باراك: ليس لإسرائيل مصلحة في حرب على جبهتي غزة ولبنان

باراك: ليس لإسرائيل مصلحة في حرب على جبهتي غزة ولبنان
التاريخ
12/22/2023 2:22:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد، وإنه يجب الانتهاء أولا من أمر غزة "ثم نتفرغ لمحاولة سياسية لإبعاد حزب الله عن الحدود".
وأضاف باراك للقناة 12 الإسرائيلية "يجب أن نجد الآلية لاستبدال نتنياهو وبن غفير في الحكومة".-(وكالات)
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