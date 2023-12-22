اليابان تكشف ميزانية سنوية جديدة تتضمن نفقات دفاعية قياسية

MENAFN - Al-Anbaa) وافقت الحكومة اليابانية الجمعة على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين (نحو 716 مليار يورو) بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية.

وللمرة الأولى منذ 12 عاما، يفترض أن تنخفض الميزانية الإجمالية للحكومة بشكل طفيف مقارنة بميزانية العام السابق التي سجلت مستوى قياسيا (114.4 تريليون ين)، بينما أصبح الدين العام للبلاد هائلا (255% من إجمالي الناتج المحلي حسب صندوق النقد الدولي).

وفي هذه الميزانية الجديدة التي بلغت 112072 مليار ين للسنة المالية التي تمتد من الأول من أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025، تخطط طوكيو لتخصيص 7950 مليار ين (50.7 مليار يورو) للدفاع، بزيادة قدرها 17% تقريبا على أساس سنوي.

وتبنت اليابان عقيدة جديدة للأمن القومي في نهاية 2022 وتخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، بينما كانت محددة من قبل بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي.

وخصصت ميزانية الدفاع 370 مليار ين لبناء سفينتين حربيتين جديدتين مجهزتين بنظام الدفاع الصاروخي «إيجيس» الذي طورته الولايات المتحدة.

كما خصصت وزارة الدفاع 734 مليار ين (4.7 مليارات يورو) لتعزيز مخزون الصواريخ، بما فيها تلك القادرة على ضرب أهداف عسكرية في البلدان المجاورة، بموجب المبدأ الياباني الجديد «للهجوم المضاد».

وكانت واشنطن وافقت الشهر الماضي على بيع طوكيو 400 صاروخ كروز من طراز توماهوك لهذا الغرض، مقابل 2.35 مليار دولار.

وأدرج نحو 75 مليار ين (نحو 480 مليون يورو) في ميزانية الدفاع اليابانية المقبلة لتطوير أنظمة اعتراض تهدف إلى إسقاط الصواريخ الفرط صوتية.

وتعتزم اليابان أيضا زيادة مخزونها من الذخائر لمواجهة سيناريو حرب طويلة وتعزيز مواردها في مجال الدفاع السيبراني والمجال الفضائي العسكري. كما ينظر في زيادة استخدام الطائرات المسيرة وغيرها من الأنظمة المسيرة.