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إيلون ماسك يكره إدارة الشركات العامة لهذه الأسباب

12/22/2023 2:26:06 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث إيلون ماسك عن كرهه لنظام الشركات العامة، قائلا إنه بصفته الرئيس التنفيذى
لشركة Tesla ، عليه إعطاء الأولوية لتلبية توقعات المساهمين على المدى القصير فوق أى شىء آخر، وأضاف فى بث مباشر على X Spaces: "هناك ضغط هائل على الشركة العامة فلا يمكن أن يكون لها نتائج غير مرضية عند الاجتماعات الربع سنوية".



ووفقا لما ذكره موقع "business insider" أكد إيلون ماسك أن هذا الأمر في الواقع يؤدى إلى التخلي عن الكفاءة أحيانا فقط من أجل نتائج جيدة على المدى القصير، مضيفا "نشعر أن لدينا نوعًا من الالتزام الأخلاقي بألا نواجه ربعًا سنويا سيئًا ونخيب آمال الناس".



وأوضح ماسك "انخفض سعر سهم Tesla بعد كل من تقارير الأرباح الفصلية الثلاثة التي أصدرتها هذا العام، مع فزع المستثمرين من العلامات الأخرى لمثل هذه الأسباب".



كان ماسك يشير إلى الجوانب السلبية لإدارة شركة عامة دائما، حتى إنه في رسالة بالبريد الإلكتروني عام 2013 إلى موظفي SpaceX، قال إن أحد الجوانب السلبية هو أن الأسهم المتداولة علنًا تمر بتقلبات شديدة، لأسباب تتعلق بالتنفيذ الداخلي ولأسباب لا علاقة لها بأي شيء باستثناء الاقتصاد.



كما اشتبك ماسك مرارًا وتكرارًا مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، التي تنظم الأسواق العامة الأمريكية، منذ إدراج تسلا في بورصة ناسداك في عام 2010، ووافق في عام 2018 على دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار والسماح لمحامي الشركة بالاطلاع
على منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي لتسوية شكوى هيئة الرقابة المالية بشأن تغريدة قال فيها إنه حصل على التمويل اللازم لاستعادة تسلا إلى ملكية خاصة.












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