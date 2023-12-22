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حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

12/22/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) روبيرت أ. بايب* - (فورين أفيرز) 16/12/2023

العقاب الجماعي لن يهزم "حماس"
في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قامت إسرائيل بغزو شمال غزة بقوة قوامها أربعون ألف جندي تقريباً. وشنت على هذه المنطقة الصغيرة واحدة من أعنف حملات القصف في التاريخ، فأخلى ما يقرب من مليوني شخص منازلهم. وأفادت وزارة الصحة التي تديرها "حماس" في غزة، بأن أكثر من 15 ألف مدني (من بينهم حوالي 6 آلاف طفل و5 آلاف امرأة) قُتلوا في تلك الهجمات، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك. وقصفت إسرائيل المستشفيات وسيارات الإسعاف، ودمرت حوالي نصف المباني في شمال غزة. وبالإضافة إلى ذلك، قطعت بصورة شبه تامة إمدادات المياه، والمواد الغذائية، والكهرباء عن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وتعد هذه الحملة، بكل المقاييس، إجراءات عقابية جماعية وعامة ضد المدنيين.
وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، في الوقت الذي تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في جنوب غزة، ما يزال هذا النهج الإسرائيلي يفتقر إلى هدف دقيق وواضح. وعلى الرغم من زعم قادة إسرائيل أنهم لا يستهدفون سوى "حماس"، يثير الفشل الملحوظ في التمييز بين "حماس" والمدنيين تساؤلات مشروعة حول النوايا الفعلية للحكومة. هل تأتي رغبة إسرائيل الجامحة في تدمير غزة نتيجة لعدم الكفاءة التي أدت إلى الإخفاق الذريع للجيش الإسرائيلي في التصدي لهجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، على الرغم من أن خطط الهجوم كانت بين أيدي مسؤولي الجيش والاستخبارات الإسرائيليين قبل أكثر من عام؟ وهل أن تدمير شمال غزة، والآن جنوب غزة، يمهد لدفع جميع سكان القطاع إلى مصر، على النحو الذي ألمحت إليه "ورقة المفاهيم" الصادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية؟
مهما يكن الهدف النهائي، فإن الدمار واسع النطاق الذي تلحقه إسرائيل بقطاع غزة يثير قضايا أخلاقية جوهرية. وسوف يعني تناول النهج الإسرائيلي من الناحية الاستراتيجية البحتة، أن يُحكم على مصيره بالفشل الحتمي. وقد بدأت علامات فشله في الظهور مسبقًا. فالعقاب الجماعي للمدنيين لم يقنع سكان غزة بالرجوع عن دعم "حماس". بل على النقيض من ذلك، زاد مشاعر الاستياء والسخط بين الفلسطينيين. ولم تفكك الحملة المجموعة التي تزعم إسرائيل أنها تستهدفها. وتثبت هذه الحرب، بعد أن تجاوزت خمسين يوماً حتى الآن، أن إسرائيل قادرة على تدمير غزة، لكنها عاجزة عن تدمير "حماس". بل إن الحركة قد تكون أقوى الآن مما كانت من قبل.
وليست إسرائيل أول دولة ترتكب خطأ التعويل المفرط على أثر القوة الجوية القاهرة. ويدل التاريخ على أن القصف واسع النطاق للمناطق المدنية قلما حقق أهدافه. وكان من الممكن أن يكون وضع إسرائيل أفضل كثيراً لو أنها استفادت من هذه الدروس، وردت على هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) باستهداف دقيق لقادة حركة "حماس" ومقاتليها عوضًا عن شن حملة القصف العشوائية التي اختارتها. ولم يفت الأوان بعد لتغيير المسار والعمل باستراتيجية بديلة تحقق الأمن الدائم، وانتهاج خطة من شأنها أن تُحدث شرخاً سياسياً بين "حماس" والفلسطينيين بدلاً من التقريب بينهما. وتقضي الخطة بمبادرة إسرائيل، من تلقاء نفسها، إلى اتخاذ خطوات نحو تحقيق حل الدولتين.
خسران القلوب والعقول
منذ بداية استخدام القوة الجوية كوسيلة قتالية، قصفت الدول أعداءها من أجل حملهم على الاستسلام، وفي سبيل تحطيم معنويات المدنيين. وتتوقع النظرية أن دفع الشعوب إلى حافة الانهيار والانكسار يدعوها إلى الانقلاب على حكوماتها، والخروج عليها ونبذ الولاء لها. وقد بلغت استراتيجية العقاب القهري ذروتها في الحرب العالمية الثانية. ويتذكر الناس من تلك أسماء الأماكن التي استهدفت بالقصف العشوائي في تلك الحرب، مثل هامبورغ (40 ألف قتيل)، ودارمشتات (12 ألف قتيل)، ودريسدن (25 ألف قتيل).
