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القوات الفرنسية تنجز انسحابها من النيجر وباريس تغلق سفارتها في نيامي

12/22/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنجزت القوات الفرنسية الجمعة انسحابها من النيجر، وفق ما أعلن الجيش النيجري في احتفال أقيم في نيامي لإنهاء وجود عسكري امتد عشرة أعوام كان مخصصا لمكافحة المسلحين.
وقال الملازم سليم إبراهيم إن «تاريخ اليوم... يمثل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل» الإفريقي. وبحسب فرانس برس اقلعت الطائرة التي تحمل آخر هؤلاء الجنود.
وكانت فرنسا قررت إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على «العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها» عقب الانقلاب العسكري أواخر يوليو، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية الخميس.
وتأتي الخطوة النادرة بعدما أعلنت نيامي في 12 ديسمبر، أن كل الجنود الفرنسيين المنتشرين على أراضيها في إطار مكافحة المسلحين سيغادرون البلاد بحلول الجمعة.
ويتوج ذلك الانفصال التدريجي الذي بدأ بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الذي أطاح الرئيس محمد بازوم المقرب من باريس.
وقالت المصادر الديبلوماسية إنه «على اثر الهجوم ضد سفارتنا في 30 يوليو الماضي، وبعد التضييق في محيط مقرنا من قبل القوات النيجرية، بدأنا أواخر سبتمبر بترحيل الجزء الأساسي من جهازنا الديبلوماسي».
وأضافت ان «السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة».
وأشارت الى أن البعثة بدأت إجراءات «صرف وتعويض» الموظفين المحليين.

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