شاهد تمثال من حجر الشست الرمادى للإلهة حتحور

MENAFN - Youm7) يضمالمتحف المصرىبين جنباته مجموعة رائعة من المقتنيات التى تدل على اتساع نطاق الفنون، خصوصا فن النحت لدى المصريين القدماء وتقدم هذه التماثيل صورة مكتملة التفاصيل للفن فى كافة العصور الفرعونية واليوم نتوقف مع تمثال الإلهة حتحور مع تمثالين آخرين للإلهة إيزيس، والإله أوزوريس، وجميعها لـ بسماتيك أحد كبار رجال الدولة، وكان يحمل العديد من الألقاب منها المشرف على الأختام وحاكم القصر.

تُعد هذه التماثيل الثلاثة أمثلة رائعة لأسلوب النحت فى العصر المتأخر، حيث أعاد هذا التمثال تقديم المُثل العليا لفن النحت فى الدولة القديمة .

صُور بسماتيك وهو يخرج من تحت حماية حتحور بقدمه اليسرى إلى الأمام، مرتديًا باروكة شعر مستعار بسيطة وقلادة، يضع يده على نقبته الطويلة، التى كُتب عليها اسمه وألقابه، وتماشيًا مع التماثيل المصاحبة، نُقشت صيغة تقدمة القرابين حول قاعدة التمثال بالهيروغليفية.

ويبلغ ارتفاع التمثال 97 سنتيمتر أما العرض فيصل إلى 29 سم والطول 103سم.

وترجع هذه التماثيل للعصر المتأخر، الأسرة السادسة والعشرون، الملك أحمس الثاني (أمازيس) عثر علية

فى جبانة منف، شمال سقارة، منطقة حور محب، مقبرة بسماتيك ويعرض حالياً بقاعة 24 أرضى بالمتحف المصرى.

تماثيل بسماتيك والإلهة حتحور