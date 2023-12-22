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يرموك البقعة وشفا بدران يستهلان مشوارهما في قوى بورصة

12/22/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يستهل فريقا يرموك البقعة وشفا بدران، اليوم، مشوارهما التنافسي في بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى، والتي تستمر منافساتها داخل الصالات حتى 25 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.
وتأتي مشاركة الوفد الأردني على نفقته الخاصة بدعم من ذوي اللاعبين واللاعبات، بحثا عن حضور أم الألعاب الأردنية في المنافسات الدولية، حيث تعد هذه المشاركة الأردنية الثانية في هذه البطولة المعترف بها من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
ورد المدرب أحمد المصري على استفسارات "الغد" من تركيا، قائلا: "وصل الوفد الأردني المكون من فريقي يرموك البقعة وشفا بدران إلى مكان إقامته، وأجرى الفريق تدريبا خفيفا بهدف إراحة اللاعبين واللاعبات من إرهاق السفر، وأجرينا الحصص التدريبية الرسمية في أحد ملاعب مدينة بورصة التركية، لرفع الجاهزية البدنية، والتأكيد على الجانب الفني لكل مسابقة، ورفع معنويات اللاعبين واللاعبات". وأضاف: "عقد مساء أمس الاجتماع الفني للبطولة في أحد الفنادق، تمت فيه مناقشة تعليمات البطولة، مع اتضاح هوية الفرق المنافسة، وتحديد برنامج المسابقات الصباحية والمسائية، وتوزيع الأرقام على المشاركين والتأكد من أهلية اللاعبين، ومعه اتضحت الرؤية التنافسية إلى حد كبير، حيث تبدو الطريق إلى المراكز الأولى مزدحمة بالمنافسين".
وتابع: "ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين واللاعبات، وقدرتهم على المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة، وتأكيد حضور ألعاب القوى الأردنية، خصوصا وأن العديد منهم شاركوا في منافسات النسخة السابقة من هذه البطولة، وقدموا مستويات لافتة بأرقام أردنية جديدة".
ويضم وفد الفريق الأردني لألعاب القوى إلى بورصة، كلا من المدربين أحمد المصري، حمدان المحيسن، خالد يوسف، ولاعبي نادي اليرموك شارلوت أبيض، عمر داود، ليا الدجاني، مكة الدجاني، سيما خورما، إيمان حباق، يحيى التكروري، راشد عرب، نانسي زعل، ولاعبي شفا بدران حمزة الأسد، حمزة القاضي، ياسمين القاضي، وتاج الدين الأسد.

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