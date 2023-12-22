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الطوفان يغرقهم.. إسرائيليون: خائفون من الجبهة الشمالية ونريد الإخلاء (فيديو)

12/22/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدّث رئيس مجلس مستوطنة "معالِه يوسف"، شمعون غواتا، عن خوف يعيشه المستوطنون في المنطقة، قائلاً إنّ "الجيش الإسرائيلي مُلزم بالعمل في الشمال أيضاً".

وخلال مشاركته في جلسة في "كنيست" الاحتلال فيما يخصّ الوضع في الشمال، أضاف غواتا أنّ هناك مستوطنات "بقى المستوطنون فيها في المنازل، مع كل المدافع والقذائف، من دون روتين حياة ومن دون تعليم وعمل".

وأوضح أنّ "قرار حكومة الاحتلال كان بإخلاء مستوطنات تبعد عن الحدود لغاية 5 كلم. وقد تركت الجيش يقرر المستوطنات التي ينبغي إخلاؤها، فقرر إخلاء مستوطنات تبعد 3.5 كلم فقط عن الحدود".

وتابع غواتا: "لا يتحدث أحد من المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى رؤساء السلطات في المنطقة بشأن عملية قوية ضد تهديد حزب الله على الحدود مع لبنان، كما أنّهم لا يتحدثون عن القضاء على قوات الرضوان مثلما تحدثوا عن القضاء على حماس".


وأكّد أنّ المستوطنين "يشعرون بأنّهم ليسوا آمنين، وهم لا يريدون العودة إلى البيت بعدما حدث في غلاف غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي".

وبحسب قوله، فإنّ أحد التهديدات التي يخشاها المستوطنون هو "أنفاق يمكن أن تصل إلى إسرائيل".

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله عملياتها ضد مواقع وحشود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.

وقال مراسل "القناة الـ 13" في الشمال إنّ "حزب الله هو من يحدد وجهة الأمور في الشمال، متى يريد يرفع مستوى التوتر وإطلاق النار، ومتى يريد يخفض ذلك".

وعلى وقع هذه العمليات بالتزامن مع عمليات المقاومة في غزة، جرى إجلاء نحو 125 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنة "كريات شمونة" أصبحت مدينة أشباح، ولا توصيف آخر للوضع في المستوطنات التي أُجلي معظم مستوطنيها.
بدوره، قال رئيس مجلس مستوطنة "المطلة" ديفيد أزولاي إنّ وجود "الجيش" الإسرائيلي داخل المستوطنة ليس حلاً ضد حزب الله، مؤكداً: "نحن محبطون".

أمّا رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى غيورا زلتس، فانتقد سلوك حكومة الاحتلال في الشمال، وقال: "نحن نبقي على المفتاح بيد نصر الله (السيد حسن) وليس معنا، وهو يرفع ويخفف كما يراه مناسباً".

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