جوجل تستبدل وظائف مبيعات الإعلانات بالذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث أن شركة جوجل قد تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتحل محل بعض الوظائف في الشركة، ووفقًا لتقرير نشر في The Information، ربما يكون الذكاء الاصطناعي قد استولى بالفعل على وظائف الأشخاص في Google.

ويستشهد التقرير بأشخاص مطلعين على الخطط ويقول إن جوجل تعتزم "دمج الموظفين، بما في ذلك من خلال عمليات تسريح العمال المحتملة، عن طريق إعادة تعيين الموظفين في وحدة مبيعات العملاء الكبيرة التي تشرف على العلاقات مع كبار المعلنين".





ويضيف التقرير أيضًا أنه تم إخلاء الوظائف لأن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من جوجل قامت بأتمتة هذه الوظائف. وتقول إنه من الواضح أنه تم الإعلان عن إعادة الهيكلة المستقبلية في اجتماع إعلانات Google على مستوى الإدارة الأسبوع الماضي.





وفي مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O في مايو من هذا العام، أعلنت جوجل عن "عصر جديد من الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، والذي يتميز "بتجربة محادثة باللغة الطبيعية داخل إعلانات Google، والمصممة لبدء إنشاء الحملات وتبسيط الإعلانات على شبكة البحث".





وقالت Google إن الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها يمكنه فحص موقع الويب الخاص بك و"إنشاء كلمات رئيسية وعناوين وأوصاف وصور وأصول أخرى ذات صلة وفعالة"، مما يجعل برنامج الدردشة في إعلانات Google مصممًا من جزء واحد وخبير مبيعات من جزء واحد.





إحدى هذه الأدوات الإعلانية، وهي أداة Google Performance Max (أو "PMax" للاختصار)، حصلت على تعزيز توليدي للذكاء الاصطناعي بعد إعلان الإدخال/الإخراج ويمكنها الآن "إنشاء أصول مخصصة وتوسيع نطاقها ببضع نقرات".

وهذا يعني أنه يساعد المعلنين في تحديد ما إذا كان يجب أن يكون الإعلان في أماكن مثل YouTube أو البحث أو Discover أو Gmail أو الخرائط أو إعلانات البانر على مواقع الجهات الخارجية، وبعد ذلك، يمكنها فقط إنشاء محتوى الإعلان، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فحص موقع الويب الخاص بك بحثًا عن المواد. يطلق عليه "الأداء الأفضل" لأن الأشكال المختلفة من إعلانك لا تزال متروكة للآلات، والتي يمكنها إعادة مزج إعلاناتك باستمرار في الوقت الفعلي باستخدام نسب النقر إلى الظهور كتعليقات. بالمناسبة، لا يزال المعلن البشري في دائرة الموافقة على المحتوى.





ويضيف تقرير المعلومات أيضًا، "لقد اعتمد عدد متزايد من المعلنين PMax منذ [الإطلاق]، مما يلغي الحاجة إلى بعض الموظفين المتخصصين في بيع الإعلانات لخدمة معينة من Google، مثل البحث، والعمل معًا لتصميم حملات إعلانية لكبار العملاء. "





أداة الذكاء الاصطناعي لا تعني خفض الوظائف

ويوضح التقرير أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعني خفض الوظائف، على الأقل ليس في الوقت الحالي، وتفيد التقارير أن جوجل لديها حوالي 13500 شخص مخصصين لهذا النوع من أعمال المبيعات، وهو جزء من قسم الإعلانات القوي الذي يضم 30000 شخص. إن إدخال أداة الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أن الجميع سيتأثرون.

وأيضًا، لن يتم بالضرورة تسريح أولئك الذين تم تسريحهم، بل يمكن إعادة تعيينهم إلى مناطق أخرى في Google، ويقول التقرير: "يتوقع بعض الموظفين الإعلان عن التغييرات الشهر المقبل".