اليوم، ينضم اسم غزة إلى هذه القائمة المخجلة. وقد شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحملة العسكرية الحالية، بمعارك الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وقد نفى نتنياهو تورط إسرائيل في سلوك العقاب الجماعي، ولكنه ذكّر بغارة جوية نفذها سلاح الجو الملكي البريطاني، والتي استهدفت مقر "الغستابو" في كوبنهاغن، وأسفرت عن مقتل العشرات من أطفال المدارس.
وكان ما لم يقله نتنياهو هو أن سعي الحلفاء إلى معاقبة المدنيين عقاباً جماعياً لم يتكلل بالنجاح حتى ولا مرة واحدة. ففي ألمانيا، أدت حملة القصف التي شنها الحلفاء في العام 1942، إلى إلحاق ضرر كبير بالمدنيين، ودمرت منطقة حضرية تلو الأخرى، وبلغ مجموع المدن والبلدات الألمانية المدمرة 58 مدينة وبلدة عشية نهاية الحرب. ولكنها لم تُضعف معنويات المدنيين ولم تؤد إلى تمرد على أدولف هتلر، على عكس توقع مسؤولي الحلفاء حدوث ذلك. بل إن هذه الحملة شجعت الألمان على القتال بعناد خوفاً من السلام الصارم الذي قد يحل بعد الحرب.
ولا يفترض أن يفاجئ هذا الفشل أحداً في ضوء ما ترتب على محاولة النازيين استخدام الأسلوب نفسه. فقد أدت غارات القصف الجوية الألمانية التي استهدفت لندن والمدن البريطانية الأخرى في المدة بين 1940 و1941، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص. ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، الاستسلام. وعوضا عن ذلك، تذرع بالخسائر البشرية الناجمة عن الغارات لحث المجتمع على تقديم التضحيات اللازمة في سبيل تحقيق النصر. وبدلاً من تحطيم المعنويات، حفزت تلك الغارات البريطانيين وحلفاءهم الأميركيين والسوفيات، على تنسيق جهود مديدة أفضت، في نهاية المطاف، إلى شن هجوم مضاد وغزو الدولة التي قصفتهم.
إن التاريخ لا يذكر حادثة واحدة أدت فيها حملات القصف الجوي إلى حمل المواطنين في البلد المقصوف على الثورة ضد حكوماتهم. وقد جربت الولايات المتحدة هذا التكتيك مرات كثيرة من دون جدوى. ففي أثناء الحرب الكورية، دمرت 90 في المائة من شبكات توليد الطاقة الكهربائية في كوريا الشمالية. كما دمرت، في حرب فيتنام، النسبة نفسها تقريباً من البنية التحتية الكهربائية في فيتنام الشمالية. وفي حرب الخليج، عطلت الغارات الجوية الأميركية 90 في المائة من طاقة توليد الكهرباء في العراق. ولم يحدث في أي من هذه الحالات قيام انتفاضات شعبية على نظام حكم البلد الذي تعرض للقصف.
وتعد الحرب في أوكرانيا أحدث مثال على ذلك. فعلى مدار ما يقرب من عامين، أرادت روسيا إخضاع أوكرانيا بشنها الموجة تلو الأخرى من الهجمات الجوية المدمرة على المدن في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، وتدمير أكثر من 1.5 مليون منزل، وتشريد نحو ثمانية ملايين أوكراني. ولا شك في أن روسيا تسعى إلى تحطيم أوكرانيا. ولكن، بدلاً من سحق الروح القتالية في أوكرانيا، أدى العقاب الجماعي للمدنيين إلى إقناع الأوكرانيين بمقاومة روسيا بطريقة أكثر صلابة من أي وقت مضى.
