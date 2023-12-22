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العثور على صور لاعتداء جنسى على أطفال داخل قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعى

12/22/2023 2:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث، أن مجموعة البيانات المستخدمة لتدريب مولدات صور الذكاء الاصطناع تحتوى على آلاف الصور المشتبه بها للاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث وجد تحقيق أجراه مركز السياسات السيبرانية بجامعة ستانفورد، أن قاعدة بيانات LAION-5B، والتي تم استخدامها لتدريب العديد من مولدات صور الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Stable Diffusion، تحتوي على أكثر من 3200 صورة لإساءة معاملة الأطفال المشتبه بها.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تم التأكد من أن ما يزيد قليلاً عن 1000 من هذه الصور هي مواد اعتداء جنسي على الأطفال، مع تحذير التقرير من أن وجودها في مجموعة البيانات قد يسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المبنية على هذه البيانات لإنشاء محتوى جديد لإساءة معاملة الأطفال.



ويعد LAION-5B عبارة عن أرشيف عام ضخم يضم حوالي خمسة مليارات صورة تم التقاطها من الويب المفتوح.



وقد تم استخدامه من جانب مجموعة متنوعة من شركات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب كميات هائلة من البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكنها إنتاج صور جديدة في ثوانٍ.



حذر الخبراء منذ فترة طويلة من أن مولدات صور الذكاء الاصطناعي تخاطر بإطلاق الصور الواقعية للغاية التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي للاعتداء الجنسي على الأطفال، مع تحذير مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) من أن مثل هذه الصور منتشرة بالفعل على نطاق واسع على شبكة الإنترنت المظلمة.

وفي الوقت نفسه، دعت منظمات السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" بشأن حالات استخدام الأطفال لمولدات صور الذكاء الاصطناعي في المدرسة لإنشاء محتوى غير لائق لزملائهم التلاميذ.



وتشهد أيضًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم تقنية مشابهة لـ "خلع ملابس" النساء في الصور من خلال إنشاء صور عارية مزيفة لهن، تزايدًا في شعبيتها، وفقًا لبيانات من Graphika.



يعد Stable Diffusion النموذج الأكثر شهرة لاستخدام قاعدة بيانات LAIONK، حيث أصبحت الأداة، التي طورتها شركة Stability AI ومقرها المملكة المتحدة، واحدة من أكثر أدوات إنشاء الصور انتشارًا وشعبية منذ إطلاقها في عام 2022.



وقال متحدث باسم منظمة LAION الألمانية غير الربحية، التي تقف وراء مجموعة البيانات، لبلومبرج إن المجموعة كانت تزيل مجموعات البيانات الخاصة بها مؤقتًا من الإنترنت بينما تقوم بمسح المحتوى غير القانوني.



وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم Stability AIK أن الشركة قدمت مرشحات لمنع المستخدمين من إنشاء محتوى غير قانوني باستخدام Stable Diffusion وأن نماذج Stability AI تم تدريبها فقط على مجموعة فرعية تمت تصفيتها من LAION-5B.



أصدرت الشركة Stable Diffusion 2.0، الذي يفرض ضوابط أكثر صرامة على المحتوى الجنسي الصريح، في العام الماضي، ولكن الإصدار 1.5، الذي ينشئ محتوى صريحًا، لا يزال متاحًا على شبكة الإنترنت المفتوحة.












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