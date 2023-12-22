كوادر الأشغال تتعامل مع حادثة انقلاب شاحنة على طريق النقب

كوادر الأشغال تتعامل مع حادثة انقلاب شاحنة على طريق النقب
التاريخ
12/22/2023 2:20:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعاملت كوادر وزارة الاشغال العامة والاسكان مع حادث انقلاب شاحنة على طريق النقب ادى لاعاقة حركة السير باتجاه مدينة العقبة لفترة وجيزة.
حيث هرعت كوادر الوزارة الى الموقع وقامت برفع الشاحنة وحمولتها التي تناثرت على مساحة واسعة من الطريق واعادت فتح حركة السير على سعة الطريق بالتعاون مع مرتبات الأمن العام.
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