حملة تأتي بنتائج عكسية
الآن يتكرر هذا النمط التاريخي في غزة. وعلى الرغم من مرور شهرين تقريباً على العمليات العسكرية المكثفة، بينما لم تفعل الولايات المتحدة وبقية العالم شيئاً يذكر لكبحها، لم تحرز إسرائيل سوى نتائج ضئيلة. وبصرف النظر عن المعيار المستخدم في تقويم الوضع، لم تؤدّ الحملة إلى هزيمة "حماس"، ولو جزئياً. وأسفرت العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية عن مقتل ما يصل إلى 5 آلاف من مقاتلي "حماس" (بحسب مسؤولين إسرائيليين)، من أصل عدد المقاتلين الإجمالي البالغ 30 ألفاً تقريباً. لكن هذه الخسائر لن تقلل كثيراً من التهديد الذي يواجهه المدنيون الإسرائيليون. وكما أثبتت هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لا يقتضي إلحاق الخسارة بالمجتمعات الإسرائيلية أكثر من بضع مئات من المقاتلين. والأسوأ من ذلك أن المسؤولين الإسرائيليين يعترفون بأن عدد المدنيين الذين تقتلهم الحملة العسكرية يبلغ ضعفي عدد قتلى "حماس". وبعبارة أخرى، لا شك في أن إسرائيل تصنع (إرهابيين) يفوق عددهم عدد الذين تقتلهم، حيث يدفع مقتل مدني واحد أفراد عائلته وأصدقاءه إلى الانضمام إلى "حماس" للانتقام والثأر للقتيل.
على الرغم من أن بنية "حماس" التحتية العسكرية متواضعة، إلا أنها لم يتم تفكيكها بشكل ملموس بعد. وفي أعقاب العمليات التي تباهت تل أبيب بشنها على مستشفى الشفاء، بعد زعم الجيش الإسرائيلي أن "حماس" تستخدمه كقاعدة لعملياتها، لم تنحسر عمليات "حماس" في ضوء ما تظهره مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي، استولت إسرائيل على مداخل عدد من أنفاق "حماس" ودمرتها. ويمكن إصلاح هذه المداخل بالطريقة نفسها التي بُنيت بها مسبقًا. والأهم من ذلك، يبدو أن قادة "حماس" ومقاتليها قد غادروا الأنفاق قبل دخول القوات الإسرائيلية إليها، ما يعني أن الجزء الأكبر من الحركة نجا من الدمار. وعلاوة على ذلك، تتمتع "حماس" بميزة تتفوق بها على القوات الإسرائيلية: ففي مستطاع مقاتليها التوقف عن القتال، والاندماج في صفوف السكان المدنيين، والبقاء على قيد الحياة للقتال مرة أخرى في ظروف أفضل. ولذلك، فإن أي عملية برية إسرائيلية كبيرة محكومة بالفشل.
وعلى مستوى أعم، لم تنجح الحملة العسكرية الإسرائيلية في إضعاف سيطرة "حماس" على غزة بقدر يعتد به. ولم تخلِّص إسرائيل إلا رهينة واحدة من 240 رهينة اُسرت في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). أما الرهائن الآخرين المحررين، فكانت "حماس" هي التي أطلقت سراحهم. وهذا دليل على أن الحركة ما تزال تتمتع بالقدرة على إدارة مقاتليها والسيطرة عليهم.
وعلى الرغم من النقص الكبير في الطاقة، والدمار الواسع في جميع أنحاء غزة، تواصل "حماس" إنتاج مقاطع فيديو دعائية تُظهر الفظائع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في حق المدنيين، والمعارك الضارية التي تدور بين مقاتلي "حماس" والجيش الإسرائيلي. وقد أصبحت بروباغندا الحركة متداولة على نطاق واسع عبر تطبيق المراسلة "تليغرام"، وتحظى قناتها بأكثر من 620 ألف مشترك. ووفقاً لإحصائيات مشروع جامعة شيكاغو حول الأمن والإرهاب (الذي أتولى إدارته)، نشرت "كتائب القسام"؛ جناح "حماس" العسكري، ما يقرب من 200 مقطع فيديو وإعلان في الأسبوع، في الفترة بين 11 تشرين الأول (أكتوبر) و22 تشرين الثاني (نوفمبر)، عبر تلك القناة.
الأرض مقابل السلام
إن الطريقة الوحيدة لإلحاق هزيمة دائمة بـ"حماس" تتلخص في استهداف قادتها ومقاتليها وفصلهم عن السكان المحيطين بهم. لكن قول ذلك أسهل من فعله، خاصة وأن "حماس" تجند مقاتليها مباشرة من السكان المحليين وليس من الخارج.
