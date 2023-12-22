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اتحاد التايكواندو يكشف عن روزنامته المحلية للعام المقبل

12/22/2023 2:22:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أصدر اتحاد التايكواندو روزنامة أنشطته المحلية للعام ‏‎2024‎، وسيقوم لاحقا باعتماد روزنامته للمشاركات الخارجية وفق ما ‏يراه مناسبا.
وكانت التايكواندو الأردنية قد اتبعت نهجا مختلفا مع تطبيق خطط ذكية، ما ضمن للمنتخبات ‏الوطنية تحقيق إنجازات مميزة على المستويات العالمية والعربية والآسيوية‎.‎
‎وركز اتحاد اللعبة، ضمن خطته الاستراتيجية للعام الحالي، رغم الضغوطات المالية والإدارية، على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية مؤثرة.
وحققت التايكواندو الأردنية سمعة مرموقة، ما دفع منتخبات الكثير من الدول لطلب إقامة معسكرات مشتركة مع المنتخبات ‏‏الوطنية، وكان لذلك دور مهم في إعداد اللاعبين فنيا، إضافة إلى الترويج ‏‏للأماكن السياحية في الأردن.
العام الحالي كان شاقا بالنسبة للمنتخب الوطني، إلا أن ثمار الجهود ظهرت، حيث أصبح من أقوى ‏‏المنتخبات عربيا وآسيويا وعالميا، كما أن الاتحاد الدولي أصبح يروج للاعبي المنتخب الوطني عبر موقعه الرسمي على ‏الإنترنت ‏وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤثر إيجابا على اللاعبين ويشجعهم على تحقيق المزيد من التقدم.
وتشمل خطة التايكواندو للعام 2024 مجموعة من البطولات، وتضم الروزنامة 5 تصفيات للمنتخبات الوطنية للبومسي والمنتخبين ‏‏الأول والثاني‎ ‎‏والناشئين والناشئات والأشبال والزهرات، بالفترة من شباط (فبراير) حتى تموز (يوليو) ‏المقبل، وبطولات ‏المملكة لفئات الأطفال والناشئين والناشئات، وبطولة الحسن الدولية للكبار والأشبال والناشئين التي لم يحدد بعد موعد ‏إقامتها.‏
وستقام دورات للحكام المستجدين والترقية بالفترة من تشرين الأول (أكتوبر) حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، ودورات للمدربين ‏‏المستجدين والترقية والإنعاش في شهري شباط (فبراير) وحزيران (يونيو)، وسيتم تنظيم دورة دولية للأساتذة في شهر أيار ‏‏‏(مايو) المقبل، ودورة الفاحصين الدولية (اكسامينار) في الشهر نفسه، إضافة إلى فحوصات للترقية (1 و2 و3 و4 و5 بوم ودان) ‏‏وفحوصات (4 و5 و6 و7 دان) على مدار العام.
ومن المنتظر أن تشتمل روزنامة العام المقبل، على مشاركات خارجية مهمة، مثل بطولة الفجيرة الدولية الـ11 (عيار نجمتين)، التي ‏‏ستقام في شهر شباط (فبراير) المقبل، وبطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمة)، التي ستقام في الشهر ذاته والتصفيات ‏‏المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة آسيا، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والبطولة الآسيوية الـ26 ‏‏‏(عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو)، ومن المحتمل المشاركة في بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين) ‏‏التي ستقام في شهر نيسان (أبريل).
كما سيضع اتحاد التايكواندو، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة ‏‏للأولمبياد، هم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، ومن المنتظر أن تشتمل الخطة على برنامج إعداد أولمبي مميز من ‏‏حيث المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وميزانية تسهم في تلبية متطلبات الإنجاز.‏
‎وستخضع لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب لبرنامج تدريبي خاص استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى "باريس 2024"، والتي ستقام ‏في ‏الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، حيث ينتظر أن تشارك في معسكر ‏تدريبي في الصين، يتوافق مع مشاركتها في التصفيات.‏
وفي حال إحراز أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية في التصفيات، ستكتمل المقاعد الأربعة للتايكواندو الأردنية المشاركة في ‏الأولمبياد.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي للتايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "روزنامة اتحاد التايكواندو المحلية والعالمية للعام الحالي ستشهد بطولات مهمة، ويتم الآن تصعيد التحصيرات استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات تصنيفية ‏‏مهمة من خلال سلسلة الجائزة الكبرى، وسنعمل إلى جانب الجهاز التدريبي على اختيار البطولات ‏‏المهمة والحساسة من أجل رفع رصيد اللاعبين الأولمبي، حيث سيساعدهم ذلك في قرعة الألمبياد‎ التي ستقام في شهر ‏أيار (مايو)".
وأكد: "يراعي اتحاد التايكواندو، العام المقبل، عدم الضغط على اللاعبين وتوفير سبل النجاح لهم، ونحن متفائلون بما سيحققه لاعبو المنتخب الوطني مستقبلا".‏

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