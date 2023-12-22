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البلقاء التطبيقية بالمرتبة الثانية محليا و26 عربيا في التصنيف العربي للجامعات

12/22/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حلت جامعة البلقاء التطبيقية في المرتبة الثانية محليا و26 عربيا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023 الصادر عن اتحاد الجامعات العربية والذي تم إعلان نتائجه مساء اليوم الخميس.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة بهذا الإنجاز والذي جاء تتمة لإنجازات الجامعة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والتي كان آخرها تصنيف الجامعات الخضراء والذي احتلت فيه البلقاء التطبيقية المرتبة الأولى عربيا.

وأشار العجلوني إلى أن المرتبة التي حصلت عليها البلقاء التطبيقية في هذا التصنيف جاءت نتيجة للدور والإسهامات التي تقوم بها الجامعة في بيئتها المحلية والعربية، وترجمة لنتاجات خطتها الاستراتيجية والجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها.

وقال إن هذا التصنيف راعى خصوصية الجامعات العربية وتركيزها المباشر على تحسين جودة مخرجات العملية الإدارية والتعليمية في الجامعات العربية وبمؤشرات واضحة ودقيقة.

وأثنى العجلوني على الجهود التي تقوم بها أسرة الجامعة والتي أثمرت عن تميز الجامعة في التصنيفات العالمية التي تتقدم لها، متمنيا من الجميع المواصلة والمثابرة والجد لتحسين موقع الجامعة بين الجامعات العالمية والذي يؤدي إلى رفعة الجامعة عالميا واستقطاب الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة .

من جهته، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم الشبلي إلى أن عدد الجامعات العربية التي شاركت في هذا التصنيف بلغ 208 جامعات، تأهل منها 115 جامعة من 16 دولة عربية منها 18 جامعة أردنية.

ولفت الشبلي إلى أن التصنيف يرتكز على أربعة معايير رئيسية تتضمن جودة التعلم والتعليم، البحث العلمي، الإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي.

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