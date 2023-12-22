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العدوان على غزة.. من بين الأكثر دموية وتدميرا في التاريخ

12/22/2023 2:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- قال خبراء إن العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة يعد الآن من بين أكثر الحملات دموية وتدميرا في التاريخ، وما أحدثه العدوان على غزة يفوق الدمار الذي أحدثه قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
وبعد أكثر من شهرين بقليل، أحدث العدوان على غزة قدرا من الدمار أكبر من تدمير حلب السورية بين عامي 2012 و2016، أو ماريوبول في أوكرانيا، أو -بشكل متناسب- قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفقا لتقرير وكالة أسوشيتد برس.
وبحسب التقرير، فإن الاحتلال قتل في عدوانه على قطاع غزة مدنيين أكثر مما قتله التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في حملته التي استمرت 3 سنوات ضد تنظيم "داعش".
وأدى القصف الصهيوني العنيف إلى تدمير أكثر من ثلثي المباني في شمال غزة وربع المباني في المنطقة الجنوبية من خان يونس، وفقا لتحليل بيانات القمر الصناعي "كوبرنيكوس سنتينل-1" الذي أجراه الخبيران في رسم خرائط الأضرار أثناء الحرب كوري شير من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون.
وقال الخبيران إن نسبة المباني المتضررة في منطقة خان يونس تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأولين فقط من العدوان جنوبي غزة.
ويشمل ذلك عشرات الآلاف من المنازل في أنحاء غزة، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والمساجد والمتاجر.
ويقول مراقبو الأمم المتحدة إن نحو 70 % من المباني المدرسية في أنحاء غزة تضررت. وكان ما لا يقل عن 56 مدرسة متضررة بمثابة ملاجئ للمدنيين النازحين. وقال المراقبون إن الغارات دمرت 110 مساجد و3 كنائس.
ومن خلال شظايا الانفجار التي تم العثور عليها في الموقع وتحليل لقطات الغارة، فإن الخبراء واثقون من أن الغالبية العظمى من القنابل التي أسقطت على غزة هي أميركية الصنع. ويقولون إن الأسلحة تشمل 2000 رطل (900 كيلوغرام) من الصواريخ "خارقة التحصينات" التي قتلت المئات في المناطق المكتظة بالسكان.
ورغم تجاوز عدد شهداء العدوان على غزة 20 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ودعوات المجتمع الدولي المتكررة إلى وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال يصر على المضي قدما قائلا إنه يريد تدمير القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بهدوء توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. لكن في الأسبوع الماضي، اعترف الرئيس الأميركي علنا بأن الاحتلال يفقد الشرعية الدولية بسبب ما أسماه "قصفه العشوائي".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر أن واشنطن أرسلت للاحتلال منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي أكثر من 5 آلاف ذخيرة "إم كي-84" التي يبلغ وزنها 2000 رطل، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) زادت الشحنات المرسلة إلى الاحتلال من القنابل الصغيرة الأكثر ملاءمة للمناطق الحضرية مثل غزة.-(وكالات)

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