في الحقيقة، تُظهر الأدلة التي تم جمعها من خلال الاستطلاعات إلى أي مدى تسهم العمليات العسكرية الإسرائيلية، الآن، في خلق (إرهابيين) يفوق عدد الذين يُقتلون. وفي استطلاع لرأي الفلسطينيين أجراه "مركز العالم العربي للأبحاث والتنمية"، في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) في غزة والضفة الغربية، قال 76 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم، أنهم ينظرون إلى "حماس" بشكل إيجابي. وفي المقابل، في أيلول (سبتمبر)، كان 27 في المائة من المشاركين في استطلاعات أخرى للرأي، في كلتا المنطقتين، أن "حماس" هي "أجدر جهة بتمثيل الشعب الفلسطيني". والمعنى الضمني لذلك يثير القلق. فهو يعني أن شريحة كبيرة من الفلسطينيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف، جاهزون للانضمام إلى "حماس" أو غيرها من الجماعات الفلسطينية التي تستهدف إسرائيل ومدنييها.
وتتفق هذه النتيجة مع الدروس التاريخية المستفادة من الماضي. فخلافاً للرأي السائد، لا يختار أغلب الإرهابيين الإرهاب بسبب الدين أو الأيديولوجيا، على الرغم من أن بعضهم قد يفعل ذلك من غير شك، لكن معظم الذين يعتنقون الإرهاب إنما يفعلون ذلك لأن أرضهم سُلبت منهم.**
وعلى مدى عقود، ركزت بحوثي على الإرهابيين الأكثر تطرفاً؛ أي الإرهابيين الانتحاريين. وتعد الدراسة التي أجريتها وتناولت 462 شخصاً قتلوا أنفسهم في عمليات هدفت إلى قتل أشخاص آخرين في أعمال إرهابية، بين العامين 1982 و2003، أوسع دراسة إحصائية لهذا الصنف من الناس. ووجدتُ أن ثمة، بين هؤلاء، مئات من الانتحاريين العلمانيين. والجماعة التي تتصدر، عالمياً، الإرهاب الانتحاري، هي حركة "نمور التاميل". وهي جماعة ماركسية مناهضة للدين، علناً، في سريلانكا، نفذت هجمات انتحارية أكثر مما نفذته حركتا "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" في فلسطين (الجماعتان "الإرهابيتان" الفلسطينيتان الأكثر فتكاً) مجتمعتين. وكان ما اشترك فيه 95 في المائة من الإرهابيين الانتحاريين، في قاعدة بياناتي، هو قتالهم الاحتلالَ العسكري لأرضٍ يعتبرونها وطنهم.
وفي الفترة ما بين 1994 إلى 2005، نفذت "حماس"، وغيرها من الجماعات (الإرهابية) الفلسطينية، أكثر من 150 هجوماً انتحارياً، أسفرت عن مقتل حوالي 1.000 إسرائيلي. ولم تتخل هذه الجماعات عن هذا التكتيك، بشكل كامل تقريباً، إلا عندما سحبت إسرائيل قواتها العسكرية من غزة. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية 50 في المائة. وهو أمر يفاقم مصاعب سيطرة إسرائيل على هذه المناطق على المدى البعيد. وتدعونا أسباب كثيرة إلى الاعتقاد بأن الاحتلال العسكري الإسرائيلي المتجدد لغزة، إلى "أجل غير مسمى" على حد قول نتنياهو، سيؤدي إلى موجة جديدة من الهجمات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين، وربما أقسى من سابقاتها.
مشكلة الاستيطان
على الرغم من أن للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وجوهاً كثيرة، ثمة وجه واحد يسهم في جلاء الصورة المعقدة. ففي كل عام تقريباً منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، زاد عدد السكان اليهود في الأراضي الفلسطينية زيادة متصلة، ولا تُستثنى من ذلك سنوات "عمليات أوسلو" في التسعينيات. ويعني نمو المستوطنات خسارة الفلسطينيين أراضيهم، وزيادة المخاوف من مصادرة إسرائيل مزيداً من الأراضي، وتوطين المزيد من اليهود في الأراضي الفلسطينية. ودعا يوسي داغان، وهو مستوطن بارز (رئيس المجلس الاستيطاني) وعضو في حزب نتنياهو، أمثاله إلى بناء المستوطنات في غزة. وللعلم، كانت آخر مستوطنة في غزة قد فُككت في العام 2005.
ويؤدي نمو السكان اليهود في الأراضي الفلسطينية دوراً رئيساً في تأجيج الصراع. وفي الأعوام التي تلت الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967 مباشرةً، لم يكن عدد اليهود الإجمالي، والمقيمين في الضفة الغربية وغزة، يتجاوز بضعة آلاف. وكان نوع من الانسجام يسود العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية في معظم الأحوال. وفي تلك المدة، لم تقع هجمات انتحارية فلسطينية، ونادراً ما حصلت هجمات من نوع آخر.
لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب مع وصول حكومة يمينية، بقيادة حزب الليكود، إلى السلطة في العام 1977، ووعدها بتوسيع كبير للمستوطنات. وقد ارتفع عدد المستوطنين من حوالي 4 آلاف في العام 1977، إلى 24 ألفاً في العام 1983، ثم إلى 116 ألفاً في العام 1993. وقبيل العام 2022، كان حوالي 500 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي يعيشون في الأراضي الفلسطينية، باستثناء القدس الشرقية، حيث يقيم 230 ألف يهودي إضافي. ومع نمو المستوطنات، تبدد الانسجام النسبي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فنشأت حركة "حماس" في العام 1987، ثم اندلعت الانتفاضة الأولى بين العامين 1987 و1993، والانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005. واستمرت جولات الصراع وتعاقبت بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ ذلك الحين.
كان السبب الرئيسي في خسارة حل الدولتين صدقيته منذ التسعينيات هو نمو المستوطنات اليهودية على نحو شبه متصل. ويتعلق حظ مسار جدي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل بتوقف هذا النمو. ففي نهاية المطاف، ما الذي قد يحمل الفلسطينيين على رفض "حماس" ودعم عملية سلام مفترضة، إذا لم ينتج عن هذا الرفض سوى خسارة المزيد من أراضيهم؟
سلام دائم
لذلك، فإن حل الدولتين وحده يؤدي إلى جلب أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وهذا هو النهج الوحيد العملي والقادر على تقويض "حماس" فعلاً. ولهذا يمكن، بل يجب على إسرائيل أن تمضي نحو خطة منفردة، وأن تتخذ خطوات من تلقاء نفسها وقبل مفاوضة الفلسطينيين في هذا الاتجاه. وينبغي أن يكون الهدف هو إحياء العملية التي ظلت ميتة منذ فشل المفاوضات الأخيرة في العام 2008 قبل 15 عاماً. ويتعين على إسرائيل، من غير غموض، أن ترفق النهج السياسي بآخر عسكري، فتشن عمليات محدودة ومتواصلة ضد قادة "حماس" ومقاتليها الضالعين في الفظائع التي ارتكبت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وعلى إسرائيل، من جهة أخرى، أن تدرج في هذه الاستراتيجية العنصر السياسي على الفور وليس لاحقاً. ولا ينبغي أن تنتظر مجيء زمن أسطوري أو خيالي تنجز فيه انتصاراً كاملاً على "حماس" بواسطة القوة العسكرية وحدها.
إن أولئك الذين يشككون في إمكانية التوصل إلى حل الدولتين محقون في الحقيقة حين يتوقعون أن استئناف المفاوضات المباشر مع الفلسطينيين لن يضعف رغبة "حماس" في القتال. فالحركة تؤيد، من غير لبس، فكرة القضاء على إسرائيل. وهي، ثانياً، أكبر الخاسرين من حل الدولتين. فلا شك في أن أي اتفاق سلام سوف ينص على حظر الجماعات الفلسطينية المسلحة، باستثناء منافس "حماس" الداخلي الرئيسي؛ أي "السلطة الفلسطينية". ومن المرجح أن تتمتع هذه السلطة بدعم وشرعية متجددتين إذا تمكنت من عقد اتفاق تدعمه غالبية الفلسطينيين. وحتى في حال التوصل إلى حل الدولتين، تبقى إسرائيل في حاجة إلى قدرات دفاعية قوية. فليس هناك حل سياسي قادر على القضاء بشكل تام على تهديد الإرهاب إلى أعوام مقبلة.
لذلك، ينبغي ألا تكون الغاية المباشرة طرح خطة نهائية لحل الدولتين، لأن ذلك خارج عن إطار الاحتمالات السياسية في الوقت الحالي. وعوضا عن ذلك، ينبغي أن يكون الهدف المباشر هو بدء مسار يؤدي، في نهاية المطاف، إلى إقامة دولة فلسطينية. وعلى الرغم من مزاعم المشككين بأن مثل هذا المسار مستحيل لأن إسرائيل تفتقر إلى شركاء فلسطينيين مناسبين، تستطيع تل أبيب اتخاذ خطوات حاسمة بمفردها.
