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شارك في كل حروب الاحتلال وهزمه طوفان الأقصى.. كل ما يجب أن تعرفه عن لواء غولاني

12/22/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لواء مشاة إسرائيلي، تأسس عام 1948، يتبع للفرقة 36، ويرتبط بالقيادة الشمالية، وهو اللواء الأول والوحيد الذي بقي مستمرا في عمله منذ تأسيس جيش الاحتلال الإسرائيلي، شارك في نكبة 1948 وارتكب مجازر فيها كما شارك في كافة الحروب العسكرية التي شنتها إسرائيل على الدول العربية وعلى الفلسطينيين.
شارك اللواء أيضا في الحروب التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة، آخرها حرب "السيوف الحديدية" في 2023، والتي انسحب منها اللواء مهزوما بعد 60 يوما من القتال، مُني فيها بخسائر كبيرة.
التسمية
 ينسب اللواء إلى هضبة الجولان السورية، ومنها اكتسب اسمه "غولاني"، لأن مهمته الرئيسية كانت التمركز على الحدود السورية اللبنانية.
الشعار
 يتكون شعار غولاني من شجرة بجذور ممتدة مع خلفية صفراء، في إشارة إلى ما يريده مؤسسوه من امتداد وارتباط بالأرض، لأن الجنود الأوائل في اللواء كانوا من المهاجرين المزارعين.
أما الشجرة فهي شجرة زيتون وفقا لما قاله المقدم يوم توف حزان، إذ أوضح أن سبب اختيار شجرة الزيتون شعارا للواء كان بعد العودة من أم الرشراش عام 1949 إلى الجليل، واختيرت شجرة الزيتون لامتداد جذورها بالتربة واخضرار أوراقها طوال العام، ويرمز اللون الأخضر إلى تلال الجليل الخضراء، أما الأصفر فيرمز إلى صحراء النقب التي خاض فيها اللواء معارك في حرب 1948.
أقسام اللواء
 وفق ما كتب على موقع الجيش الإسرائيلي بالنسخة العبرية فإن اللواء ينقسم إلى أربعة كتائب، وهي:
كتيبة هبوكيم هراشون
 تأسست عام 1947 وكانت تعمل تحت قيادة اللواء الخامس، الاسم السابق للواء غفعاتي، وبعد حل لواء غفعاتي عام 1957 انضمت الكتيبة إلى لواء غولاني وأصبح رقمها 51.
وقد أرسل الجيش الإسرائيلي كتيبة "هبوكيم هراشون" -وهو اسم يعني "الفوج الأول لسلاح البندقية- لصد تقدم الجيش المصري في النقب عام 1948، فاستطاعت اختراق دفاعات القوات المصرية.
شعار الكتيبة شجرة لواء غولاني وفي منتصفها سيف ذو حدين في إشارة إلى "الروح القتالية" للكتيبة.
كتيبة باراك
 وهي كتيبة رقم 12 تأسست يوم 22 فبراير/شباط 1984، وتحمل اسم باراك، وهو اسم عبري يعني "برق"، وسميت الكتيبة على اسم باراك بن أبينوعم، وهو قائد ورد اسمه في الكتاب المقدس في سفر القضاة، ينسب إليه تخليص بني إسرائيل من حكم ملك الكنعانين، وذلك بانتصاره على سيسرا قائد الجيش في إحدى مناطق فلسطين، وقد شاركت الكتيبة في جميع معارك اللواء منذ عام 1948.
كتيبة جدعون
 وهي كتيبة رقم 13 تأسست يوم 22 فبراير/شباط 1948، وسميت على اسم أحد قضاة بني إسرائيل المذكورين في سفر القضاء وفي سفر صموئيل الأول، وهو القاضي جدعون الذي ينسبون إليه قيادة الجيش والدفاع عنهم وتخليصهم من ملكي المديانيين، وزبح وصلمناع، وشاركت الكتيبة في عدد من المعارك منذ النكبة.
