفى عام 2019 باعت كريستيز بورتريه آخر لفان دايك، والذى حقق 212.500 جنيه إسترلينى (269.490 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يتجاوز بكثير تقديراتها.
كان تأثير فان ديك واضحاً فى الحركة الفنية فى أوروبا، وعلى الرغم من عمره القصير، فإنه ترك عدداً ضخماً من الصور الشخصية التى تمثِّل كبار رجال عصره من الملوك والنبلاء وغيرهم، مثل الملك كارل والدوق ريتشموند والكونتيسة دو أكسفورد ودوق هاملتون، كما ترك أعداداً من اللوحات التي تمثّله شخصياً والموزِّعة اليوم في أشهر المتاحف.
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