الحسين المستفيد الأكبر.. الرمثا يقهر الصعوبات.. وهنري ينفرد بصدارة الهدافين

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- خرج فريق الحسين إربد بفوائد عديدة من الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، بعد تعثر ملاحقه المباشر على سلم الترتيب فريق الوحدات، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط قبل فترة التوقف الطويلة المقبلة.

وأسفرت نتائج الجولة الحادية عشرة عن تغلب الحسين إربد على سحاب (2-0)، وتفوق الفيصلي على شباب الأردن (1-0)، وتعادل شباب العقبة مع الوحدات (2-2)، وتجاوز مغير السرحان مستضيفه السلط (2-1)، وتخطي معان نظيره الأهلي (2-0)، وفوز الرمثا على الجليل (1-0).

وتستعرض“الغد” أبرز مشاهد الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين، والتي شهدت تسجيل 13 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 148 هدفا في 62 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

الجدير بالذكر أن بطولة الدوري ستتوقف حتى نهاية مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، مع تبقي 4 مباريات مؤجلة من مرحلة الذهاب، إذ سيلعب الوحدات أمام الحسين إربد والرمثا، فيما سيخوض الفيصلي مواجهتين أمام مغير السرحان وشباب العقبة.

مربع الكبار

لم يجد فريق الحسين صعوبات كبيرة في تجاوز ضيفه سحاب بثنائية، ليواصل تقدمه بحثا عن الفوز بلقب الدوري، الذي يقترب منه شيئا فشيئا في ظل النتائج والمستويات المميزة التي يقدمها.

وعانى الفيصلي الأمرين قبل العودة لسكة الانتصارات بتخطيه شباب الأردن بهدف وحيد، بعد مباراة لم ترتق للمستوى المطلوب في غياب الفرص التهديفية بمعظم فترات اللقاء.

ويواصل الرمثا تحدي الصعوبات، حيث حط في المركز الرابع بعد فوزه على الجليل بهدف المتألق بشار ذيابات، الذي كان هدفه الأجمل في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

وواجه الرمثا، خلال الفترة الأولى من مرحلة الدوري، العديد من المشاكل التي تتمثل بمغادرة لاعبين مميزين، إلى جانب كثرة الغيابات والإصابات، الأمر الذي لم يمنع المدرب وسيم البزور من تحقيق هدفه بالاستقرار بمربع الكبار بعناصر شابة، مع تبقي مواجهة مؤجلة له أمام الوحدات.

وعاد معان ومغير السرحان لسكة الانتصارات بفوزهما على الأهلي والسلط، ليتقدما خطوة جديدة في منتصف ترتيب الدوري.

شذرات وكواليس

- شهدت مباراة شباب العقبة والوحدات مواجهة لاعبي الوحدات أحمد سريوة ومحمود شوكت لشقيقيهما عمر سريوة ويزن شوكت من فريق شباب العقبة، في مشهد نادر الحدوث في الملاعب المحلية والعالمية.

- أصر لاعب الحسين محمود مرضي بعد تسجيله الهدف الأول بمرمى سحاب، على رفع قميصه وتوجيه الدعم للأسير الأردني عمار الحويطات، الذي يتم الاعتداء عليه في سجون الاحتلال من قبل 15 سجانا، ما أدى إلى فقدان وعيه وتركه 12 يوما من دون علاج.

- حصل لاعب مغير السرحان أحمد أبو صعيليك، ولاعب الجليل يوسف حسان على البطاقة الحمراء، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء الموجهة بحق اللاعبين خلال الدوري إلى 13 بطاقة، حيث حصل عليها في أوقات سابقة كل من يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، ماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- يعد فريقا الوحدات والحسين إربد الوحيدين اللذين لم يتذوقا طعم الخسارة في بطولة الدوري، فيما يعد السلط الأكثر خسارة بواقع 7 مباريات.

- يواصل الحسين تزعمه الأرقام، بأقوى خط هجوم برصيد 22 هدفا واستقباله هدفا واحدا كأقوى خط دفاع، فيما يعد الأهلي الأضعف هجوما بتسجيله 7 أهداف فقط، وسحاب الأضعف دفاعا باستقباله 24 هدفا.

- للأسبوع الثاني على التوالي، تتعطل اللوحات الإلكترونية التي يرفعها الحكم الرابع، حيث كانت مباراة الفيصلي وشباب الأردن من دون لوحة في الشوط الثاني، ما أدى إلى تبديل اللاعبين بالمناداة عليهم من قبل الحكم، وفي الجولة العاشرة حدث الأمر ذاته في مباراة الأهلي والرمثا وتحديدا في الشوط الثاني.

ترتيب الهدافين

انفرد لاعب الوحدات سيدريك هنري بصدارة الهدافين بعد تسجيله 6 أهداف، فيما يتشارك في المركز الثاني برصيد 5 أهداف كل من أحمد أبو كبير (سحاب) ومحمود مرضي (الحسين)، وتشارك 3 لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم: مهند أبو طه (الوحدات)، إبراهيم الرواد (معان)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 7 لاعبين 3 أهداف وهم: أحمد صبرة (شباب الأردن)، سامر خانكان (مغير السرحان)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، رزق بني هاني وخالد زكريا (الفيصلي)، عز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من عبد العزيز نداي، مصعب اللحام وفرناندو ناثان (الحسين)، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات، أحمد السلمان ومحمد وائل الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، خالد الدردور (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، كريستيان فارجاس، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

وأحرز هدفا واحدا كل من عبد الله نصيب“ديارا”، وسيم ريالات، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، هاشم الخالدي، الهادي سالم (الرمثا)، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب“بوغبا” (الوحدات)، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، فرج عيد، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، محمد الجوهري، أحمد السليم، معتز عبيدات، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، يزن الغرابلة، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، محمود جمال، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، خالد أبو رياش، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، مقابل 7 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر وآخر من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي كوا فيفيان آسي، وزميليه علي حجبي ويزن الغرابلة، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران.



















