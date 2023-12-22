زعيم الانفصاليين يتراجع عن قرار حل جمهورية ناغورني قره باغ قبل أيام من تنفيذه

MENAFN - Al-Anbaa) تراجع سامفيل شهرمانيان زعيم الانفصاليين الأرمن الذين طردتهم أذربيجان من إقليم ناغورني قره باغ في عملية عسكرية خاطفة قبل أشهر، عن قرار حل «الجمهورية» الانفصالية الذي كان سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024.

وأكد شهرمانيان إلغاء قرار حل المؤسسات الانفصالية الذي أعلنه في 28 سبتمبر الماضي، وكان يفترض أن يطبق في الأول من يناير المقبل.

وقال شهرمانيان خلال اجتماع مع قادة آخرين في يريفان «في المجال القانوني لجمهورية آرتساخ (الاسم الأرمني لناغورني قره باغ)، لا توجد وثيقة تنص على حل المؤسسات الحكومية».

وكان الزعيم الانفصالي أصدر قرار حل الجمهورية المعلنة من جانب واحد بعد نحو 30 عاما على إقامتها.

لكن العودة عن القرار تبقى رمزية بدرجة كبيرة اذ لم يعد يتمتع بأي تأثير على المنطقة الجبلية بعدما سيطرت عليها قوات باكو في عملية خاطفة في سبتمبر2023.

وقال مكتب شهرمانيان ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الجمعة إن المرسوم السابق «مجرد حبر على ورق». وأضاف: «لا يمكن أن تؤدي هذه الوثيقة إلى حل الجمهورية التي أقيمت برغبة الشعب».

وشكلت منطقة ناغورني قره باغ محور نزاع بين أذربيجان وأرمينيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق وتواجهتا في حربين، الأولى مطلع التسعينيات، والثانية في 2020 انتهت بانتصار عسكري لباكو.

إلا أن الأخيرة شنت في سبتمبر الماضي عملية عسكرية واسعة وخاطفة، أتاحت لها في غضون نحو 24 ساعة فقط، السيطرة على كامل المنطقة، وتوقيف العديد من قادة الانفصاليين.

ودفعت سيطرة أذربيجان على الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن، بأكثر من 100 ألف من سكانه الـ 120 ألفا للنزوح إلى أرمينيا.