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مَن لا يَملك طعامَه لا يَملك حريّته عندما يُدافع الفلسطينيّون عن السيادة الغذائيّة - جريدة الوطن السعودية

12/22/2023 2:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) الفلسطينيّ مزارع مذ خُلق، وعندما احتلَّت جماعاتٌ صهيونيّة استيطانيّة بلدَه، بَدأ الاستيلاءُ المُمنْهَج على أرضه وخيراتِها. وكم تعرَّضت علاقته بالأرض إلى عديدٍ من المُقاطعات، وعمليّات التهويد بهدف تجويعه وعزْله عن الطبيعة، وتقاليد علاقته بها، حتّى وصلَ الأمر، ويا للمُفارقة، إلى السطو على أطباق مائدة طعامه الموروثة وتجييرها لإسرائيل والإسرائيليّين.
إنّ أيّ تقرير زراعيّ يخصّ فلسطين اليوم سيُظهِر تنبّؤاتٍ مروّعة لهذا القطاع، بسبب القيود التاريخيّة الثقيلة التي فرضتها الدولةُ العبريّة على الزراعة المرويّة أو البعليّة؛ إذ سيطرتْ على المخزون المائيّ في الأراضي الفلسطينيّة منذ العام 1967، فهي تَستخرج 85 % من العائد السنويّ من طبقات المياه الجوفيّة في الضفّة، وتترك 15 % منها فقط للفلسطينيّين. كما تَمنح بعض المستوطنات هناك ماءً يُعادل 21 مرّة أكثر ممّا تمنحه للقرى الفلسطينيّة المُجاورة.
كما سَيطرت على الأراضي الزراعيّة: فمن ناحية احتلَّت غصبًا 63 % من الأراضي الصالحة للزراعة في الضفّة وحدها، وقدَّمتها لمُستوطنين للعيش فيها والبناء عليها.
أمّا وادي الأردن، الذي تقع 85 % من أراضيه من ضمن المنطقة (ج) في الضفّة الغربيّة، وقد كان في يومٍ ما ((سلّة الغذاء لفلسطين))، فيُعَدّ اليوم مثالًا على الاستيلاء المنهجي على الأراضي والمياه وتدمير سُبل عيش الفلسطينيّين. كما ركَّزت سياساتها على تعزيز قطاعها الزراعي وحده، من خلال جعْل مُزارعيها الأثرياء أكثر ثراءً، وذلك بإحلال تكنولوجيا متقدّمة في مزارعهم، ومَنعتِ الفلسطينيّين منها. وقامت بتحويل الأراضي الخصبة مثل مرج بن عامر إلى مناطق صناعيّة تُديرها شركاتٌ متعدّدة الجنسيّات. وبهذا أصبحتِ المزارعُ الفلسطينيّة جافّة ومدمّرة ومهجورة. ولم يعُد لملّاك الأراضي من الفلسطينيّين هناك إلّا العمل في المستوطنات، حيث الأجور هناك مُرتفعة. وبالتالي فهُم يُسهمون قسراً في خدمة المُستوطنين، أو يبيعون منتجاتهم القليلة عبر الشركات الإسرائيليّة لأرباب أراضيهم المُصادَرة.
أمّا الأراضي المليئة ببساتين الزيتون وأشجار القسطل والكرمة والأرض شوكي وغيرها، فقد زرعتْها إسرائيل بالحواجز والإسمنت المسلَّح، والكوابل المطّاطيّة، ونقاط تفتيش للمُراقَبة ومناطق ((حظْر الدخول)) وحواجز عسكريّة و((جدار عازل)). بعدها تَمكَّن المُستوطنون من زراعة نباتات غير محليّة جلبوها إلى المنطقة من منابتهم في الغرب بهدف تغيير هويّة المكان، وقد دفعتْ تلك المُمارسات بعض المُختصّين في مجال التنوُّع البيولوجي إلى القول إنّ ما يحدث هناك هو ((نكبة بيئيّة)).
