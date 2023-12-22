إعلام عبري: تصنيف 3000 كأصحاب إعاقات دائمة في الجيش

إعلام عبري: تصنيف 3000 كأصحاب إعاقات دائمة في الجيش
التاريخ
12/22/2023 2:22:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم تصنيف 3000 من جرحى حرب "السيوف الحديدية" التي يشنها الاحتلال على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش.-(وكالات)
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