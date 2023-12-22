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الأردنيون يهتفون.. اكسروا حصار غزة وأوقفوا مجازر الاحتلال

12/22/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي وأحمد الرواشدة محافظات - مع استمرار العدوان الغاشم من قبل قوات جيش الاحتلال الصهيوني المدعومة بقوى غربية على قطاع غزة منذ أكثر من77 يوميا، تواصل فاعليات شعبية حزبية ونقابية، في محافظات عدة بالمملكة، تنفيذ مسيرات ووقفات احتجاج، تجدد التنديد بالمجازر الصهيونية، وتؤكد ضرورة وقفها وإنقاذ الأهل في غزة من حرب الإبادة الجماعية.
وعكست الشعارات التي يرفعها المشاركون بالفعاليات حالة التضامن والدعم المستمر للأهل في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، كما عبرت عن حجم الغضب تجاه ما يجري أمام أعين العالم دون أن يكون هناك أي تحرك دولي حاسم لوقف هذا العدوان وإنقاذ الأبرياء من عملية إبادة جماعية ممنهجة.
كما جددت هتافات المشاركين والشعارات المرفوعة جنبا إلى جنب مع الأعلام الأردنية والفلسطينية، التأكيد على إدانة كل الدول التي تدعم دولة الاحتلال، وسط دعوات بأن يتم محاسبة ما يتكرر وصفهم بـ "مجرمي حرب"، وأن مواقف الدول الداعمة والمنحازة باتت واضحة بما لا يحمل مجالا للشك حجم التناقض والازدواجية في المعايير.
ففي محافظة إربد، انطلقت مسيرة حاشدة، تحت شعار "الحصار جريمة أميركية بأيدٍ عربية"، ندد خلالها المشاركون باستمرار الحصار على غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع يفرضه الاحتلال بدعم أميركي يقابله موقف دولي متخاذل.
وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مسجد الهاشمي بالدعم الأميركي للاحتلال الصهيوني وسط صمت عربي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية.
وأكدوا في المسيرة التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، استمرارهم في التضامن المشروع وتنفيذ الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، والتأكيد على كل معاني الإدانة لمسلسل الإبادة الجماعية لأهل غزة والضفة، وفي مواجهة الاستهداف الممنهج للقدس والأقصى المبارك.
وجددوا مطالبتهم بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة وكسر الحصار في ظل ما تمارسه أميركا من حق الفيتو في انحياز واضح للاحتلال.
كما شارك أبناء مدينة معان في وقفة احتجاجية حاشدة أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد معان الكبير، تنديدا بالمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
وفي الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية تحت شعار "أوقفوا المحرقة الصهيونية النازية في غزة"، أكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة المسلحة في مواجهة عدوان الاحتلال والدول الغربية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدوا أن المقاومة الفلسطينية البطولية الفذة المستمرة منذ نحو 77 يوماً، ما تزال تحير العالم وتثير إعجابه ودهشته، لأنها توقع خسائر كبيرة في صفوف جيش الغزو الصهيوني.
كما أكدوا أن العدوان سوف ينهزم بإرادة وصمود الشعب الفلسطيني وبسالة فصائل المقاومة في غزة التي أذلت جيش الاحتلال الصهيوني.
وقالوا "إن صواريخ المقاومة ما زالت تصل تل أبيب وتكبد العدوان خسائر بشرية ومادية ومعنوية ونفسية أكثر مما تكبد في حروبه السابقة جميعها".
وردد المشاركون هتافات تضامنية منها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا غزة"، "وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود"، "لا سفارة صهيونية ولا سفارة أميركية على الأرض الأردنية"، وغيرها من الشعارات المنددة والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني الأميركي الذي يمعن في ارتكاب أبشع الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني.
كما رفعت شعارات عبرت عن وحدة القضية وحتمية التضامن، منها "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، و "كسر الحصار عن غزه حق إنساني"، و "لن نقبل استمرار الحصار".
ووجه المشاركون أصابع الاتهام للعالم حول ما يجري من حرب إبادة من دون تحريك ساكن، وكيف يسمح المجتمع الدولي باستمرار هذه المجازر واستمرار الحصار المفروض على غزة.
وألقى عدد من المشاركين بالوقفة كلمات، طالبوا فيها الحكومة الأردنية بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بشكل كامل، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.
ودعا المشاركون إلى أهمية تعزيز صمود الأهل في الضفة الغربية بكل السبل، وعدم القبول بالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.
