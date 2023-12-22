الوقوف خلف القوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية واجب وطني

MENAFN - Alghad Newspaper)بعد الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية والعملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة ضد مجموعة من الإرهابيين والمخربين، كان من الواجب علينا أن نكتب من منطلق رد الجميل كجنود سابقين في حرس الحدود وليس من منطلق الاستجابة لدافع شخصي أو البحث عن الشهرة والمجد.

بل هي معاناة أثارت مشاعر التحدي والغيرة لسرد واقع جنود لا ينامون الليل، يؤدون مهمة عظيمة ويقومون بعمل جليل على الحدود الشمالية والشرقية لا يعرفه إلا من اكتوى بلهيب نارها وعطش صحارها ، ونروي قصص الشجاعة والجهود المبذولة والتضحيات التي قدمها الضباط والجنود في أحلك وأصعب الظروف في تاريخ ناصع البياض نذكرة للتاريخ حتى لا يفسده الآخرون .



طوال تاريخ الدولة الأردنية وحدودنا الشمالية في حالة استنفار ، بسبب سوء الجوار الذي فرضة القدر ، وما تسبب من تحديات امنية مصحوبة بفلتان امني واقتتال طائفي يدور بالقرب من حدودنا من قبل الفصائل الإرهابية والعصابات الطائفية الجامحة، بالإضافة إلى تجار الحرب والمخدرات الذين استغلوا الوضع الأمني من تدهور الأوضاع في دول الجوار ،ووجدوا فية مرتع خصب للتعاون مع التنظيمات الإرهابية المدعومة من دول المنطقة لتمرير المخدرات والأسلحة والمتفجرات إلى أطراف داخلية ، بهدف زعزعة أمننا القومي وخلق الفوضى والارتباك من خلال تنفيذ مخططاتهم الدنيئة.



يواجه جنودنا في هذه المناطق الحدودية معاضل كبيرة جداً وتحديات مؤثرة ناتجة عن تضاريس وجغرافية المنطقة، وسوء الأحوال الجوية، والتي تنعكس على مدى الرؤية الأفقية وتتطلب جهود كبيرة و تكلفة عالية في الأرواح والمعدات والاليات في حدود تزيد عن 700 كيلومتر.



يلاحظ من خلال العمليات الجارية الاخيرة على الحدود الشمالية أن القوات المسلحة والاجهزة الأمنية تعمل بشراكة كاملة وبمهنية عالية للدفاع عن أمن هذا الوطن العزيز،



ما زال هولاء الابطال يقدمون قوافل الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الدين والأرض والعرض ، شهداؤنا هم صناع المجد والناريخ وهم الذين سيكتبون تاريخ الأمة بدمائهم الطاهرة وهذا ما سنروية لاحفادنا .





إن تضامن الشعب الأردني خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية مطلب وطني في ظل هذا الاستهداف الذي لا يخفى على أحد، والتحديات التي تواجهنا في ظل هذا الوضع الاقليمي الملتهب من الخارج والداخل على حد سواء. خاصة فئة المشككين الذين يستغلون كل حادث وعمل بطولي تقوم به قواتنا المسلحة لحرف البوصلة للتشويش على سمعة هذا البلد المرابط ورسالة هذا الجيش المصطفوي العظيم .



حفظ الله الاردن بلدا عزيزا منيعاً شامخاً في قلوب الاوفياء وحفظ الله هذا البلد وقيادته من كل مكروة او مغرض او حاقد او حاسد او فاسد او ناكر للجميل وعاش الاردن بلدا حرا عربيا وعاش شعب الاردن شامخا بوطنيته وصدق انتماء ابنائه وبوجود جيشة الابي واجهزتة الامنية الوطنية الصادقة".







