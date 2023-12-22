أولمرت يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة والتخلص من نتنياهو

أولمرت يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة والتخلص من نتنياهو
التاريخ
12/22/2023 2:22:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والتخلص من رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو.
وقال أولمرت إنه كان على نتنياهو إدراك أنه لا يوجد هناك أي إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة، متهما إياه باعتماد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي، وأنه يمثل حالة الزيف الخالص.
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