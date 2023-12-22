Friday, 22 December 2023 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تكميلية التوجيهيالخميس المقبل

12/22/2023 2:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان– فيما وضعت وزارة التربية والتعليم اللمسات الأخيرة على استعداداتها الإدارية والفنية لعقد الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تزداد أجواء التوتر والرهبة بين الطلبة، الذين يسابقون الزمن لإنهاء مراجعتهم للمباحث الدراسية المقررة، قبل حلول موعد بدء الامتحانات، يوم الخميس المقبل.
الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة، أكد في تصريح لـ”الغد”، استكمال الوزارة للترتيبات والتحضيرات اللازمة لعقد“تكميلية التوجيهي”.
وأضاف المساعفة، الحرص على مصلحة طلبة التوجيهي، وتعزيز أجواء الامتحان الإيجابية وبث الطمأنينة فيهم، لافتا الى وجود فرق تفقدت جاهزية قاعات الامتحانات، ومراكز التصحيح، وتهيئة القاعات بما يلبي احتياجات الطلبة من تدفئة ومياه شرب، وتهويتها وإضاءتها جيدا، ووضع مقاعد مريحة فيها، الى جانب وضع لوحات إرشادية وغيرها من المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بسهولة ويسر.
واشار الى تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة، وأخرى لإدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير الامتحان، موضحا أن الورقة الامتحانية في المباحث الدراسية ستتكون من 50 فقرة أسئلة موضوعية، باستثناء 3 مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية بين 40 إلى 50 % وهي: اللغة العربية (مشترك) واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وسيكون مبحث الرسم الصناعي 100 %، أسئلة مقالية لخصوصيته.
ولفت إلى أن عدد الطلبة المشتركين بالامتحان من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 81614، وتوزعوا بحسب المساعفة على الفروع الاكاديمية والمهنية كافة، اذ سجل 33549 طالبا وطالبة (علمي)، و37433 (أدبي)، وبلغ عدد المسجلين للشرعي نحو 136 طالبا.
وأما في الفروع المهنية، فسجل 3394 (صناعي)، و2308 (زراعة)، و877 (فندقي وسياحي)، و3917 (اقتصاد منزلي).
وبين أن عدد الطلبة المشتركين الذين سجلوا لرفع المعدل بلغ 13834 طالبا وطالبة، بينما سجل 67780 لاستكمال متطلبات النجاح.
ولفت المساعفة إلى أن الامتحان، سيجرى في833 قاعة امتحانية بـ381 مركزا امتحانيا، موزعا على مديريات التربية والتعليم كافة، بالإضافة لـ42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية، تحسبا لأي طارئ، بينما سيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، موزعة على 9 قاعات، بينما سيتقدم للامتحان 275 من من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة، موزعين وفق فئات: الطلبة الصم وعددهم 78، الكفيفون 36، ذوي الإعاقة الحركية 73، الشلل الدماغي 33، وضعاف البصر وعددهم 55.
وبحسب جدول الامتحان، يتقدم الطلبة في اولى جلسات الامتحان في مبحث التربية الاسلامية، اذ ستبدأ جلسته الأولى الساعة الـ11 صباحاً، والثانية في الـ2 ظهرا.
الى ذلك، حفلت صفحات التواصل الاجتماعي“فيسبوك” بتعليقات تفصح عن قلق طلبة“توجيهي” مع اقتراب امتحانهم، فقد كتب علي خلدون على صفحة مختصة بـ”التوجيهي”،“بقي 5 أيام على انطلاقة الامتحانات.. فكلما تناقصت الأيام يزداد معها التوتر، فيا رب أكرمنا بأعلى العلامات”، أما وليد علاونة فكتب“بدي أنصحكم يا إخوان.. اتعبوا هسا لأنه كل التعب راح تنسوه يوم النتائج وحياة الجامعة، بتستاهل تتعبولها لأنها بتجنن.. فيا رب فالنا النجاح”.

MENAFN22122023000072011014ID1107649626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث