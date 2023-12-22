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الاعتراف بالخسارة

12/22/2023 2:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: هيلل شوكن
22/12/2023

نحن لن ننتصر. حتى لو كنا معا. المعركة الحالية في غزة على حقنا بوطن قومي في أرض إسرائيل خسرناها في 7 أكتوبر. كل يوم إضافي في العملية البرية فقط يعزز الفشل. عندما ستنتهي هذه المعركة الحالية، كما هو متوقع خلال بضعة أسابيع في أعقاب الضغط الدولي، فإن إسرائيل ستكون في وضع أصعب من الوضع الذي دخلت فيه الى هذه الحرب في أعقاب الهجوم الوحشي لحماس. هل يمكن أن ينبت من داخل الفشل أي شيء جيد؟ هل ربما نهاية النزاع؟
في 16 أكتوبر، أعلن كابنيت الحرب في إسرائيل عن أهداف الحرب: تدمير سلطة حماس وقدراتها العسكرية وإزالة التهديد من القطاع على إسرائيل وبذل الجهود الكبيرة لحل قضية الرهائن وحماية حدود الدولة ومواطنيها. في نهاية المعركة لن نحقق أي هدف من هذه الأهداف.
في هذه الأثناء، الاستطلاعات تشير الى أن سلوكنا في غزة يعزز مكانة حماس في أوساط الفلسطينيين، ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية أيضا. ومن لم يكن يرغب بحماس في قطاع غزة سيحصل عليها أيضا في مناطق السلطة الفلسطينية. وما ظهر للكثيرين كأقصى الجهود من أجل تحرير المخطوفين، نجح بشكل جزئي عند تحرير أقل من نصفهم، وكل يوم إضافي للحرب يعرض للخطر حياة معظم الذين بقوا في الأسر. إذا كانت هناك صفقة من أجل تحريرهم، فعندها الى جانب أنه سيطلب منا تحرير كل السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، فنحن سنضطر أيضا الى الانسحاب من القطاع والتعهد بإنهاء الحرب. قادة حماس ليسوا أغبياء. فهم لن يوافقوا على أقل من ذلك. أصدقاؤنا الذين يقومون برعاية الصفقة سيتعين عليهم تقديم ضمانات بألا تهاجم إسرائيل فيما بعد.
مكانة إسرائيل الدولة تدهورت الآن الى حضيض غير مسبوق، يعرض للخطر ليس فقط علاقاتها مع أصدقائها، لا سيما الولايات المتحدة، بل أيضا مع الجاليات اليهودية في أرجاء العالم، ويحول الإسرائيليين الى منبوذين في الخارج. أيضا مكانتنا أمام دول المنطقة ضعفت بشكل دراماتيكي. وخلافا للاعتقاد الذي بحسبه حزب الله خائف من شن الهجوم، إسرائيل هي الخائفة. ضعفنا أمام حزب الله تأكد بشكل صارخ عندما فهم الرئيس الأميركي الوضع وقام بسرعة بإرسال قوة عسكرية كبيرة الى البحر المتوسط.
رغم القوات الأميركية الرادعة، إلا أن مبعوثي إيران ينجحون في الإزعاج. فحزب الله حول آلاف سكان الشمال الى لاجئين في بلادهم، والحوثيون ينجحون في قطع علاقة إسرائيل البحرية من الجنوب. بذلك إسرائيل تضطر الى التسليم بما اعتبرته في 1956 و1967 ذريعة لإعلان الحرب. من دون تبرير الهجوم البربري للفلسطينيين على بلدات النقب الغربي، يجب أن نعتبره الذروة الحالية للنضال الوطني الفلسطيني العنيف ضد مجرد وجود دولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل. خلال 75 سنة من وجودها، نجحت إسرائيل في وقف طموحات الفلسطينيين لتصفيتها وتقرير المصير لفلسطين كدولة سيادية في المنطقة التي توجد بين النهر والبحر. في البداية بواسطة الحكم العسكري للفلسطينيين داخل الخط الأخضر مع صد الهجمات من خلف حدود الهدنة. وبعد ذلك بواسطة السيطرة العسكرية على سكان المناطق التي تم احتلالها في حرب الأيام الستة، الضفة الغربية وقطاع غزة.
السنوات الكثيرة التي مرت لم تضعف الفلسطينيين. قوة معارضتهم لمجرد وجود إسرائيل يجبي من الطرفين ثمنا دمويا واقتصاديا آخذا في الازدياد. من أجل ألا تصبح المعركة الحالية سابقة لأعمال عنف أكبر وضمان الوطن القومي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، فإنه يجب عليها اعتبار إلغاء المعارضة الفلسطينية لمجرد وجودها هدفا ساميا استراتيجيا لسياستها.
الحركة المسيحانية في إسرائيل تأمل تحقيق "بعون الله" هذا الهدف من خلال طرد جميع الفلسطينيين من القطاع ومن الضفة الغربية. حسب رأيهم، فإن القتل الكثيف في قطاع غزة وأعمال شغب المستوطنين في الضفة الغربية، التي ترتكب برعاية الجيش والشرطة الإسرائيليين، استهدفت "تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة الى خارج حدود المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، وهي الخطوة التي تعني التطهير العرقي لخمسة ملايين فلسطيني. يصعب تخيل أن العالم، الذي في القريب سيجبر إسرائيل على وقف القتال في غزة إزاء عشرات آلاف القتلى والمصابين والتدمير المادي والإنساني بوحشية، سيسمح بهذا الحل.
فشل حرب يوم الغفران ونجاح المصريين في اجتياز القناة عمل على إعادة الكرامة لمصر وأدى الى التوقيع على اتفاق السلام. اعتراف إسرائيل بالهزيمة في المعركة الحالية، كما ذكر أعلاه، سيساعد على إعادة الكرامة الوطنية للفلسطينيين، التي تم سحقها خلال 56 سنة. هذا كما يبدو هو المرحلة الحيوية في العملية التي ستؤدي الى وقف القتال في غزة وإلى صفقة تبادل سيتم فيها إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين مقابل جميع المخطوفين، الذين مصيرهم مرهون بالفترة التي ستمر الى حين اعتراف إسرائيل بهذا الواقع. إسرائيل ستضطر الى الاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة ذات سيادة وإجراء المفاوضات مع أي قيادة يقومون باختيارها حول إنهاء النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والمبادرة السعودية. هل يمكن أن تبشر كارثة 7 أكتوبر بأفق جديد في الشرق الأوسط؟.

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