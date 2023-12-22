130 مليون دولار مساعدة أوروبية لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومتقاعديها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) اليوم الجمعة، عن المفوضية الأوروبية، أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات الضعيفة ودفع تكاليف الإحالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. (بترا)
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