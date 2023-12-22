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أولمرت يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة والتخلص من نتنياهو

12/22/2023 2:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والتخلص من رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو.

وقال أولمرت إنه كان على نتنياهو إدراك أنه لا يوجد هناك أي إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة، متهما إياه باعتماد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي، وأنه يمثل حالة الزيف الخالص.

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