مُصادَرة النبتة
أمّا المزروعات البعليّة القابلة للأكل مثل: الزعتر والفقوس والعكّوب والجمّيز والخبّيزة، فتُعتبَر من الأنواع الأكثر شيوعًا وانتشارًا في فلسطين، ولطالما كانت العمود الفقريّ للأنشطة الزراعيّة لسكّانها. وقد ساعدت، على مرّ العصور، المُزارعين على تجذير أراضيهم، والحفاظ على المعرفة القديمة بالزراعة والقطاف، وفهْم أصناف المحاصيل، وتنكيه أغذيتهم الفريدة من نَوعها. كما وصُفت الزراعة البعليّة بأنّها نظامٌ زراعيٌّ إيكولوجيٌّ مَرِن، هيّأ المُزارعين للتكيُّف مع الظروف الاقتصاديّة المقيّدة، إلى جانب الظروف السياسيّة الصعبة. ومع ذلك، لم تتركها سلطةُ الاحتلال لحالها، بل سَطَتْ على جميع تلك الأنواع واحتجزتها في سجونٍ كبيرة سمَّتها محميّات، وسيَّجت المكان بالأسلاك الشائكة، ومَنعتِ الفلسطينيّين من مجرّد الاقتراب منها، ومَن يُخالف التعليمات يَدفع غرامة. أمّا زراعتها سرًّا في مشاتل، فمن عواقبها مُصادَرة النبتة والمَشتل مع غراماتٍ باهظة.
صُدِمَ الفلسطينيّون، في مناطق الـ 48 و67، لاعتقال الزعتر وحبسه خلف أسلاك شائكة؛ إذ لم يتوقّع أحدٌ أن يأتيَ يومٌ لا يستطيع فيه الفلسطينيّون تخزين الزعتر لاستخدامه في طعامهم وشرابهم ودوائهم على مدار العام. كما لم يحزر أحدٌ قطّ أنّ نبتةً بريّة لا يهدُّدها الانقراض، ستُصبح بين عشيّةٍ وضحاها بأغلى الأثمان، ليس لندرتها بل لحظْر الوصول إليها. وقد صار واضحًا أنّ إسرائيل تُخطِّط للتدخُّل في مكوّنات المائدة الفلسطينيّة، وتُجبر الفلسطينيّين على نسيان طعامهم، عبر الاعتماد على الطعام الأجنبيّ وحده، من خلال غمْرِ الأسواق بسلاسل مطاعم مشهورة، مثل ماكدونالدز وكنتاكي وهامبرغر وغيرها، وخفض أسعارها مع رفْع أسعار طعام الفلسطينيّين على نحوٍ لا تُطيقه معظم العائلات.
سارعَ الفلسطينيّون إلى التخطيط لحملاتِ مُقاطعة البضائع الإسرائيليّة البديلة، بالتعاون مع 171 منظّمة غير حكوميّة انضمَّت إليها شخصيّاتٌ حكوميّة. قاموا جميعًا بمُراقبة كلّ بضاعة إسرائيليّة تنزل في المحالّ الغذائيّة ووضعوا عليها ملصقًا يقول: ((بشرائكَ لهذا المُنتَج، يعني أنّكَ تتبرَّع للجيش الإسرائيلي)). فبقيَ المُنتَج على الرفوف لم يشتره أحدٌ حتّى انتهت صلاحيّته، وعندما تصل بضائع جديدة، تكون المنظّمات والجمهور الفلسطيني في الانتظار لتنفيذ العمليّة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، أَعلنت السلطة الفلسطينيّة رسميًّا عن مقاطعتها لمُنتجاتٍ عدّة تمَّ إنتاجها بواسطة شركات معيّنة بالذّات، وهي: Tnuva, Strauss, Tara, Soglowek, Jafora,Tabori.
