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مع نهاية العام.. أمنيات الأردنيين تدور حول غزة والنصر والسلام

12/22/2023 2:22:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - في الوقت الذي تتمحور فيه أمنيات نهاية العام عادة حول تحقيق الأحلام والطموحات، سواء على المستوى الشخصي أو العملي والمهني، فإن بوصلة الأمنيات جميعها في هذه الأوقات تتجه نحو قطاع غزة.
منذ ما يزيد على 75 يوما، يعاني الأهالي في غزة من حرب وحشية ودامية أخذت في طريقها كل شيء؛ قتل وتدمير وإبادة جماعية، دفع ثمنها الأطفال، في الوقت الذي تختبر العائلات كل يوم أقسى أنواع الوجع من الفقد والمرض والجوع والعطش وغياب أبسط مقومات الحياة.
في الأردن، عند السؤال عن الأمنيات للعام المقبل، تتمحور جميعها حول أن يعم السلام على أرض غزة وأن تنتهي تلك الحرب الوحشية التي عانى منها الجميع، وأن يعيش الناس هناك بأمان بعيدا عن أصوات القصف، ورائحة الموت التي تفوح من كل مكان.
أمام ما يحدث في غزة، تتوقف الأحلام الشخصية جانبا، فلا قيمة لها مع كل الأوجاع التي يعانيها الغزيون، وإن كانت تلك الأمنيات حق مشروع وطبيعي للجميع، إلا أنها تتلاشى مع دموية ما يحدث في غزة.
اجتمعت الأمنيات والدعاء على أعتاب 2024، لنصرة غزة والعيش بسلام ومداواة جراحهم النفسية والجسدية وإعمار بيوتهم التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي وهدم معها كل ذكرياتهم وأحلامهم الصغيرة.
تتحدث علا صايل (30 عاما )، قائلة "لا مكان لأن أفكر بأمنيات خاصة وأنا أشاهد كل يوم الأطفال يستشهدون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا، وكيف لي أن أفرح بعام جديد، وأنا أجد الأب الغزي بقمة عجزه وهو يحاول أن يتعرف على جثة ابنه، فما قام به هو جمع أشلائه والبحث عن مكان يدفنها فيه، وطفل يرتجف من خوف القصف وهو يبحث بعينيه عن حضن والديه عله يستشعر الأمان".
وتؤكد أن ما عاشته وتعيشه حتى اللحظة من أحداث موجعة تقع على الأهل في قطاع غزة وتشاهدها بكل جوارحها، هي أحداث لا تذهب من مخيلتها حتى في أحلامها ومنامها.
وتضيف أنه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال، بعيدا عن ظلال ما يحدث في غزة من عدوان صهيوني وحشي، استخدم كل أساليب الرعب واللاإنسانية في عدوانه وعلى أبناء القطاع.
وتروي الستينية سلمى عايد، وهي أم وجدة، أن أمنيات العام الجديد تتجه نحو غزة تحديدا بأن يعيش أهلها بسلام حقيقي، لا يكون همهم لقمة طعام يبحثون عنها، أو شربة ماء نظيفة، وأن يحظوا بحياة آمنة وبسبل الحياة الطبيعية من دون خوف.
وتؤكد أن ما يعيشه العالم اليوم بجوارحه مع الغزيين، يصعب عليه أن يفكر بنفسه وبأشياء بسيطة قد تكون أكبر احتياجات العائلات هناك.
وتقول "اليوم وعلى مشارف انتهاء العام 2023 الذي حمل الكثير من المآسي والكوارث، لا أتمنى سوى أن يعيش الأطفال بلا خوف أو فقدان وأن يتحقق النصر بعيش الفلسطيني على أرضه بسلام وبحرية".
الثمانيني الحاج أبو مروان يتمنى الحرية على أرض فلسطين كاملة وأن يعود الحق لصاحبه، فما يحارب لأجله أبناء فلسطين لأكثر من 75 عاما، سعيا وراء النصر والتمتع بأرضهم بكامل الحرية، والدفاع عن الأقصى الشريف، فهو لا يسعه أن يتمنى وهناك من جراحه تنزف.
وأخيرا يسأل الله "أن يتمتع أهل غزة بالسلام والأمان وأن تضمد جراح الحزن والأوجاع التي تخترق القلب".
ووفق اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، فإن ما يحدث من انتهاكات يمارسها العدوان الصهيوني المحتل على الفلسطينيين وما يحدث في قطاع غزة من قصف عشوائي الهدف منه إبادة شعب بأكمله، غير بوصلة الناس بأفكارهم ومشاعرهم وأمنياتهم، فلا يسع لأي حر أي يفكر بذاته وهناك أخ وأخت تنتهك حياتهم وتحرم عليهم سبل العيش في أرضهم، وتسلب أرواحهم وآمالهم ومالهم وزرعهم وما تبقى من أرضهم.
ويقول خزاعي "اليوم، نحن على مشارف الانتهاء من عام أهلكته الأحداث المدمرة من زلازل وفيضانات، ليكون آخرها فيضان من دم شرفاء وأطفال جرفها احتلال غاشم وهمجي بقصد الإطاحة بمنظومة بشرية همها الدفاع عن أرضها ووطنها، من الطبيعي أن تحمل أمنيات الناس جمعاً والمجتمع الأردني، على وجه التحديد لما يحمله من دم واحد ومستقبل واحد ومنظومة اجتماعية واحدة، العيش بسلام للغزيين على أرض محررة من كل عدوان ومحتل".
ويؤكد أن الشعور الجمعي واحد، لما يحمله الشعبان من دماء مشتركة ومصير مشترك، فالروح واحدة والفكر واحد والمشاعر واحدة ومصابهم مصابنا ومصيرهم مصيرنا. ويضيف أن الروح الاجتماعية في الأردن متجهة إلى غزة وما يعايشونه اليوم من ظلم وقهر وفقد وحرب غاشمة، مؤكدا أن الشعب الأردني يعيش مشاعر التكافل بكل تفاصيلها مع الغزيين.

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