إن الطريقة الوحيدة لهزيمة "حماس" تتلخص في دق إسفين سياسي بينها وبين الشعب الفلسطيني.
وفي مستطاع الحكومة الإسرائيلية إعلان أنها تنوي الوصول إلى وضع يعيش فيه الفلسطينيون في دولة يختارونها، جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل اليهودية. ويمكنها إعلان أنها تعتزم تطوير عملية تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف في العام 2030، على سبيل المثال، وأنها ستحدد خطوات على طريق هذه الغاية في الأشهر المقبلة. ويمكنها أن تعلن أنها قررت، على الفور، تجميد بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتخلي عن بناء مثل هذه المستوطنات في غزة حتى العام 2030، كضمانة أولية تثبت صدق التزامها بحل الدولتين فعلاً. ويمكنها إعلان أنها راغبة في العمل مع جميع الأطراف؛ أي جميع الدول في المنطقة وخارجها، وجميع المنظمات الدولية، وجميع الأطراف الفلسطينية المستعدة لقبول هذه الأهداف.
يجب أن تكون هذه الخطوات السياسية جزءا لا يتجزأ من العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد "حماس"، ومن شأنها أن تعزز جهوداً مستدامة وموجهة بدقة للحد من خطر الهجمات التي تشنها الحركة على المدى القريب. وسوف تستقي عملية مكافحة (إرهاب) فعالة المعلومات الاستخبارية من السكان المحليين، والتي قد يكون السكان أكثر استعداداً لتقديمها إذا كانوا يأملون في وجود بديل سياسي حقيقي للجماعة (الإرهابية).
إن الطريقة الوحيدة لهزيمة "حماس" على المدى الطويل هي دق إسفين سياسي بينها وبين الشعب الفلسطيني. والخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وإذا اقترنت بالتزام جدي بمستقبل جديد، سيكون في مقدورها تغيير إطار العلاقة الإسرائيلية-الفلسطينية، ودينامياتها، وتمنح الفلسطينيين بديلاً حقيقياً يحل محل دعم "حماس" وتأييد العنف. وفي المقابل، سيحصل الإسرائيليون على مزيد من الأمن. ويسلك الطرفان، أخيراً، الطريق المؤدي إلى السلام.
لا ريب في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تبدي أي علامات على انتهاج هذه الخطة. وقد يتغير الأمر إذا قررت الولايات المتحدة استخدام نفوذها. ففي وسع البيت الأبيض ممارسة مزيد من الضغوط السرية على حكومة نتنياهو في سبيل الحد من هجمات الحملة الجوية العشوائية.
وقد يكون الإجراء الأهم هو مسارعة واشنطن إلى فتح مناقشة عامة وواسعة لسلوك إسرائيل في غزة. وقد تمهد هذه المناقشة إلى دراسة الاستراتيجيات البديلة، وتوفر معلومات عامة غنية للأميركيين والإسرائيليين، والناس في جميع أنحاء العالم، تخولهم تقويم العواقب بأنفسهم. وقد ينشر البيت الأبيض تقويم الحكومة الأميركية للتأثير الذي خلفته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة على "حماس" والمدنيين الفلسطينيين. وقد يعقد الكونغرس جلسات استماع تعالج سؤالاً بسيطاً: هل تنتج هذه الحملة (إرهابيين) أكثر مما تقتل؟
يوماً بعد آخر، يتأكد فشل النهج الإسرائيلي الحالي. ولذلك، قد تكون المناقشة العامة والمستمرة لهذا الواقع، مقترنة بدراسة جدية للبدائل الذكية، خير فرصة لإقناع إسرائيل بالقيام بما يخدم، في آخر الأمر، مصلحتها الوطنية الخاصة.

*روبيرت أ. بايب: أستاذ العلوم السياسية، ومدير مشروع جامعة شيكاغو للأمن والتهديدات، ومؤلف كتاب "القصف للنصر، القوة الجوية والإخضاع في الحرب". مترجم من فورين أفيرز، 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023.

**يُلاحظ أن المؤلف يطلق وصف "الإرهاب" على أعمال يقول إنها تستهدف التخلص من الاحتلالات ويتجنب وصفها بـ"المقاومة". وهو ينسجم بذلك مع الخطاب الغربي السائد المتناقض بشأن هذه التعريفات.

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