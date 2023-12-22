بدء محاكمة لاعبي ريال مدريد بقضية أخلاقية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، صورا وفيديوهات من وصول لاعبي ريال مدريد إلى محكمة بلازا دي كاستيا من أجل التحقيق معهم بتهمة نشر مقطع فيديو جنسي لقاصر.
وقالت "ماركا" إن اللاعبين وصلوا كل بمفرده وبصحبة محاميهم، وستستمر عملية التحقيق مع لاعبي ريال مدريد الشبان الذين يزعم أنهم نشروا مقطع فيديو جنسيا لقاصر، لذلك توجه المتهمون، صباح الجمعة، إلى المحكمة للإدلاء بأقوالهم أمام القاضي.
ومن بين اللاعبين راؤول أسينسيو، الذي استبعده أنشيلوتي من مباراة الفريق الأول أمام ألافيس، يوم الخميس، بسبب الفضيحة، وأدلى الشبان الأربعة بشهادتهم بشكل منفصل وبرفقة محاميهم الخاصين.
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