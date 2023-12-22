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إربد.. مسيرة تندد بحصار غزة والعدوان عليها

12/22/2023 2:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي انطلقت في اربد مسيرة حاشدة، تحت شعار“الحصار جريمة أمريكية بأيدٍ عربية" ندد من خلالها المشاركون باستمرار حصار غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع يفرضه الاحتلال بدعم امريكا.
وهاجم المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مسجد الهاشمي الدعم الأميركي للاحتلال الصهيوني وسط صمت عربي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة جماعية.
واكد المشاركون في المسيرة الذي دعا اليها“التحالف الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” استمرارهم في التضامن المشروع بالوقفات الاحتجاجية وبكل معاني الإدانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهل غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك.
وطالبوا بتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة وكسر الحصار في ظل ما تمارسه أميركا من حق الفتيو في انحياز واضح للاحتلال.

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