مشروع ((أمّ سليمان))
وفي الناصرة، دخلتِ النساءُ على خطّ النضال من أجل تعزيز المائدة الفلسطينيّة الصحيّة، ووقْف تأثير التهويد على ذائقة الأجيال المُقبلة من خلال مشروعَيْن سياحيَّيْن فريدَيْن من نوعهما. إذ تعاقدتِ السيّدةُ سالي عزّام مع مئات النساء من أمّهات الشهداء والأسرى والمُهجَّرين واللّواتي تعرَّضْنَ للعنف، على تحويل عددٍ من السيّاح الذين يأتون للمنطقة إليهنّ لتناول الطعام. فتُقدِّم لهم ربّة البيت مائدةً فلسطينيّة عامرة وزاخرة بالنكهات؛ ثمّ تسرد قصّتَها مصحوبةً بوثائق وأدلّة. كما تعاقدتْ مع أُخريات لا قصصَ شخصيّة لديهنّ ليسردْنها، فقط يزوِّدْنَ مقهى إيوان، الذي تديره عزّام في سوق الناصرة، ببعض المأكولات الفلسطينيّة الخفيفة لمُرتاديه من السيّاح ليتعرَّفوا على تراثهنّ الغذائي الضارب في القِدَم، وليَبثّوا لهم لوعةَ الزيتون، الذي يسرقه مُستوطنون في السرّ والعَلن ويبيعونه بآلاف الدولارات، وشيخوخةَ البرتقال حين يُسقى بموادٍ كيمائيّة بعيدًا من مسقط رأسه في يافا وغزّة، واحتجازَ الزعتر سنينًا خلف القضبان بلا ذنب ارتكبه، واستشهادَ القسطل عطشًا والماء بجواره، ليخرج السيّاحُ بوعيٍ جديد لِما تفعله سلطةُ الاحتلال بحقّ الفلسطينيّين، بما في ذلك حرمانهم من طعامهم التقليدي التاريخي، ونشْره في بلدانهم. وقد جلبَ السيّاحُ آخرين، والآخرون جَلبوا خبراء بيئة وحقوقيّين للناصرة وغيرها.
مشروع ((أمّ سليمان))، وهي قرية زراعيّة قرب رام الله، استعادها أهلها من إسرائيل بعد عقودٍ ليهبوها للجيل الجديد لاستزراعها.
وعلى الفور تولّى المتطوّعون زمامَ الإشرافِ على استخدامِ الأرض، وإنتاج الغذاء فيها لمُواجَهة الفقر الغذائي في ظلّ الاحتلال عبر استخدام التنوُّع البيولوجي للحفاظ على المَوارد الطبيعيّة، وزراعة الأنواع المحليّة في فلسطين لفائدتها في تجديد التربة، والتحكُّم في التسميد، وإدارة النفايات باستخدام الطرق الطبيعيّة، مع استخدام تقنيّة الحفاظ على المياه لمُقاومة ندرتها النّاجمة عن السيطرة الإسرائيليّة.
وكان أوّل إنتاجٍ عضوي صحّي كافياً لـ 8 عائلات. وثاني إنتاج كان كافياً لـ 45 عائلة؛ وإذ بأمّ سليمان اليوم تتحوَّل إلى مشروعٍ تجاري مُزدهر يوفِّر الغذاء لعشرات العوائل في محيطها المحلّي. وقد عَرَضَ عددٌ من المُشرفين على المشروع التطوُّعَ لتعليم قرىً أخرى أساليب الزراعة المُستدامة، والتوقُّف بالتالي عن الاعتماد على الطعام الإسرائيلي.
أمّا أهمّ مشروعات المُقاوَمة بالزراعة، فهي شركة ((كنعان للتجارة العادلة))، ومكاتبها مُنتشرة اليوم في قرية برقين، بالقرب من جنين. إنّها من بنات أفكار د. ناصر أبو فرحة.