كتيبة الاستطلاع
 وهي كتيبة رقم 631، ولم تحظ في لواء غولاني باسم خاص بها، وقد تأسست عام 2001 وشاركت منذ ذلك الحين في جميع معارك اللواء. ويشترط في من يريد الالتحاق بها الخضوع لمجموعة اختبارات وتقييمات جسدية وعقلية عالية وصعبة، بهدف اختيار الجنود الأكثر لياقة وذكاء، أما مهام هذه الكتيبة فهي طي الكتمان والسرية.
كما يخضع جنود الكتيبة إلى دورة تدريبية مدتها سنة وشهران، 4 أشهر من التدريب المبتدئ، و3 من التدريب المتقدم في قاعدة غولاني الجوية، و7 أشهر من التدريب الخاص في قاعدة تدريب منطقة النار 100، ويشمل تدريبات متقدمة مثل: الطيران، والملاحة، والقفز المظلي، والاستطلاع وغيرها.
ملابس اللواء
 ارتدى جنود اللواء أول قبعة كبقية أفراد الجيش عام 1948، كان تصميمها مثل قبعة الجبهة، وهي مستوحاة من قبعة الفيلق الفرنسي، وكانت هذه القبعات هدية من صانع قبعات يهودي أميركي، كُتب عليها من الداخل "هدية من صانعي القبعات اليهود في أميركا". وقد استُخدمت هذه القبعات نحو عامين قبل أن تتغير جميع قبعات الجيش إلى اللون الزيتوني أو الزيتي.
بعد نكسة حزيران 1967 زادت رغبة قيادة اللواء وجنوده بتخصيص قبعة أو علامة تميزه عن غيره، فتغير زيه الرسمي من الزيتي إلى الزي المرقط، وبقي جنود لواء غولاني يطالبون بقبعة مميزة عن بقية ألوية الجيش إلى أن تمت الموافقة على طلبهم في مارس/آذار 1976، واختير اللون البني لقبعة اللواء، وارتداها جنوده في حفل خاص لتوزيعها في مطلع أبريل/نيسان 1976.
كما يرتدي جنود اللواء أحذية سوداء، ويحملون شارة مربعة بها شعار الوحدة، وهو شجرة زيتون خضراء بخلفية صفراء.
التاريخ
 تأسس اللواء يوم 22 فبراير/شباط 1948، على يد ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، وجاء تأسيسه بعد انقسام لواء ليفانوني الذي كان يقاتل على الحدود اللبنانية إلى لواءين: الأول لواء غولاني والثاني لواء كرملي. وتمركز اللواء في أودية وتلال الجليل وضم اللواء جنودا من الهاغاناه وسكان المستوطنات ومجندين من أنحاء إسرائيل.
نكبة 1948
 شارك فور تأسيسيه في حرب 1948 وحاول صد الجيوش القادمة من سوريا ولبنان والأردن والعراق، ومن أهم العمليات العسكرية التي اشترك فيها في تلك الحرب:
عملية حيرام
 وهو هجوم عسكري شنته إسرائيل بأربعة ألوية هي "شفيع وكرملي وغولاني وعوديد" يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 1948، بعد وقف إطلاق النار بهدف احتلال آخر منطقة عسكرية للمقاومة، والتي كانت تمتد من الجليل إلى حدود لبنان.
واستطاعت القوات الإسرائيلية إنهاء العملية في 3 أيام واحتلال الجليل الأعلى كاملا وتشريد السكان، وخلال الأسابيع التالية تعمدت طرد السكان وتشريدهم بحجة تطهير الحدود، فلم يبق في تلك المناطق إلا عدد قليل من السكان.
وأدت هذه العملية إلى استشهاد عدد كبير من المقاومين وأسر مئات آخرين، وفق ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن رئيس الأركان السابق للهاغاناه يسرائيل غاليلي إذ صرّح أن "أعمال قتل جماعية" ارتكبت في سعسع.
وحدثت مجازر وعمليات تشريد وتهجير كبرى للسكان من القرى في تلك المنطقة وفق ما ورد في تقرير الأمم المتحدة، كما جاء في التقرير إثبات عمليات النهب والسرقة المنظمة، والتي استخدمت فيها الشاحنات.
مجزرة عيلبون
 وهي مجزرة حدثت يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 1948 حين دخل جنود لواء غولاني القرية فوجدوا أهلها متحصنين في الكنيسة رافعين الأعلام البيضاء، فاقتادوهم خارج الكنيسة ونفذوا عملية إعدام ميداني في 14 رجلا وطردوا أهالي القرية إلى لبنان.
وأثناء تهجير الأهالي عند وصولهم إلى مفرق كفر عنان أطلق عليهم الجيش النار وقتل رجلا وجرح آخرين واعتقل رجالا منهم، كما بقيت مدرعات الجيش الإسرائيلي تطارد المهجرين إلى أن وصلوا إلى الحدود اللبنانية.
وبعد عدة أيام على المجزرة الأولى ارتكب لواء جولاني مجزرة أخرى في القرية، فقد اقتاد الجنود الإسرائيليين 19 شابا من عشيرة المواسي إلى مركز القيادة وأعدموا 14 شابا منهم.
عملية آساف وعملية حوريف
 وهي عمليات عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في شمال غرب النقب وغزة ضد الجيش المصري، في شهر ديسمبر/كانون الأول 1948، بهدف احتلال كافة المناطق التي يسيطر عليها الجيش المصري، وشارك في العملية مجموعة من الألوية والكتائب، منها كتيبة جدعون من لواء غولاني، وأدت العملية الأولى إلى احتلال منطقة النقب وتراجع دفاعات الجيش المصري، واحتل لواء جدعون موقع 86 شرق خانيونس. وانتهت العملية يوم 8 يناير/كانون الثاني بدعوة من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في النقب.
امتدت مشاركات لواء غولاني في المعارك الإسرائيلية ضد الجيوش العربية في الفترة ما بين النكبة والنكسة، ففي عام 1951 شارك اللواء في سلسلة عمليات ضد الجيش السوري في منطقة طبريا، وخسر 40 مقاتلا وأصيب 72 آخرون وفقا لتصريحات الجيش الإسرائيلي.
كما شارك اللواء في العدوان الثلاثي على مصر وأوكلت له مهمة السيطرة على رفح والقرى المحيطة بها عام 1955.
حرب 1967
 أوكلت للواء مهمة القتال على الحدود السورية والأردنية، وخاض قتالا عنيفا ضد الجيوش العربية هناك، وخاض اللواء عدة عمليات من أهمها:
عملية تل العزيزات
 وهو موقع عسكري سوري في الجولان، حاولت قوات الاحتلال السيطرة عليه عدة مرات خلال الفترة الممتدة من النكبة إلى ما قبل عام 1967 لكنها فشلت، فقد كانت القوات السورية تحكم سيطرتها على أعلى التل، فيما كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على المناطق أسفله.
وشهد التل معركة عنيفة يوم 9 يونيو/حزيران 1967، استطاع خلالها لواء غولاني اختراق الدفاعات السورية من الجهة الخلفية للتل مع غطاء مدفعي كثيف، مما دى إلى سقوط التل بأيدي اللواء واستشهاد أكثر من 50 جنديا سوريا واعتقال 20 آخرين منهم قائد التل ونائبه. تبع ذلك سقوط الجولان كاملا بيد قوات الاحتلال في اليوم ذاته.
وفي الأيام الأولى من حرب 1973 تمكن اللواء من إعادة احتلال جبل الشيخ والمرتفعات المحيطة به من القوات السورية, إلا أنه تكبد خسائر بشرية كبيرة.
الحرب على لبنان
 في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كان لواء غولاني يشكل رأس الحربة في القوات الإسرائيلية التي احتلت جنوب لبنان، خصوصا في معركة قلعة الشقيف في عدة أيام ووصلت إلى مشارف بيروت.
