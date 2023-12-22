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لقاءان خارج المنافسة بـيد الدرجة الثانية اليوم

12/22/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- تستأنف، اليوم، لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية بكرة اليد، وذلك بإقامة مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
هاتان المباراتان لا تؤثران على شكل الترتيب العام ومواقف الفرق.
وتتواصل لقاءات الدوري يوم الاثنين المقبل؛ حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
وكان فريق كفرنجة قد ضمن تأهله إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، بعد أن سجل الفوز في كافة لقاءاته الخمسة، والتي جعلته يتربع على القمة وحيدا برصيد 10 نقاط، رغم تبقي ثلاث مباريات له، في الوقت الذي يحتل فيه أقرب مطارديه فريق ساكب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، علما أن لديه مباراة زيادة عن المتصدر كفرنجة، وتبدو أمور فريق ساكب ميسرة بخطف بطاقة التأهل الثانية، كون فريق يرموك البقعة صاحب المركز الثالث يملك 4 نقاط، وهو الرصيد ذاته لفريق وادي السير، بينما تراجع فريق أم جوزة إلى المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.
وشهدت مباريات الدوري التي جرت لغاية الآن تسجيل 711 هدفا، واعتبر فريق كفرنجة الأفضل من الناحية الدفاعية بتلقيه 98 هدفا، وهو الثاني من الناحية الهجومية بـ142 هدفا، بعد فريق ساكب، وسجل 153 هدفا، بينما لفريق يرموك البقعة 132 هدفا وعليه 147 هدفا، ولفريق وادي السير 140 هدفا وعليه 172 هدفا، فيما لفريق أم جوزة 144 هدفا وعليه 169 هدفا.
ويذكر أن تعليمات الدوري تشير إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني يتأهلان إلى دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، فيما هبط من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الدرجة الثانية فريقا القوقازي ويرموك الشونة، بعد أن جاءا في المركزين السابع والثامن في دوري 2023.
وتعد منافسات دوري أندية الدرجة الثانية النشاط الأخير على روزنامة الاتحاد للعام الحالي، بعد أن اقام الاتحاد كافة بطولاته سواء كانت للرجال أو السيدات، فيما ينتظر أن يبدأ الاتحاد برئاسة الدكتور تيسير المنسي بوضع برامجه الفنية للعام المقبل، والبدء أيضا في تنفيذها، والتي تشتمل على إقامة كافة البطولات، إضافة إلى تنفيذ البرامج الخاصة بالمنتخبات الوطنية، التي ستشارك في سلسلة من البطولات الرسمية المهمة، والتي تتوافق مع الخطة التي أعلن عنها الاتحاد في وقت سابق، والتي تتركز على منتخبي الشباب والناشئين، واللذين سيشاركان في البطولات الآسيوية في العام 2024، اضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الأسيوية لكرة اليد الشاطئية، المقررة خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية في العام 2025.

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