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عشرات الجثث تحت الركام.. وقوافل الشهداء في غزة لا تتوقف

12/22/2023 2:21:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، وقصفها بالطائرات الحربية والمدفعيات الثقيلة منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، حيث تركز القصف أمس على مدينة خان يونس، موقعا عشرات الشهداء والجرحى.
فيما، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتمد المجلس القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.
وامتنع مجلس الأمن عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأميركي.
إلى ذلك، استشهد خلال الساعات الماضية، 28 فلسطينيا نتيجة قصف من طائرة استطلاع، استهدف تجمعا من عائلة وادي، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.
كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف صهيوني وسط خان يونس، واثنان آخران في قصف استهدف بلدة عبسان شرقا.
وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا بالقرب من أبراج عين جالوت في النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
واستهدف الطيران الحربي الصهيوني، سيارة مدنية بمدينة رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، وجرح آخرين.
وتمكنت طواقم الإسعاف، من انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الدبس في جباليا شمال القطاع، والذي استهدفته طائرات الاحتلال فجرا.
كما انتشلت الطواقم 30 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة خلة في جباليا، غالبيتهم من النساء والأطفال، عقب استهدافه بالغارات الصهيونية، ما أدى لوقوع مجزرة بحق العائلة والنازحين الذين تواجدوا داخله، فيما لا يزال عدد كبير منهم تحت الركام.
وعثر الأهالي والطواقم الطبية على أعداد كبيرة من جثامين الشهداء المتحللة في الشوارع وتحت الأنقاض بمناطق: تل الزعتر، ومحيط المستشفى الإندونيسي، ومخيم جباليا خاصة حي الجرن.
وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70 % منهم من النساء والأطفال.
وأعلن جيش الاحتلال أن 5 ألوية تنشط عسكريا في خان يونس جنوب القطاع، في المقابل أعلنت سرايا القدس استهدافها لمقر قيادة ميداني للاحتلال.
كما، استهدفت غارات الاحتلال القاطعين 1 و2 من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين، تم انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا البلد.
وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن حصيلة الصحفيين الذين استشهدوا على يد جيش منذ بداية العدوان بلغت 98 صحفيا.
وقال المكتب في بيان إن "الاحتلال اغتال هؤلاء الصحفيين خلال حربه الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في ذلك".
إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال، خلال قمعها المصلين، في وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وتجمع المصلون في وادي الجوز لأداء صلاة الجمعة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى للجمعة الـ11 على التوالي، وأطلقت تجاههم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ورشتهم بالمياه العادمة.
كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين الذين تواجدوا بالمكان، من أجل تغطية الحدث، وأبعدتهم من المكان.
وتمكن 12 ألف شخص فقط، من دخول المسجد الأقصى، بسبب إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة التي بدأت منذ الصباح الأولى بمنع المصلين من الدخول لأداء صلاة الفجر، حيث أغلقت أبواب المسجد، ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بمدينة القدس، سواء من أراضي العام 48 أو من أحياء القدس المحيطة بها من الدخول.
يذكر أن دعوات أطلقها نشطاء مقدسيون لشد الرحال والرباط في الأقصى والصلاة فيه، حيث يتعرض لحصار، في ظل هجمة استعمارية وتهويدية كبيرة ضده.
وحذرت حماس من خطورة التصعيد الصهيوني في القدس والأقصى، مؤكدة أن تشديد الاحتلال قيوده على المواطنين في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو على الشعب الفلسطيني.
كما أصيب 11 فلسطينيا، واعتقل شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد إبراهيم عاصي، رئيس بلدية قراوة بني حسان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عصرا، وقامت بإنزال الأعلام والرايات عن أعمدة الشوارع.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة شاب بجراح باليد، فيما أصيب 10 آخرون اختناقا بالغاز، وتلقوا العلاج ميدانيا.
واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود عاصي ومأمون ريان قبل انسحابها من البلدة.-(وكالات)

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