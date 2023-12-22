لوحة نادرة لـ أنطونى فان دايك فى مزاد عالمى وتوقعات بتجاوزها مليون دولار

MENAFN - Youm7) أعلنت دار مزاداتكريستيزفى نيويوركعرض لوحة نادرة لأنطونى فان دايك، وهى جزء من سلسلة لوحاته الشهيرة، فى مزاد، ومن المتوقع أن تجلب ما بين 800 ألف إلى 1.2 مليون دولار، محطمة الرقم القياسى للمزاد الدائم للفنان الفلمنكى.

الصورة التى رسمها فان دايك تعود إلى القرن السابع عشر، لـ ويليم هونديوس، وهذه اللوحة تأتى ضمن مجموعة من البورتريهات التى رسمها الفنان، وساهمت فى ترسيخ فان دايك كرسام بورتريه، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.

وقال ستيجن ألستينز، من قسم الرسومات القديمة فى كريستيز، إن هذه الرسومات مكنت فان دايك حقًا من نشر أفكاره فى فن البورتريه، مضيفا أن فان دايك كان أكثر رسامى البورتريه تأثيرًا فى القرن السابع عشر.



وتأمل دار المزاد أن تتجاوز الرقم القياسى السابق للفنان البالغ 585 ألف جنيه إسترلينى (نحو 800 ألف دولار)، والذى تم تسجيله فى عام 1985 فى كريستيز.

وفى عام 2019 باعت كريستيز بورتريه آخر لفان دايك، والذى حقق 212.500 جنيه إسترلينى (269.490 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يتجاوز بكثير تقديراتها.

كان تأثير فان ديك واضحاً فى الحركة الفنية فى أوروبا، وعلى الرغم من عمره القصير، فإنه ترك عدداً ضخماً من الصور الشخصية التى تمثِّل كبار رجال عصره من الملوك والنبلاء وغيرهم، مثل الملك كارل والدوق ريتشموند والكونتيسة دو أكسفورد ودوق هاملتون، كما ترك أعداداً من اللوحات التي تمثّله شخصياً والموزِّعة اليوم في أشهر المتاحف.