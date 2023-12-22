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اعتقال رئيس الوداد المغربي بتهمة تجارة المخدرات

12/22/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، يوم الجمعة، اعتقال رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر في فريق الدفاع عنه.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيدياً سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، وقرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القاضي وجه إليه أيضاً تهمة تبييض أموال.

يشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال.

وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير.

فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مُدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري بحسب المصدر.

ويتعلق الأمر بـ "بارون مخدرات" يُلقب بـ "المالي" لكونه يتحدر من مالي اعتقل في المغرب العام 2019 وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات في قضية "اتجار دولي في المخدرات"، بحسب ما كشفت مجلة "جون أفريك" في أغسطس.

وقالت صحيفة الأحداث المغربية، الجمعة، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بعد تصريحات "المالي" شملت نحو 80 شخصاً، بينهم ضابطان في الشرطة.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات القضائية بهذا الخصوص.

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