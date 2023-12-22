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بدء محاكمة لاعبي ريال مدريد بقضية أخلاقية

12/22/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، صورا وفيديوهات من وصول لاعبي ريال مدريد إلى محكمة بلازا دي كاستيا من أجل التحقيق معهم بتهمة نشر مقطع فيديو جنسي لقاصر.

وقالت "ماركا" إن اللاعبين وصلوا كل بمفرده وبصحبة محاميهم، وستستمر عملية التحقيق مع لاعبي ريال مدريد الشبان الذين يزعم أنهم نشروا مقطع فيديو جنسيا لقاصر، لذلك توجه المتهمون، صباح الجمعة، إلى المحكمة للإدلاء بأقوالهم أمام القاضي.

ومن بين اللاعبين راؤول أسينسيو، الذي استبعده أنشيلوتي من مباراة الفريق الأول أمام ألافيس، يوم الخميس، بسبب الفضيحة، وأدلى الشبان الأربعة بشهادتهم بشكل منفصل وبرفقة محاميهم الخاصين.

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