جاءت فكرةُ كنعان بداية الألفيّة عندما كان أبو فرحة يُجري بحثًا للحصول على الدكتوراة في الأنثروبولوجيا في أمريكا. وأثناء سفره ذهابا وإيّاباً بين أمريكا والضفّة الغربيّة، أفزعته الأسعار المُنخفضة للزيتون، حيث تتقاعَس إسرائيل عن شرائه إلى ما بعد موسم القطاف في أواخر الخريف بالذّات، وذلك حتّى ينخفض السعر إلى درجة لا تحفِّز على زراعة الأرض في الموسم المُقبل. فكَّر أبوفرحة في تغيير الوضع للأفضل، حتّى يتسنّى للمُزارعين البقاء في أراضيهم والحفاظ على الزيتون كمحصولٍ اقتصاديٍّ قابلٍ للحياة بشكلٍ مُستدام.
مَن لا يَملك طعامَه لا يَملك حريّته
كانت الزراعة في الضفّة الغربيّة لا تزال شأنًا عائليًّا إلى حدٍّ كبير. إذ كان لكلّ عائلة قطعة أرض صغيرة يعتمد عليها أفرادها اقتصاديًّا. وهذا ما جَعلهم مُعرَّضين بشدّة لسياسات إسرائيل العسكريّة والاقتصاديّة التعسّفيّة. لكنّ أبا فرحة خَلُص إلى أنّه إذا نظَّم المُزارعين ليعملوا معًا والتزموا بالسياسات الصارمة للزراعة العضويّة، فإنّه من المُمكن أن يؤسِّسوا جيشًا زراعيًّا صامدًا مثل شَجَرِ زيتونهم.
بدأ أبو فرحة بالسفر عبر منطقة جنين، محاولاً إقناع المُزارعين بالانخراطِ في شركته والعمل.. وبأنّ نجاح مشروعهم يعتمد على إنشاء جمعيّات تعاونيّة تَجمع مواردهم لتقوم كنعان بتسويقها.
وفي مرحلةٍ ثانية التزمتِ المَزارعُ الموحَّدة باستخدامِ تقنيّاتٍ تتوافق بشكلٍ وثيق مع الزراعة العضويّة الحديثة. وطوَّرت مع كنعان أوّل معيارٍ مُعترَف به دوليًّا للتجارة العادلة لزيت الزيتون، وبدأتِ الشركةُ في اعتماد المُزارعين المؤهّلين لذلك بشكلٍ خاصّ.
أمّا ما دفعَ بكنعان للواجهة، فكان أنّها وفَّرت عنوانًا مركزيًّا يُمكن لتعاونيّات القرى أن تبيع إليه ثمار الزيتون ومعصوره، مع ضمانِ سعرٍ ممتاز. بمعنى أنّ المُزارعين لن يبيعوا بشكلٍ فرديٍّ للإسرائيليّين بعد الآن، بل سيبيعونه بشكلٍ جماعيٍّ لكنعان وحدها، وهي تقوم بتسويق منتجاتهم داخل إسرائيل وخارجها. وتُعتبر كنعان اليوم الوجه الدولي للجمعيّات التعاونيّة للمُزارعين الفلسطينيّين، وهي تسعى إلى تطوير أسواقٍ جديدة للاستثمار فيها. وتضمّ كنعان حاليًّا 52 قرية تمَّ إنشاؤها كتعاونيّاتٍ مُنفصلة، كما تُمثِّل 2000 مزارع، والعدد في ازدياد.
لقد تأسَّست حملاتُ المُقاطَعة ومشروعات نساء الناصرة، وإيوان، وأمّ سليمان، وشركة كعنان لإعادة تصوُّر المُقاوَمة كجهدٍ مُجتمعيٍّ مُتجذِّرٍ في تقاطُع الجوانب الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة. والأهمّ أنّها تحدَّت آثارَ التهويد باستخدام السيادة البيئيّة لتكون الزراعةُ هي خطّ الدّفاع الفلسطينيّ الأوّل عن وجوده وهويّته، وسيادته الغذائيّة. فمَن لا يملك طعامه، لا يملك حريّته.
*كاتبة وروائيّة من ليبيا
* ينشر بالتزامن مع نشرة ( أفق ) الإلكترونية.

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