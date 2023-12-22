Friday, 22 December 2023 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في الجمعة الـ11 على الحرب: عمان تواصل مساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة

12/22/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- للجمعة الـ11 على التوالي، انطلقت أمس، بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة شعبية وحزبية ونقابية حاشدة، للتنديد بالعدوان الصهيوني الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وجرائم حرب الإبادة التي يرتكبها جنوده المجرمون أمام نظر وتحت سمع العالم.
وقبل ذلك، أدى مشاركون في التظاهرة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، واعتبروا بأن عدوان الجنود الصهاينة، لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه المطلق لما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وهتف المشاركون في المسيرة، بشعارات منددة بالممارسات الصهيونية الهمجية، تجاه الفلسطينيين، مؤكدين وقوف الأردن ملكاً وشعباً وحكومة معهم، ضد هذا العدوان الغاشم، وحتى تحقيق آمالهم وطموحاتهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحيا المشاركون مواقف المملكة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين، بدعم صمودهم بكل الإمكانيات المتاحة، كما استنكروا انتهاكات العدو ومجازره الوحشية المتواصلة في قطاع غزة والضفة، واستهدافه للمستشفيات والمدارس والبنى التحتية، وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنع الكهرباء والمياه عن المدنيين العزل، ومحاولات تهجيرهم القسرية.
وجددوا تضامنهم مع القطاع في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة بمحاولات تهجير الفلسطينيين وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وقد رفع المشاركون الأعلام واليافطات المنددة بهذا العدوان الوحشي.
وحملوا لافتات كتب عليها: "إسقاط وادي عربة.. واجب مقدس"، و"طوفان الأقصى.. معركتنا جميعا"، و"الشعب الأردني مع المقاومة"، و"لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية"، و"لا علم.. إلا علم المقاومة"، و"لفوا الشهداء بالأعلام.. جاي يوم الانتقام"، "قدس الأقداس بتنادي.. انتوا حراس يا ولادي".
كما هتفوا: "يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك"، "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".
وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية، لإيقاف المجازر الصهيونية، وهجمات جنود الاحتلال الإجرامية وحربه الإبادية في غزة، مؤكدين ضرورة وقوف الشعوب العربية والاسلامية مع أبناء القطاع، في مواجهتهم لهذا العدوان الاجرامي على المدنيين الأبرياء العزل.
ونددوا في المسيرة التي نظمتها فعاليات شبابية وشعبية، عبر هتافاتهم، بالصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية في القطاع والضفة، مطالبين برفع الحصار عن غزة، ودعم ومناصرة الأهل هناك، لتعزيز صمودهم البطولي في وجه قوات الاحتلال.
ورفعوا في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، العلمين الأردني والفلسطيني، وطالبوا بإلغاء معاهدة "وادي عربة" والاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال.
وبين مشاركون، أن ما يجري حاليا في غزة، انعكاس لسياسة متطرفي الاحتلال المستمرة، مشددين على وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين، حتى نيل حقوقهم المشروعة، معتبرين بأن الأردنيين يقفون في الخندق ذاته مع الشعب الفلسطيني.
وحيوا المقاومة الفلسطينية، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بإنجازاتها، وما أبدعته في عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال، والإثخان بجنود العدو، وأسرهم وقتلهم وتدمير مدرعاتهم وآلياتهم، وإصابتهم.
ومن أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الصويفية وعلى بعد 2 كلم عن السفارة الأميركية، شارك آلاف المواطنين، في الفعالية الحاشدة للتنديد بمشاركة الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها مجرمو العدو الصهيوني المدعوم أميركيا وغربيا، بحق اهل قطاع غزة.
وطالبوا بوقف جرائم العدو على القطاع فورا، وفتح المعابر المؤدية الى القطاع أمام المساعدات الانسانية التي يحتاجها الغزيون، وتسيير جسر مساعدات بري للقطاع، مشددين على أن الحصار، أحد أدوات القتل الأميركية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأثنى المشاركون كثيرا على أداء وبسالة كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، وتكبيدهم للعدو خسائر هائلة، ما يضطره لإخراج وحدات مقاتلة من فرقه وألويته عن الخدمة من معارك القطاع، كما حصل له مع لواء جولاني وفرق المظليين.
كما أكدوا ضرورة توسيع دائرة مقاطعة السلع والمنتجات الصهيونية والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني، أو تنتمي لدول داعمة للاحتلال، مطالبين الحكومة بقطع علاقاتها كافة مع المحتل، وطرد السفيرة الأميركية من عمان، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.
ودعوا لأن تتخذ الدول العربية والإسلامية، تحركا جادا يسهم بوقف انتهاكات الاحتلال الإجرامية بحق الفلسطينيين.
ورفع المشاركون في الوقفة، أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناصرة للأبرياء الذي يتعرضون للقصف في قطاع غزة.
وهتف المشاركون، "الأردن أرض الأحرار"، و"طالعلك يا عدوي طالع.. من كل بيت وحارة وشارع"، و"علي الصوت.. علي الصوت.. المقاومة مش حتموت"، و"من عمان ألف تحية.. لغزتنا هالأبية"، و"صوت الثورة زي النار.. غزة يا بلد الأحرار"، و"الصواريخ هي الحل.. لازم نطرد هالمحتل"، و"ياللي طالع من صلاتك.. قوم ودافع عن بلادك"، و"يا مقاوم يا حبيب.. أضرب.. فجّر تل أبيب"، و"فلسطين عربية"، و"حيولي اليمني الأسمر.. أسياد البحر الأحمر"، و"القصة بتبدأ من بعيد.. من عند الغربي العربيد.. من أميركا بالتحديد.. رأس الدول الرجعية"، و"أوقفوا هولوكوست غزة"، و"أميركا رأس العدوان"، وغيرها من الهتافات.
ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها "ألا إن نصر الله قريب"، و"افتحوا المعابر وأوقفوا العدوان"، و"غزة الصمود"، وغيرها من العبارات المنددة بالعدوان والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية.
ونددوا بالعدوان الآثم والصمت الدولي إزاء الجرائم الصهيونية، مطالبين برفع الحصار وتقديم الدعم والمناصرة لاهل غزة، لدعم صمودهم البطولي بوجه قوات الاحتلال.
وأشار المشاركون في الوقفة إلى الدور الرئيس لأميركا، والشريك في العدوان على الشعب الفلسطيني ليس فقط بالسلاح والإمداد به، بل في تعطيل إرادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار، مؤكدين أن وقفتهم هي رسالة إلى أميركا وحلفائها، بأن هذا الحال لن يدوم، وأن المستقبل للشعوب الحرة التي ستحقق انتصارها على أعدائها.

MENAFN22122023000072011014ID1107649629

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث