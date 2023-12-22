المجاعة تطل برأسها في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) واصلت وكالات الأمم المتحدة، التحذير من خطر مجاعة على وشك الحدوث نتيجة تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة .
وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على منصة "إكس" اليوم الجمعة، "نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان من الطعام والدمار الهائل سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة"
وأضاف "يجب أن تنتهي الحرب".
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