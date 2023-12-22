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130 مليون دولار مساعدة أوروبية لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومتقاعديها

12/22/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) اليوم الجمعة، عن المفوضية الأوروبية، أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات الضعيفة ودفع تكاليف الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. (بترا)

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