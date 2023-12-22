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محامي ترامب السابق رودي جولياني يطلب حمايته من الإفلاس

12/22/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم رودي جولياني، الذي عمل ذات يوم محاميا شخصيا للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طلبا للحماية من دائنيه بموجب الفصل 11 في نيويورك، بعد يوم واحد من إلزامه بدفع 146 مليون دولار أميركي لموظفتين انتخابيتين في جورجيا.
وحسب الطلب المقدم إلى محكمة الإفلاس الاتحادية في نيويورك، فإن جولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق، يدين أيضا بأكثر من 4.7 ملايين دولار من الرسوم القانونية بالإضافة إلى ضرائب الدخل الفيدرالية والولائية غير المدفوعة.
كما يواجه أيضا مسؤوليات غير معروفة في أربع دعاوى قضائية تتعلق بعدة شركات. ويظهر الطلب أن جولياني يملك أصولا تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين دولار.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت هيئة محلفين جولياني بدفع 148 مليون دولار للموظفتين الانتخابيتين السابقتين في جورجيا، روبي فريمان وشاي موس، بتهمة التشهير بهما عن طريق اتهامهما كذبا بتزوير الانتخابات في جورجيا خلال الانتخابات العامة لعام 2020.
وقال تيد جودمان، المستشار السياسي لجولياني، في بيان «من غير الممكن لأي شخص أن يعتقد بشكل معقول أن العمدة رودي جولياني سيكون قادرا على دفع مثل هذا المبلغ العقابي المرتفع».
وقال جودمان إن طلب الإفلاس سيمنح جولياني الوقت لاستئناف العقوبة وضمان معاملة الدائنين الآخرين بشكل عادل.

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