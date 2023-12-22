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فومكس.. يجمع الشركات الرائدة في قطاع الإعلام لاستشراف مستقبله

12/22/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، يستقبل معرض مستقبل الإعلام "فومكس" زواره في 19 فبراير المقبل ويستمر ثلاثة أيام، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجتمع فيه المبدعون والمختصون لتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل القطاع واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات.
ويستضيف "فومكس"، أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، لتقديم نسخة استثنائية تستشرف مستقبل قطاع الإعلام وتطرح تجارب الشركات مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ومشاركة أحدث الاتجاهات في مجالات إنشاء المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج.
ويستعرض "فومكس" التجاربَ الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، بما يواكب الإيقاع السريع للتحوّلات الإعلامية، من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج العالمي.
ويهدف المعرض، لطرح ومشاركة مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.
ويسعى "فومكس" إلى مواكبة الإيقاع المتسارع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات الإعلام على مستوى العالم.
يذكر أن المعرض سيقام في مركز ذا ارينا للمعارض والمؤتمرات في الرياض، ولا تزال الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة من العارضين، ويمكن إرسال طلبات المشاركة من خلال الرابط:

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