شارك اللواء في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وتكبد خسائر فادحة خلال المعارك التي خاضها مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، حيث قتل عدد من منتسبيه فيما فر عدد آخر منهم، في واقعة لا تتناسب مع ما نسج من صورة حول شجاعة جنوده وإصرارهم على النصر.
ومنذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان تم تكليف اللواء بالمشاركة في حراسة الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. ويخدم جنود اللواء في شمال الضفة الغربية، خصوصا جنين وطولكرم
الحروب على غزة
 حرب 2008-2009
شارك لواء غولاني بالمرحلة الثانية من الحرب التي تسميها المقاومة "معركة الفرقان" وتسميها إسرائيل "عملية الرصاص المصبوب".
فكان أحد الأولية التي شاركت في مرحلة الاجتياح البري إلى جانب لواء غفعاتي والمظليين واللواء المدرع وغيرها من الفرق الأخرى.
معركة الشجاعية في حرب 2014
 شارك لواء غولاني في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في صيف 2014، وهي الحرب التي سمتها المقاومة "العصف المأكول" وسمتها إسرائيل "الجرف الصامد".
وتركزت مشاركة اللواء في المرحلة الثانية التي تلت القصف الجوي، وهي مرحلة الاجتياح البري، إذ كان اللواء من ضمن الفرقة المدرعة رقم 36 التي بدأت الاجتياح البري ليلة 17 يوليو/تموز 2014.
وبرز اسم اللواء في معركة الشجاعية، التي حدثت في حي الشجاعية الذي تعدّه إسرائيل معقلا لحماس.
وبدأت أحداث المعركة حين خططت وحدات من الجيش الإسرائيلي لإرسال جنود مشاة بحثا عن الأنفاق في حي الشجاعية ليلة 19 يوليو/تموز، وفي محاولة لإلهاء المقاومين ناورت وحدات أخرى من الجيش على طول خط السياج حتى تتمكن وحدة المشاة من الدخول إلى الحي، لكن بمجرد عبور وحدات لواء غولاني خط السياج فوجئوا بإطلاق نار كثيف أدى إلى مقتل 7 جنود على الأقل وإصابة قائد اللواء غسان عليان وقادة آخرين.
ومع نهاية المعركة يوم 20 يوليو/تموز كان مجموع القذائف التي أُلقيت على الحي 7 آلاف قذيفة مدفعية شديدة الانفجار ألقتها 11 كتيبة مدفعية إسرائيلية، بالإضافة إلى 100 قنبلة تزن كل منها 900 كيلوغرام ألقاها سلاج الجو الإسرائيلي.
وأدى ذلك إلى سقوط ما لا يقل عن 65 شهيدا، وإصابة 288 آخرين، ومقتل 13 جنديا إسرائيليا. بالإضافة إلى أسر جندي من لواء غولاني يدعى شاؤول آرون على مشارف حي الشجاعية، والذي أعلن أبو عبيدة بتسجيل مصور عن اعتقاله بعد انتهاء المعركة يوم 20 يوليو/تموز واضعا قيادة الاحتلال بموقف محرج حين تحداهم بقوله "إذا استطاعت قيادة العدو أن تكذب في أعداد القتلى والجرحى، فعليها أن تُجيب جمهورها عن مصير هذا الجندي الآن"، مما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان عن اختفاء شاؤول يوم 22 يوليو/تموز، وما يزال جندي لواء غولاني أسيرا لدى القسام منذ 2014.
حرب 2023
 شارك لواء غولاني في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في اليوم نفسه على مستوطنات غلاف غزة.
وجاءت مشاركة اللواء بعد بدء الحرب بـ15 يوما، بهدف مساندة ألوية الجيش المشاركة في الاقتحام البري. وكان من الأولية التي تقدمت المعركة البرية، وتحمل الصدمات الأولى والرئيسية وتكبد الخسائر الكبيرة.
وقد جاء في تصريحات قادة اللواء أن مشاركتهم في الحرب على غزة لأن لهم ثأرا مع حي الشجاعية وأن عودتهم بهدف القضاء على هذا الحي، في إشارة إلى الخسارات الكبيرة التي لحقتهم في حرب 2014.
إلا أن اللواء طوال فترة المعركة كان اللواء يعلن عن خسارة ضباط وجنود من جيوشه، من أهمها إعلان قائده أن لواءه تلقى "ضربة مؤلمة" في حي الشجاعية، وذلك حين استطاعت كتائب عز الدين القسام قتل 10 من جنوده معظمهم من الضباط في كمين.
وقد صرح جنرال الاحتياط يوسي فار من فيلق 51 غولاني تعقيبا على ما يحدث مع اللواء على أرض غزة بقوله "من العار أن تكون أيدي مقاتلينا مكبلة.. إنهم في الحقيقة لا يحاربون".
وأدت الخسارات المتلاحقة التي مني بها اللواء في قطاع غزة خلال الأيام الستين التي شارك فيها بالحرب إلى إعلان انسحابه يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2023.
انتهاكات وجرائم
في مايو/أيار 2011 سلط تقرير مصور للغارديان الضوء على جرائم جيش الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين، من خلال تقديم شهادات لجنود إسرائيليين منهم جنود من لواء غولاني، إذ ذكر أحد الجنود في شهادته أنهم كانوا يمنعون الفلسطينيين من المرور على الحواجز بهدف الطغيان فقط، وتحدث آخر عن إجبار فلسطينيين على الزحف عند الحاجز، فيما ذكر أحدهم أن عمليات السرقة والنهب كانت تحدث بشكل روتيني ودائم خلال التفتيش.
وفي فبراير/شباط 2012 صدر تقرير عن حركة التضامن الدولية وفرق صانعي السلام المسيحية يفيد بارتفاع عدد انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك منذ وصول لواء غولاني إلى منطقة الخليل في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011.
وتضمن التقرير حديثا عن حوادث احتجاز أطفال واعتقالهم والإساءة إليهم، والتعرض لهم وللمراهقين بالضرب والترهيب والاعتداء المتكرر، بمن فيهم أطفال المدارس.
وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات تمت من دون سبب وبحجج تتعلق برشق الحجارة، كما تمت مداهمة بيوت بعض الصبية وضربهم ضربا مبرحا بالعصي وأعقاب البنادق والتسبب بكسر عظامهم وبجروح بالغة أخرى، واعتقالهم لساعات وأحيانا أكثر، وأوضح التقرير أن الاعتداءات طالت حتى الأطفال الذين يعانون من إعاقات.
في أبريل/نيسان 2014 نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرا يتحدث عن محاكمة عسكرية لأربعة جنود من لواء غولاني بتهم إساءة استخدام السلطة، وتجاوز صلاحياتهم إلى درجة تعريض حياة الضحية أو صحته للخطر، وتهم متعددة بعرقلة العدالة والانخراط في سلوك غير لائق، إثر اقتيادهم رجلا فلسطينيا إلى منطقة معزولة في الضفة الغربية في شهر مارس/آذار من السنة نفسها، وضربه والاعتداء عليه وتركه ينزف بجروح مختلفة في المكان المعزول، وذلك أثناء قيامهم بدورية روتينية.
وبعد حرب 2014 أوصى النائب العسكري العام الجنرال داني عفروني بالتحقيق في 5 شكاوى قدمت على الجيش، من بينها شكوى تتعلق بجنود من لواء غولاني ارتكبوا انتهاكات عسكرية خلال الحرب، وهي:
سرقة أموال من الفلسطينيين.
قتل امرأة فلسطينية غادرت منزلها بالتنسيق مع قوات الاحتلال أثناء الاجتياح البري.
احتجاز شاب فلسطيني 5 أيام في "خربة خزاعة" وإجباره على القيام بمهام عسكرية.
