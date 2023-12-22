Friday, 22 December 2023 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما حقيقة تعرض الأرض لعاصفة شمسية تؤثر على الإنترنت؟

12/22/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر موقعها على الإنترنت، تقريرا يفيد بأن علماء حذروا من حدوث أقوى توهج شمسي منذ 6 سنوات، والذي قد يسبب حدوث عواصف مغناطيسية أرضية وانقطاعا ضخما للتيار الكهربائي على الأرض.
الصحيفة أضافت أن مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا، كان قد رصد قدرا هائلا من النشاط في نصف الكرة الشمالي للشمس، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
ونقلت عن الدكتور أليكسي جلوفر، منسق خدمة الطقس الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية، قوله إن التوهج الشمسي الذي حدث في 14 كانون الأول (ديسمبر) الحالي هو الأكبر في الدورة الشمسية حتى الآن، وهو أيضا الأكبر منذ العام 2017، وقد تسبب في انقطاع معتدل للراديو في أميركا الجنوبية، مع فقدان جزئي أو كامل للإشارة لمدة ساعتين.
ما نشرته الديلي ميل تناولته وسائل إعلام مصرية وسط تحذيرات من أن الانفجارات الشمسية قد تكون لها تأثيرات تؤدي لانقطاع خدمة الإنترنت وخدمة الكهرباء عن الأرض، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية.
من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن الشمس لها أنشطة مثل البقع الشمسية والانفجارات الشمسية والعواصف الكهرومغناطيسية والتي يطلق عليها مجازا العواصف الشمسية.
وأضاف القاضي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن النشاط الشمسي يصنف إلى دورات يبلغ متوسط الدورة 11 سنة، مضيفا أننا نعيش حاليا في الدورة رقم 25 والتي بدأت العام 2019.
رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أوضح طبيعة الدورة الشمسية وتأثيراتها:
* دورة النشاط الشمسي تبدأ بهدوء نسبي، ثم يزداد نشاطها تدريجيا حتى منتصف عمر الدورة الشمسية في السنة الخامسة أو السادسة، فتصل لأقوى مستوى لها، ثم تبدأ تقل تدريجيا حتى نهاية عمر الدورة الشمسية.
* هناك دورات شمسية نشيطة وهناك دورات هادئة.
* الدورة الحالية نشاطها أقل من المتوسط، والدورة التي سبقتها رقم 24 كانت هادئة جدا.
* الدورة التي انتهت سنة 1969 كانت أقوى دورة للنشاط الشمسي.
* العواصف الكهرومغناطيسية تقاس بدرجات من 0 إلى 5.
* عندما تكون العاصفة بدرجة 5 يمكن أن تؤثر على الإنترنت وأبراج الضغط العالي فوق 500 كيلوواط شمال خط عرض 42 بمعنى شمال أوروبا وفي الأقطاب الشمالية.
* هذه الدرجات لم تحدث في عمر النشاط الشمسي المسجل إلا في العشرينيات من القرن الماضي، حيث لم يكن يوجد إنترنت، ولم تكن هناك أبراج ضغط عال مثل التي توجد في الوقت الحالي، لكن كانت توجد كهرباء.
* تأثرت خطوط الكهرباء في ذلك الوقت في شمال روسيا وكندا، ودون ذلك لم يثبت أي تأثير على الأرض.
* نشاط الدورة الحالية الذي تم تسجيله حتى الآن يتراوح ما بين 2 و2.5 درجة، وهو ما يعني أن العاصفة الكهرومغناطيسية ليست لها تأثيرات على الكهرباء أو الإنترنت على الأرض.
* بمجرد بدء الدورة الشمسية يمكن التنبؤ بنشاطها، لكن لا يمكن التنبؤ بتأثيرات الدورات الشمسية المستقبلية التي تليها.
* شاعت أخبار عن عاصفة شمسية في 2025 قد تسبب دمارا على الأرض، وهي معلومات غير صحيحة تماما.

MENAFN22122023000072011014ID1107649635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث