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تسجيل صوتي يكشف ضغط ترامب لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في ميشيغن عام 2020

12/22/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يكشف تسجيل صوتي لاتصال هاتفي نشرته صحيفة أميركية أن الرئيس السابق دونالد رامب مارس ضغوطا على مسؤولين جمهوريين في ولاية ميشيغن لثنيهما عن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في تلك الولاية.
وفي التسجيل الصوتي الذي نشرته صحيفة «ذي ديترويت نيوز» ضغط ترامب في 17 نوفمبر 2020 على مسؤولين جمهوريين في ميشغين في شمال شرق الولايات المتحدة كانا صوتا للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في منطقتهما حيث حل جو بايدن في الصدارة بفارق مريح.
وقال في هذا الاتصال للمسؤولين الجمهوريين مونيكا بالمر ووليام هارتمان في منطقة واين «يجب أن نكافح من أجل بلدنا. لا يسعنا أن ندع هؤلاء الأشخاص يسلبوننا بلدنا».
وشاركت في الاتصال أيضا رئيسة اللجنة الجمهورية الوطنية رونا ماكدانييل، وهي من ولاية ميشيغن، وقالت في الاتصال «إن أمكن عودا إلى منزلكما هذا المساء ولا توقعا الوثيقة (...) سنجد لكما محامين» في إشارة إلى النتائج الرسمية في المنطقة.
وأيد ترامب ذلك مضيفا «سنهتم بالأمر».
وغادر المسؤولان بعد ذلك اجتماع المصادقة من دون توقيع الوثيقة. غداة ذلك حاولا من دون جدوى العودة عن قرارهما المؤيد للمصادقة مشددين على أنهما تعرضا لضغوط بحسب الصحيفة.
ويقيم نحو 18 % من سكان ولاية ميشيغن في منطقة واين.
وقالت ماكدانييل في بيان «ما قلته علنا وكررته في تلك الفترة (...) هو أن ثمة أدلة كثيرة تبرر حصول تدقيق».
وقال ستيفن شونغ الناطق باسم حملة ترامب للصحيفة إن الرئيس السابق ينوي «الحرص التام على احترام القوانين وضمان نزاهة الانتخابات بما يشمل التحقيق حول الانتخابات الرئاسية المزورة والمنهوبة في 2020».
وسيحاكم الرئيس السابق البالغ 77 عاما في مارس في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 بطريقة غير مشروعة.

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