وفي عام 2018 كشف تحقيق لصحيفة هارتس أن جنودا إسرائيليين من كتيبة الاستطلاع في لواء غولاني ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين في مخيم نابلس في شهر فبراير/شباط 2018 انتقاما لمقتل عدد من أصدقائهم. فقد قتل 3 من كتيبة الاستطلاع في حادث سير إثر اصطدام سيارتهم بشاحنة يقودها فلسطيني.
واتهم الجنود في ليلة 13 فبراير/شباط 2018 بالقيام بأعمال تخريبية في المخيم، وتدمير مركبات فلسطينية واعتقال عدد من الفلسطينيين، وحين استدعي الضابط المسؤول عن الفرقة للتحقيق برر الأمر بحاجة جنوده للانتقام والتنفيس عن غضبهم، وأنه سمح لهم بذلك. وبعد التحقيق تشاور الضباط المسؤولون عن الملف وقرروا عدم معاقبة الجنود وقائدهم.
حالات انتحار وهرب
 تعد حالات الانتحار في لواء غولاني قديمة ومستمرة، وقد كشفت تقارير إسرائيلية عن ارتفاع حالات الانتحار في لواءي غفعاتي وغولاني، وهما من ألوية النخبة، كما كشفت بعض التقارير الإسرائيلية عن أن أكبر خسائر الجيش الإسرائيلي في جنوده تكون من حالات الانتحار، في حين لم يعلن الجيش الإسرائيلي سوى عن 817 جنديا قال إنهم ماتوا في حوادث انتحار في الفترة ما بين 1990 و2021.
ويفسر الجيش الإسرائيلي حالات الانتحار في صفوفه بأنها تعود إلى مشاكل نفسية أو عيوب جينية. ومن أقدم حالات الانتحار في لواء غولاني حالة الجندي أوري إيلان، الذي انتحر في زنزانته في يناير/كانون الثاني 1955، وذلك عندما تسلل مع مجموعة من الجنود من اللواء إلى مرتفعات الجولان السورية للقيام بمهمة هناك، إلا أنه وقع في الأسر.
في يناير/كانون الثاني 2020 صدر تقرير عن انتحار جندي إسرائيلي يدعى ساساكي من لواء غولاني، يبلغ من العمر 27 عاما، إذ وجد ميتا في منزله.

في شهر مارس/آذار 2021 ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا انتحر بالقفز من سيارة أجرة عقب تلقيه مكالمة هاتفية وفق ما أفاد به سائق السيارة، وكشفت قناة كان الإسرائيلية أن الجندي هو أبيبا درسخ وهو جندي مستجد في لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي، وكان قد هرب من قاعدته العسكرية واتجه إلى منزله لعدم قدرته على التدريب، إلا أن هناك من أقنعه بالعودة إلى القاعدة، وأثناء توجهه إلى القاعدة تلقى مكالمة هاتفية غامضة انتحر على إثرها.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" خبرا عن انتحار جندي سابق من لواء غولاني يدعى إيتسيك سعيديان، وهو من جنود اللواء الذين شاركوا في حرب 2014 على غزة وحضر معركة حي الشجاعية، ووفق ما ورد في الصحيفة فقد قالت عائلته إنه كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وإنه حرم من الرعاية الطبية التي يحتاجها نتيجة إصابته بندبات متفرقة بسبب الخدمة العسكرية.
ووفقا لجمعية المحاربين القدامى في الجيش الإسرائيلي فإن الجندي كان محبطا من معاملة السلطات الإسرائيلية له فأحرق نفسه احتجاجا على معاملة وزارة الدفاع للمحاربين القدامى.
وأفادت وكالة الأناضول بانتحار 3 جنود إسرائيليين عقب مشاركتهم في حرب غزة عام 2014، إذ انتحر اثنان قرب الحدود مع غزة، فيما انتحر الثالث في إسرائيل.
وأوضحت الوكالة أن الجنود الثلاثة من لواء غولاني وكانوا يعانون من مشاكل نفسية بسبب مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة.


المصدر: (الجزيرة نت)


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