وشددوا على أهمية مواصلة الشعب الأردني مقاطعة المنتجات الصهيونية والأميركية وكافة العلامات التجارية والسلع التي تنتجها شركات الدول التي تدعم الاحتلال والعدوان على غزة.
ودعوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان من أجل التحرك الفوري لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاما، في ظل تقارير دولية وأممية تتحدث عن أن الواقع في القطاع قارب لأن يصبح غير قابل للحياة.
كما دعوا كافة الأطراف للضغط حتى يتم رفع الحصار عن القطاع، بعد أن فرضت دولة الاحتلال حصار بري وجوي وبحري، حيث يسجن ويعزل هذا الحصار قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني ويواجهون تداعيات كبيرة.
وأكدوا أن قطاع غزة يجب أن يكون رمزا للبناء والإسهام الحضاري كما كل المجتمعات والشعوب الحرة.
وفي العقبة، نفذت الفاعليات النقابية والحزبية والمجتمعية في مدينة العقبة وقفة احتجاجية من أمام مسجد الحسين بن طلال تنديدا بالعدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة، دون هوادة أو رحمة لشعب أعزل راح ضحيته أكثر من 20 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالب المشاركون في الوقفة بوقف العدوان على المدنيين العزل وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات للقطاع الذي يعيش أوضاع إنسانية خطيرة وصلت إلى حد المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة هو حرب إبادة بشرية عرقية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والزام المحتل فاقد شرعيته على الأرض.
وتأتي الوقفة امتدادا للوقفات الاحتجاجية التي تقام كل يوم جمعة منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة واستهداف كافة مناحي الحياة لا سيما دور العبادة والمستشفيات والمدارس التي تكتظ بعشرات الآلاف من النازحين.
وأكدوا أهمية دعم صمود أهلنا في غزة التي تتعرض لإبادة جماعية، مشيرين إلى أن الوضع في غزة خطير للغاية وأن القضية الفلسطينية الآن على المحك وهنالك مخططات تحاك من أجل تصفية القضية وطرد كل الفلسطينيين من أرضهم وبناء مستوطنات جديدة عليها، مطالبين الدول الاسلامية والعربية والعالم بالتحرك سريعا لانقاذ الاطفال والنساء والشيوخ الآمنين الذين يقصفون بوابل من الأسلحة المحرمة دوليا وتؤدي للقتل وإصابات بالغة.
وأشاروا إلى أن الحصار على غزة هو اعتداء بربري على الإنسانية وإن ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب في دعم الاحتلال ستقود إلى مزيد من التصعيد والقتل للأبرياء، لافتين إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم حرب، تمارس ضد أصحاب الأرض الأصليين وهو ما يخالف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
وحيوا صمود أهل غزة والمقدسيين وكل الفلسطينيين المرابطين على أراضيهم المحتلة بمواجهة الهجمة الممنهجة والرامية الى تفريغ فلسطين وغزة من سكانها الأصليين والعمل على تهويدها، مؤكدين وقوف الأردن بكل مستوياته مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة وفتح ممر إنساني دائم من معبر كرم أبو سالم.
وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركة أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية ستنتصر باذن الله على الباطل والمعتدي.
وانطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير، مسيرة تضامنية مع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم على القطاع، وسط هتافات مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان.
وطالب المشاركون في المسيرة التي انتهت بوقفة تضامنية وشاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية وشبابية، العالم أجمع بوقف هذا العدوان البربري والهمجي الذي استهدف ويستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرين إلى وقوفهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الصامد في غزة، ومنددين بالانتهاكات والممارسات الصهيونية والاعتداءات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين.
وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وحيوا صمودهم أمام الاعتداءات الصهيونية ورفضهم للحرب على القطاع، فيما رفع المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد رفض العدوان الصهيوني.
وأكد عدد من المتحدثين في الوقفة التضامنية على أهمية دعم صمود أهل غزة، مطالبين الدول الإسلامية والعربية والعالم بالتحرك لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين الذين يقصفون بوابل من الأسلحة المحرمة دوليا.
كما أكدوا أن ما يجري على أرض غزة يشكل غطرسة وتحديا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشيرين إلى الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك لوقف الحرب على غزة إلى جانب الدعم المتواصل بشتى الوسائل، ومنها المساعدات الطبية والإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني عبر المستشفيات الميدانية.-(بترا)

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