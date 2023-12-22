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عمان.. مسيرة وتظاهرة حاشدتين إسنادًا لغزة

12/22/2023 2:22:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان مسيرة حاشدة، استنكرت الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لوقف المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة .
ورفع المشاركون شعارات تندد بالعدوان الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة فورا على قطاع غزة.
ونظمت فعاليات شعبية قرب السفارة الأميركية في عبدون بعد صلاة الجمعة اليوم، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة والضفة الغربية.

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