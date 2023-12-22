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شاهد الليلة.. القمر والمشترى فى لقائهما الأخير لعام 2023

12/22/2023 2:26:14 PM
(MENAFN- Youm7) سيلتقي القم مع كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، للمرة الأخيرة في عام 2023 هذه الليلة، عندما يقترب الجرمان السماويان من السماء، وفي نفس الوقت تقريبًا، سيتشاركان في نفس الجانب، وهو ترتيب يسميه علماء الفلك بالاقتران.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، سيكون القمر البالغ من العمر 10 أيام مضاءً بنسبة 86٪ خلال الاقتراب القريب، مع نمو الوجه القمري المضاء حاليًا خلال توجه القمر إلى اكتمال القمر الأخير لعام 2023.



سيمر القمر البالغ من العمر 10 أيام على بعد درجتين فقط شمال كوكب المشتري، حيث يقع كلا الجسمين السماويين في كوكبة برج الحمل خلال اللقاء.



سيكون الاقتراب الوثيق والاقتران بين القمر وأكبر كوكب في النظام الشمسي مرئيًا حتى قبل بدء غروبهما، وهذا يعني أنه سيكون أمام مراقبي السماء بضع ساعات لرصد هذا الاقتران بعد غروب الشمس وإظلام السماء.



على الرغم من كون هذا اقترابًا وثيقًا، إلا أن القمر والمشتري سيظلان منفصلين على نطاق واسع جدًا بحيث لا يمكن رؤيتهما معًا في مجال الرؤية الضيق للتلسكوب ولكن يجب أن يكونا مرئيين معًا في مجال الرؤية الواسع بالمنظار.



كما أنه خلال الاقتران، سيكون للقمر قوة 12.5-، بينما سيكون المشتري خافتًا بقوة 2.7-، حيث تشير البادئة السالبة إلى جسم لامع بشكل خاص في السماء فوق الأرض.



سيهيمن القمر على كوكب المشتري في السماء من حيث الحجم، لكن هذا مجرد تأثير لمنظورنا من الأرض، والقمر أقرب بكثير إلى كوكبنا، وهو الكوكب الثالث من الشمس، من كوكب المشتري، وهو الكوكب الخامس في المجموعة الشمسية.



على الرغم من أن هذا هو اللقاء الأخير بين القمر والمشتري هذا العام، إلا أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يلتقي الجرمان السماويان مرة أخرى، حيث سيقترب القمر بعد ذلك من كوكب المشتري يوم الخميس 18 يناير، بعد أسبوع واحد فقط من أول قمر جديد لعام 2024 وبداية أول دورة قمرية كاملة في العام المقبل.












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