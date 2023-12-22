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إسرائيل توسع الهجوم البري على غزة والأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة في القطاع

12/22/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لدرء خطر المجاعة، بتوسيع هجومها البري باجتياح جديد في وسط القطاع الجمعة.
ومع تضاؤل الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في المحادثات الجارية في مصر لمحاولة إقناع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالاتفاق على هدنة جديدة، وردت معلومات عن وقوع ضربات جوية وقصف مدفعي وقتال في أنحاء القطاع الفلسطيني.
وأمر الجيش الإسرائيلي الجمعة سكان البريج في وسط غزة بالتحرك جنوبا على الفور، مما يشير إلى محور تركيز جديد للهجوم البري الذي دمر بالفعل شمال القطاع ونفذت خلاله القوات الإسرائيلية سلسلة من الاجتياحات في الجنوب.
وأفاد سكان في أحدث روايات عن القتال الجمعة بأن إسرائيل قصفت بالدبابات المناطق الشرقية من البريج التي كانت مكانا للإخلاء في أحدث أمر عسكري.
واشتبكت القوات الإسرائيلية في السابق مع مسلحين من حماس على أطراف البريج لكنها لم تتوغل بعد في المنطقة التي كانت في الأصل مخيما للاجئين الفلسطينيين منذ حرب عام 1948.
وأفادت وكالة شهاب للأنباء التابعة لحركة حماس بوقوع قصف عنيف وضربات جوية على جباليا البلد ومخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، وبأن آليات إسرائيلية حاولت التقدم من الجهة الغربية لجباليا وسط دوي إطلاق النار.
كما وردت معلومات عن ضربات جوية في خان يونس ورفح في الجنوب.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته الجوية دمرت موقعا لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى في جحر الديك بوسط غزة وهو الموقع الذي قال إنه «تم منه تنفيذ عمليات الإطلاق الأخيرة على الأراضي الإسرائيلية»، في إشارة محتملة إلى هجوم على تل أبيب الخميس.
في الأثناء، تواصلت المفاوضات الخميس لمحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الڤيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته الإمارات يطالب إسرائيل وحماس بالسماح «باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه» لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وفي بيان صدر وبدد الآمال في تحقيق انفراجة، رفضت حماس وحركة الجهاد الإسلامي الأصغر، التي تحتجز رهائن في غزة أيضا، أي اتفاقات بشأن تبادل الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين «إلا بعد وقف شامل للعدوان» من جانب إسرائيل.
لكن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى مفاوضات في القاهرة انتهت في وقت متأخر من الخميس. وفي حين أن دول الوساطة، بما في ذلك مصر وقطر، التقت في السابق بشكل منفصل مع إسرائيل وحماس وجماعات أخرى.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن مستمرة.
الى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي، وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على منصة «إكس»، «نحن نحذر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان (من الطعام) والدمار (...) سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة»، وأضاف «يجب أن تنتهي الحرب».

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