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دراسة: تراجع نسب الزواج بين الأقارب في الأردن إلى %28

12/22/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- كشفت نتائج دراسة جديدة للمجلس الأعلى للسكان، ألا تغيرات في الحالة الزواجية في الأردن بين 2010 و2022.
وكان من أهم نتائج الدراسة التي جاءت بعنوان“الزواجية واتجاهاتها في الأردن للفترة 2010-2022”، التي أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أول من أمس، تراجع نسب الزواج بين الأقارب حالياً إلى 28 %، مقارنة بـ56 % لعام 1990، وارتفاع نسبة من سبق لهنّ الزواج إلى 60 %، وفق آخر المسوح الأسرية والسجل المدني الأردني، وارتفاع نسبة المتزوجات حالياً أيضاً إلى 56 % بين الفتيات والنساء في سن الإنجاب.
وبشأن نسب الأرامل والمطلقين، تبين تدني نسبة من هم مطلقون في كافة الأعمار وعند الجنسين، فبلغت أقصاها 6 % في بعض فئات العمر عند النساء، وأقل من 4 % بين كافة الفئات العمرية عند الرجال.
أما بالنسبة للأرامل، فظهر تباين كبير بين نسب الأرامل بين الرجال والنساء، إذ بلغت نسب الأرامل الإناث 49 % عند العمر 60 فما فوق، بينما لم تتجاوز حاجز الـ7 % عند الذكور عام 2022.
وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، يتباين انتشاره بين المحافظات، ولكن انخفضت نسبة السيدات المتزوجات حالياً وأعمارهنّ بين 15 الى 49 عاما ممن لأزواجهنّ زوجة أخرى غيرهن إلى 7.3 %؛ ما يشير إلى تدني انتشار تعدد الزوجات في الأردن، أو إلى أن زواج الرجل بزوجة ثانية يسبقه طلاقه للزوجة الأولى.
أما بالنسبة للحركة الزواجبة السنوية، فظهر أن 15 % إلى 22 % من واقعات الزواج التي سُجّلت بين 2015 و2022، كانت لنساء مطلقات، وبلغت النسبة الإجمالية للمطلقات اللاتي أعيد زواجهنّ من إجمالي حالات الزواج في السنوات الثمانية الماضية 18.3 %.
وبشأن حالات الزواج حسب الحالة الزواجية للعريس للعام 2022، فإن أغلب حالات الزواج كان العريس فيها أعزبا، أي يتزوج للمرة الأولى بنسبة 73 %، والعريس مطلق بنسبة 18 %، أو العريس الأرمل بنسبة 2 %، وأخيراً العريس متزوج بنسبة 7 % (أي يُعدد زوجاته).
أمّا حالات الزواج حسب الحالة الزواجية للعروس للعام 2022، فكانت أغلب الحالات لفتيات عزباوات أي تتزوجنّ لأول مرة بنسبة 77 %، والعروس مطلقة بنسبة 22 %، والعروس أرملة بنسبة 1 %.
وفيما يتعلق بوسيط العمر عند الزواج الأول خلال فترة الدراسة، أظهرت النتائج ارتفاعاً طفيفاً فيه من 26.9 سنة ليقارب 27.3 سنة عند الذكور، ومن 22.1 سنة الى 22.7 سنة عند الإناث، واستمر وجود الفارق ذاته بين عمر العريس والعروس بمتوسط خمس سنوات بين عمريهما، كما لم تظهر أدلة على حصول انخفاض من معدلات الزواج الخام خلال سنوات الدراسة.
وبشأن زواج من الفتيات قبل سن 18 سنة؛ أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة من تزوجنّ لأول مرة دون هذا العمر، تراجعت من أقصى نسبة بلغته 16.6 % لعام 2017 إلى نحو 11.9 % عام 2022، وسجلت محافظة المفرق أعلى نسبة زواج مبكر لعام 2022 لتبلغ 21 بالمائة، ولكن ظلت نسبة زواج من هن دون سن 18 سنة مرتفعة بين السوريات برغم تراجعها وبلغت 37.9 % لعام 2022 مقارنة بنحو 9.7 % بين الأردنيات.
