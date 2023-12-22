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المحكمة العليا في باكستان تفرج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة

12/22/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت الجمعة بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.
وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.
وخان، نجم الكريكيت السابق، مسجون منذ أغسطس بعد إدانته بتهم فساد في قضية منفصلة.
ودفع خان ببراءته من تهم إفشاء أسرار الدولة. وتتعلق هذه الاتهامات برسالة سرية أرسلها السفير الباكستاني في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها.

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