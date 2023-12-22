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شهادات صادمة عن إعدام الاحتلال عشرات المسنين في غزة

12/22/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنيف- أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، توثيقه إعدام قوات الاحتلال عشرات المسنين الفلسطينيين بعمليات إطلاق نار مباشرة دون أي مبرر، في قطاع غزة، في وقت تواجه فيه هذه الفئة الهشة من المدنيين الفلسطينيين معاناة مضاعفة بعد أن حولها الاحتلال إلى أهداف مشروعة منذ بدء عدوانه الواسع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال الأورومتوسطي في بيان له، إنه وثق في حصيلة غير نهائية استشهاد 1049 مسنًا من الذكور والإناث، خلال 76 يومًا من العدوان، بما يقارب 1 % من إجمالي عدد المسنين في قطاع غزة البالغ عددهم 107 آلاف مسن، وبما يقارب 3.9 % من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني.
وأشار إلى أن الغالبية من هؤلاء استشهدوا سحقًا تحت أنقاض منازلهم أو مراكز الإيواء التي لجؤوا إليها بعدما قصفتها الطائرات الصهيونية على رؤوسهم، أو خلال تحركهم الاضطراري لقضاء حاجاتهم الأساسية في الشوارع والأسواق، فيما الخطير أن العشرات منهم تعرضوا لعمليات تصفية وإعدامات ميدانية.
وأبرز المرصد تلقيه شهادات صادمة عن تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية تعرض لها عشرات المسنين ممن تزيد أعمارهم على 60 عامًا، بما في ذلك عمليات إطلاق نار مباشرة من الجنود بعد الطلب منهم مغادرة منازلهم، وفي بعض الحالات جرت إعدامات بعد لحظات من الإفراج عنهم بعد ساعات أو أيام من الاحتجاز والاعتقال التعسفي.
وأشار في هذا الصدد إلى استشهاد الدكتور أكرم أبو حصيرة، وزوجته، وهما مسنان، يوم الخميس الماضي بعدما أخرجتهما قوات الاحتلال من منزلهما في شارع اليرموك بمدينة غزة، وأطلق الجنود الرصاص عليهما، وتركاهما ينزفان حتى الموت، قبل حرق منزلهما، وتمكن ذووهما من نقلهما ودفنهما بعد تراجع قوات الاحتلال عن المنطقة، وفق ما أفاد نجلهما الدكتور محمود أبو حصيرة.
كما وثق المرصد استشهاد المسن أحمد سليمان حسن محمد عبدالعال (60 عاما) وهو يعاني من مرض نفسي في منزله في مخيم جباليا، بعد تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال، عقب اقتحامهم المخيم ومن ثم المنزل بعد حصار المستشفى اليمني لعدة أيام.
وأشار الأورومتوسطي إلى توثيقه استشهاد المسن عبد الناصر خضر حبوب (62 عاماً) بعدما تعرض لإعدام ميداني باستهداف بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال تجاهه بعد قليل من الإفراج عنه بعد يومين من الاحتجاز وقتل معه الدكتور أحمد حمدي أبو عبسة (38 عاماً) وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين.
وأفاد شاهد عيان للأورومتوسطي بأن حبوب وعائلته لجأوا لمدرسة العائلة المقدسة بعد قصف إسرائيلي لمنزل كانوا يلجأون إليه بعد أن نزحوا عن منزلهم قبل ذلك إثر قصف سابق في مدينة غزة، وفي اليوم التالي لوصولهم المدرسة، اقتحمت قوات الاحتلال المدرسة واعتقلت جميع الرجال الموجودين فيها وبعض النساء، حيث ثم عروا الرجال واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وأضاف "بعد منتصف ليلة العاشر من كانون الثاني (ديسمبر) أفرجت قوات الاحتلال عن بعض كبار السن ومجموعة من المعتقلين وهم عراة من ثم استهدافهم بعد عدة دقائق بقذيفة دبابة وحلقت فوقهم طائرة كواد كابتر، وهو ما أدى إلى استشهاد المسن حبوب وبرفقته الأكاديمي أحمد أبو عبسة".