وقال الأمين العام للمجلس، د. عيسى مصاروة، في كلمة له خلال عرض هذه الدراسة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، إن من مهام المجلس، دراسة كل ما يتصل بالحالة الديموغرافية لسكان الأردن من عناصر وموضوعات ومنها الزواجية، وإن نشر الأدلة الرقمية التي يتم التوصل إليها غايتها تنوير متخذي القرار والإعلاميين ومنظمات المجتع المدني والرأي العام ووضع الحقائق بين أيديهم.
وأكّد مصاروة، أن الحالة والحركة الديموغرافية التي يشهدها الأردن، يتعلق معظمها بقرارات وأحداث تُتخذ وتقع في الأسرة الأردنية (المؤسسة الاجتماعية الأساسية في أي مجتمع) حول الزواج والطلاق والترمّل وإعادة الزواج وتكراره وبالإنجاب أيضاً، وتتصل هذه القرارات بعناصر ما يُعرف بالصحة الإنجابية بما فيها قرار الأسرة بشأن الزواج وتشكيل أسرة وتكرار الزواج واستخدام وسائل تنظيم الإنجاب.
وبشأن اختيار المجلس عنواناً مختلفاً لهذه الدراسة، وهو“الزواجية” وليس“الزواج”؛ أشار مصاروة إلى أن هذا الاختيار جاء من أجل التأكيد على أن الزواج هو نظام اجتماعي متعدد الجوانب ومتجذر في الثقافة الاجتماعية، ولا تحكمه التشريعات فقط، بل الأعراف الاجتماعية السائدة التي لا تتغير بسرعة.
وتعليقا على نتائج الدراسة، خلال النقاش الذي أعقب عرض نتائج الدراسة، أوضح مصاروة أن الحديث الشائع بين العامة وفي وسائل الإعلام عن العنوسة أو بالأحرى العزوبية لا صحة له، فالزيادة في عدد من لم يسبق لهنّ الزواج مرده إلى الزيادة في عدد الشابات والشبان ممن في سن الزواج وليس إلى تراجع نسبة من سبق لهنّ الزواج، فهذه النسبة ارتفعت إلى 60 بالمائة وفق نتائج تعداد السكان 2015، ومسح 2018 ووفق السجل المدني الأردني لعام 2022.
وبيّن أن الزيادة في عدد من لم يسبق لهنّ الزواح تعود إلى النمو في عددهنّ وليس إلى تأخر الزواج أو عدم الزواج، مشيرا إلى أنه ترتب على الإنجاب في الماضي أن عدد الفتيات والنساء في سن الزواج والإنجاب أصبح كبيراً في الأردن؛ إذ يبلغ عددهنّ الآن 2.79 مليون في الأعمار من 15-49 سنة، ولذا فإنه مهما كان اتجاه التغيّرات في معدلات الزواج والإنجاب، فإن أعداد من لم يسبق أن تزوجنّ، وأعداد المواليد مستمرة في التزايد سنة بعد أخرى، موضحا أنه سُجل لدى دائرة الأحول المدنية خلال السنوات 2010-2022 نحو 2.68 مليون مولود بمتوسط تجاوز مليون مولود كل خمس سنوات.
وأوضح أنه للإجابة عن التساؤل الذي يدور بين العامة عن الزواج من أجانب، تبين أنه ليس لهذا النمط من الزواج تأثير على مستوى العزوبية بين الفتيات، حيث بينت الدراسة أنه بينما يتزوج نحو 5 % من الشبان كل سنة من فتيات غير أردنيات، تتزوج كل سنة نحو 7 % من الفتيات الأردنيات من رجال غير أردنيين.-(بترا)

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