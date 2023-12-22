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مثلث المقاومة وحزب الله والحوثيون بمواجهة الكيان: من يردع من؟

12/22/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- حملت حالة الردع التي عكستها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأطراف عربية مثل "حزب الله اللبناني" و"مليشيا الحوثي" في طياتها، رسائل توحي بعدم جاهزية الجبهة الداخلية في الكيان المحتل لحرب على عدة جبهات.
وانعكس تصاعد المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والكيان منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واتساع نطاق الاشتباكات مع دخول الحرب على غزة شهرها الثالث، وتزايد الأعمال العسكرية البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي في البحر الاحمر، فضلا عن صمود حركة المقاومة الإسلامية - حماس في قطاع غزة، أمام الضربات الجوية الهمجية للكيان الصهيوني، وتوغل قواته بريا في بعض مناطق القطاع، على حالة الردع بين الأطراف الثلاثة والكيان: فمن يستطيع ردع الآخر عسكريا.
ونفذ حزب الله وما يزال عمليات عسكرية، تستهدف مواقع عسكرية للاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، وفق بياناته، شملت مراكز تجمع جنود ونقاط استخبارات وآليات عسكرية وغيرها من المرافق الصهيونية؛ في حين يعلن جيش الكيان قصفه لمناطق إطلاق صواريخ ومواقع تمركز مقاتلي الحزب.
وتندلع مواجهات شبه يومية، بين جيش الكيان الصهيوني من ناحية وحزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى، عبر الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، منذ بدأ الكيان الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
ووفقا لمراقبين، فإن المؤسسة الصهيونية تخشى من أن يؤدي رد واسع- وتحديدا في جنوب لبنان- لمواجهة شاملة، تفضي إلى توحيد الساحة اللبنانية مع جبهتي غزة والضفة الغربية، وهو ما يشكل إنجازا لفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما حماس والجهاد الإسلامي.
ويقول اللواء المتقاعد فارس كريشان، إن الرد الصهيوني المحدود على الصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان ومناطق القطاع، يعكس هواجس مؤسسة الكيان، من حرب شاملة مع فصائل المقاومة الفلسطينية والعربية، تحمل في طياتها رسائل توحي بعدم جاهزية الجبهة الداخلية في الكيان لحرب على عدة جبهات.
واعتبر أن تآكل الردع الصهيوني، جاء بسبب تقدير الأطراف الفلسطينية وحزب الله والحوثي بأن الكيان ضعف جراء الانقسام الداخلي، وأن علاقاتها مع الولايات المتحدة بأزمة وأنها نفسها تخشى الحرب.
وأضاف، المؤسسة الإسرائيلية، تخشى من أن يؤدي رد واسع وتحديدا في جنوب لبنان، إلى مواجهة شاملة تفضي إلى توحيد الساحة اللبنانية مع جبهتي غزة والضفة الغربية، وهو ما يشكل إنجازا لفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما حماس والجهاد الإسلامي.
ويستقرئ المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، الاعتبارات التي نوقشت مؤخرا في اجتماع المجلس الوزاري للكيان، الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، موضحا أن أحد أهم الاعتبارات، كانت أن الكيان الصهيوني ليس لديه مصلحة حاليا في الانجرار إلى حرب مع لبنان، لأن من شأن ذلك، تحول الأمر إلى صراع متعدد الجبهات؛ لذلك أوصت المؤسسة الأمنية برد يركز على حماس في لبنان وغزة، ولا يضر بأهداف حزب الله في لبنان، خشية تآكل قوة الردع الصهيوني في حال اتسعت جبهات المعركة.
وأوضح الحجاحجة، أن جميع البيانات والمعطيات بشأن الأحداث والتوترات الأمنية على مختلف الجبهات، بما فيها جنوب لبنان واليمن وغزة، استعرضت أمام رئيس حكومة الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، كتحذير إستراتيجي يهدد الأمن القومي، صاغه وزير الدفاع المتطرف يوآف غالانت، وقادة الأجهزة العسكرية والاستخباراتية العنصريون، فضلا عن أسباب رد كيانهم المحدود ودوافعه، مرجعا ذلك إلى استعداد إيران وحزب الله للتصعيد في مواجهة الهجمات المنسوبة للكيان في سورية، وتآكل الردع إثر الأزمة الداخلية في الكيان المحتل، واحتدام التوتر على جبهة غزة، والخوف من تصاعد المقاومة في الضفة والقدس خلال رمضان، والفتور في العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأضاف، حتى استعادة المحتل لقوة الردع، فإن حدود رده على أي هجمات، يقف وراءها حزب الله، سيبقى محدودا ومقتصرا على الساحة السورية، بحيث سيصعد الاحتلال من استهداف أهداف مهمة لحزب الله وإيران على الأراضي السورية.
وبحسب الحجاحجة، فإعلان القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، موقفا جديدا في سلسلة الإجراءات التي تتبعها لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعزمها استهداف ومهاجمة أي سفينة، تتجه نحو الموانئ الصهيونية، عبر خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها السفينة، هو موقف يشكل حالة ردع طفت على المشهد، ويعمق من أزمة المحتل ويعقد تداعيات العدوان الهمجي على غزة، اذ يمثل القرار الحوثي الأخير بمنزلة إعلان فرض حصار تجاري بحري مباشر على الكيان عبر البحر الأحمر، في وقت صارت فيه بعض السفن المتجهة صوب الكيان تسلك طريقا عبر البحر الأبيض المتوسط تجنبا لهجمات الحوثيين.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم السياسية د. هاني السرحان، نظرا لارتباط جماعة الحوثي الوثيق بإيران، والاعتقاد السائد لدى المسؤولين الغربيين والصهاينة، بأن الجماعة تنسق خطواتها مع طهران، فإن ترك هذه المسألة دون معالجة جذرية وسريعة، قد يشكل ورقة ضغط حقيقية في يد طهران في أي تصعيد أو تفاوض قادم في المنطقة.
وأضاف السرحان، يمارس الاحتلال ضغوطا على إدارة بايدن والحلفاء الغربيين، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تطور الموقف لعزله عن المجال البحري الجنوبي، ما يشكل ضغطا عليه والحد من قدرته في ردع الحوثي.
وبين أن "جيش الاحتلال، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب على غزة، يواجه أزمة كبيرة في عدم جاهزية احتياطه للحرب، وهناك تخبط في الوحدات ونوعية المقاتلين الذين سيدخلون الحرب، لعدم وقوع خسائر كبيرة أو أسرى جدد، وهو أمر يعزز أفضلية قوة الردع لدى المقاومة في غزة التي ما تزال صامدة في مواجهة المحتل، والتعامل معه وفقا لمعطياتها".
ويقول السرحان، إنه قبل السابع من أكتوبر الماضي، كان هناك توازن غير مستقر في الشرق الأوسط، وكان الاعتقاد السائد، هو أن شبكة الردع أبقت الأعمال العدائية المباشرة بين الدول وحتى غير الدول عند الحد الأدنى، وأن الصراع، بدلا من ذلك، دار بشكل غير مباشر عبر حروب بالوكالة داخل الدول غير المستقرة كسورية واليمن والعراق، إذ كان يقدر القادة الصهاينة بأن قوتهم العسكرية الساحقة ردعت حزب الله برغم ترسانته العسكرية الهائلة من الصواريخ التي تستهدف مدن الكيان الكبرى، ويعتقد الحزب بأن الاحتلال ردع بالمثل، جراء شبح هذه الصواريخ وخطر نشوب صراع أوسع نطاقا.

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