وأشار المرصد إلى توثيق إعدام قوات الاحتلال المسن نواف محمد موسي الزعانين أثناء إجلاء مدرسة عوني الحرثاني في مشروع بيت لاهيا شمال غزة. ‏والمسن الزعانين من سكان بيت حانون، وهجر وعائلته عدة مرات حتى اقتحمت قوات الاحتلال المدرسة التي نزحوا إليها وجرى إعدامه بعيار ناري مباشر في رأسه.
ووثق المرصد إعدام قوات الاحتلال المسن "بشير حجي" (71 عاما) من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء عبوره طريق "صلاح الدين" الرئيسي بعد أن نشر جيش الاحتلال صورة تظهر أحد جنوده وهو يتحدث معه للادعاء بمساعدته المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم أثناء نزوحهم.
وأفادت "هالة حجي" وهي حفيدة المسن "حجي" لفريق الأورومتوسطي بأن جدها الذي ظهر في صورة نشرها جيش الاحتلال، قد تعرض للقتل العمد بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في منطقة الرأس والظهر وإعدامه خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة.
كما أبرز المرصد إعدام قوات جيش الاحتلال الدكتور محمد عيد شبير (77 عاما)، وهو رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، سابقاًـ مع زوجته رحاب محمد شبير (74 عاما).
وأفادت ابنته للأورومتوسطي بأن "الطائرات الصهيونية قصفت منزل خالتها في شارع أبو حصيرة في غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين، ونجاة 15 غالبيتهم من النساء والأطفال، وكان منهم والديّ وزوجة أخي نجاة أيوب الحلو وابن أخي محمد مالك شبير وقد خرجوا أحياء فارين إلى الشارع، حيث أرسلت والدتي رسالة استغاثة، وسمع صوت والدي بعد القصف ينادي على أحد أحفاده، وبعد أكثر من 24 ساعة أجبر الجيش الناجين على إخلاء المكان والخروج مشيا إلى مستشفى الشفاء، من بينهم بعض الجرحى وكبار السن، تاركين جثث الشهداء تحت الأنقاض، وفي الطريق شاهد من خرجوا في طريقهم زوجة أخي وابن أخي وقد استشهدوا في الشارع، وبعد بدء الهدنة، عثر على والديّ في الشارع بالطريق المعاكس للشفاء جثامين هامدة بعد أن تعرضوا لإطلاق النار من قناص الجيش".
ووثق المرصد استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين الطبيب مدحت محيسن وإصابة أطباء آخرين بعد قصف نفذته الطائرات الإسرائيلية للمستشفى ومركز رعاية المسنين في مدينة غزة علمًا أن مركز الوفاء للرعاية هو الوحيد لإيواء ورعاية المسنين في قطاع غزة.
وأكد الأورومتوسطي أن هذه الحالات ما هي إلاّ نموذج لعمليات إعدام وتصفية جسدية تعرض لها عشرات المسنين، في المناطق التي تشهد توغلات للقوات الصهيونية.
وذكر أن المسنين يدفعون ثمنًا باهظًا للهجمات غير المتناسبة التي تنفذها قوات الاحتلال، فإلى جانب استشهاد المئات منهم، أصيب عدة آلاف أيضًا بجروح.
كما أشار الأورومتوسطي إلى توثيق اعتقال قوات الاحتلال العشرات من المسنين بما فيهم رجال ونساء تزيد أعمارهم على 70 عامًا، وهناك حالة 80 عاما، وتعرضوا إلى عمليات تعذيب وتنكيل دون أي مراعاة لحالتهم الصحية أو سنهم المتقدم، وحرموا من الحصول للعلاج، وفق إفادات من معتقلين مفرج عنهم.
وحذر المرصد من أن خطر الموت يتهدد جديًا عشرات الآلاف من المسنين بالنظر لأن 69 % من هؤلاء المسنين يعانون من أمراض مزمنة، وأغلبهم لم يتلق أي رعاية صحية بسبب غياب حد أدنى من الرعاية الصحية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، واستخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب.
كما أشار إلى المعاناة الخاصة التي يواجهها المسنون في مخيمات النزوح حيث تفتقر مراكز الإيواء ومخيمات النزوح لأي خدمات أو رعاية تلائم أوضاعهم الصحة وتقدمهم في العمر وعدم احتمالهم أجواء البرد، وحاجتهم المتكررة للذهاب إلى الحمام، في حين أن كل حمام مخصص لما يتراوح بين 700 – 1000 شخص على الأقل.-(وكالات)

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