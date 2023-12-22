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معان: صمود الفلسطينيين وبسالة المقاومة سيقهران العدوان

12/22/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان شارك أبناء مدينة معان في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد معان الكبير ، تنديدا بالمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية تحت شعار "أوقفوا المحرقه الصهيونية النازية في غزة "، أكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة المسلحة في مواجهة عدوان الاحتلال والدول الغربية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع.
واكد المشاركون، ان المقاومة الفلسطينية البطولية الفذة المستمرة منذ نحو 77 يوماً، والتي ما تزال تحير العالم وتثير إعجابه ودهشته، لأنها توقع خسائر كبيرة في صفوف جيش الغزو الإسرائيلي.
كما اكدوا ، إن العدوان سوف ينهزم بإرادة صمود الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومه في غزه التي اذلت جيش الاحتلال الصهيوني.

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