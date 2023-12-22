مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وأميركا تمتنع عن التصويت

مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وأميركا تمتنع عن التصويت
التاريخ
12/22/2023 2:22:52 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته دولة الامارات العربية المتحدة لزيادة المساعدات الانسانية المقدمة الى قطاع غزة بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار لكنها لم تستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
جاء ذلك بعدما تأجل التصويت على مشورع القرار 4 مرات سابقة بسبب الخلافات
حول
مضمونه.
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