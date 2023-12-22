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باراك: ليس لإسرائيل مصلحة في حرب على جبهتي غزة ولبنان

12/22/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد، وإنه يجب الانتهاء أولا من أمر غزة "ثم نتفرغ لمحاولة سياسية لإبعاد حزب الله عن الحدود".
وأضاف باراك للقناة 12 الإسرائيلية "يجب أن نجد الآلية لاستبدال نتنياهو وبن غفير في الحكومة".-(وكالات)

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