عمان.. مسيرة وتظاهرة حاشدتين إسنادًا لغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان مسيرة حاشدة، استنكرت الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لوقف المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة .
ورفع المشاركون شعارات تندد بالعدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة فورا على قطاع غزة.
ونظمت فعاليات شعبية قرب السفارة الأميركية في عبدون بعد صلاة الجمعة اليوم، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة والضفة الغربية.
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