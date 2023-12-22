Friday, 22 December 2023 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يستضيف بطولة آسيا للناشئين والشباب للمصارعة

12/22/2023 2:22:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- قرر الاتحاد الدولي للمصارعة، إسناد ملف استضافة بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 17 عاما و23 عاما إلى الأردن، لتقام البطولة في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل.
وتسلم اتحاد المصارعة، إخطارا رسميا من نظيره الدولي عبر البريد الإلكتروني، يؤكد خلاله على فوز ملف الأردن في الاستضافة، وسط تطلعاته برؤية نسخة جديدة من التنظيم المميز للمملكة على مستوى البطولة القارية.
وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات، في معرض رده على استفسارات“الغد”:“قرار إسناد الاستضافة للأردن يعكس تبعات النجاحات للاستضافات السابقة، ويؤكد ثقة الاتحاد الدولي على قدرة الأردن بتطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط”.
واستطرد:“جاهزون للاستضافة والتأكيد أن المصارعة الأردنية قادرة على الاستضافة مجددا وبجودة أعلى”، مشددا على أن الأردن سيصبح مركزا إقليميا لتطوير اللعبة.
وتمثل خطوة الاتحاد الدولي بإسناد ملف الاستضافة الآسيوية للأردن، دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المنطقة برياضة المصارعة.
وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وأعقبها باستضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.
وتعد البطولة الآسيوية، من الأحداث القارية النوعية التي ينظمها اتحاد المصارعة، كما يعكس قرار إسناد ملف التنظيم إلى الأردن، السمعة الكبيرة التي باتت تحظى بها المملكة في تنظيم البطولات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.

MENAFN22122023000072011014ID1107649638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث