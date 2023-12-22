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الفوضى والمخالفات عنوان عمل مندوبي التوصيل بالدراجات النارية - جريدة الوطن السعودية

12/22/2023 2:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تجتمع الفوضى مع المخالفات، لتشكل عنوانا لعمل مندوبي التوصيل بالدراجات النارية. فإلى جانب عدم التزامهم بالتعليمات، وعدم احترامهم الأنظمة المرورية، وقيادة دراجاتهم بسرعات مذهلة، بغية إيصال الطلب بأسرع وقت ممكن، واللحاق بطلب جديد، والقيادة الخطيرة التي ينتهجها كثير منهم عبر الخطوط والطرق السريعة والرئيسة والفرعية داخل المدن وخارجها، بالإضافة إلى التنقل بعشوائية بين المسارات، واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة، تبدو سيطرة غير السعوديين واضحة على العمل كمندوبي توصيل، ويعمل معظمهم دون تراخيص، ما دفع مجلس الشورى إلى إصدار توصية لتوطين هذه المهنة.
وإلى جانب كل تلك المخالفات، تجتمع مخالفة أخرى تتمثل في العمل اليومي ساعات طويلة جدا بغية الحصول على إيراد أعلى، وهو ما يؤثر في المحصلة على قدرات المندوب في قيادة دراجته، ويشكل بالتالي خطرا على نفسه وعلى الآخرين.
وتشهد منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات كثير الإعلانات التي تحمل أرقام جوالات أولئك المندوبين الذين يبدون استعدادهم لإيصال الطلبات في أي وقت وإلى كل مكان، ناهيك عن تعاونهم مع المحلات والمطاعم والأسواق الكبرى والكافيهات.
13 ألف ريال دخلا شهريا
يشير مقيم آسيوي، يعمل مندوب توصيل على دراجته النارية، إلى أنه بدأ العمل في هذه المهنة منذ تفشي وباء كورونا، مؤكدا أنه كان يجني دخلا يوميا يتجاوز الألف ريال، وذلك لكثرة الطلبات، حتى أنه كان يضطر للاعتذار عن بعضها.
ويضيف أن أجر التوصيل كان يبلغ ضعف الأجر الحالي، خصوصا في أوقات منع التجول التي فرضها كورونا.
ويبيّن أن أجرة توصيل الطلب حاليا تتراوح بين 20 و30 ريالا اعتمادا على بُعد المسافة أو قربها، وحجم الطلب ونوعيته وكميته، موضحا أنه يجمع أحيانا عدة طلبات لتوصيلها في وقت واحد، حتى أن حجم دخله الشهري حاليا يتجاوز الـ13 ألف ريال، ولافتا إلى أنه يستقطع جزءا منه لكفيله، وجزءا لدفع إيجار سكنه وفواتيره وباقته الشهرية للاتصالات والإنترنت.
تقاسم المهمة
يبيّن مقيم عربي يعمل مندوبا للتوصيل على الدراجة النارية أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، ويوصل الطلبات إلى المنازل والاستراحات والديوانيات، وكذلك المدارس وبعض المقرات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أنه يتقاسم هو وكفيله المهمة، حيث يعمل منذ الصباح حتى قبل صلاة المغرب، ثم يتولى كفيله المهمة بعده حتى منتصف الليل، حيث إنه يعمل بمهنة أخرى، ولا يحمل ترخيصا لممارسة توصيل الطلبات، ولكنه يؤكد أنه لم يتعرض مطلقا لأي مساءلة أو حتى الإيقاف خلال توصيله أي من الطلبات، للاستيضاح منه عن عمله.
وشدد على أن ما ساعده في عدم توقيفه هو التزامه بالتعليمات المرورية، وحرصه على لبس الخوذة، مبينا أن مهنة التوصيل تحقق أرباحا مجزية بالاستمرار وبذل الجهد اللازم.
زيادة الطلب على الدراجات النارية
يرى المحامي إبراهيم آل منصور أن النمو السريع في التجارة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على استخدام الدراجات النارية التي تعد أقل كلفة من المركبات، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة التي تهتم بتقديم خدمة التوصيل. كما أنها توفر الوقت والجهد.
ويبيّن أن هذا التوجه أسهم في انتعاش الطلب على الدراجات النارية المستعملة، ناهيك عن أن بعض المطاعم ومنافذ البيع تسعى للتوسع وزيادة أسطول دراجاتها النارية، لتغطية الطلبات الخارجية وطلبات التوصيل للعملاء، وهو ما يثبت التزايد المستمر في هذا النشاط، ويجبرنا على التفكير في تطوير وتحديث آلياته بما يناسب المرحلة المقبلة والمهمة جدا.
ويطالب آل منصور بالتشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين على مندوبي التوصيل، ومراقبتهم ومتابعتهم وتطبيق الاشتراطات عليهم، وأن تكون الأولوية في تلك المهنة للشباب السعوديين.
وقد صدرت توصية عن مجلس الشورى، لتوطين هذه المهنة، وتطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتوطينها، مركزةً على أن الاعتماد على التوصيل بالدراجات النارية يحتاج إلى مزيد من الرقابة، للتأكد من عدم خلو تلك الدراجات من وسائل السلامة والأمان والإضاءة العاكسة، ومن ارتداء قائديها الملابس الواقية، والمخصصة لحماية الرأس والأطراف. كما تساعد في عكس الإضاءة الليلية، مع تحديد أبعاد الدراجة النارية، وحملها اللوحات المرورية.
ولعل الرقابة المطلوبة تفيد في الحد من تنامي ظاهرة استخدام تلك الدراجات النارية الأرصفة ومعابر الطرق المخصصة للمشاة عنوة، أو بهدف تجاوز الازدحام المروري، بما في ذلك الأرصفة المطورة.
بطاقة تعريفية للمندوب
أصدرت الشؤون البلدية والقروية، في وقت سابق، لائحة خدمة التوصيل المنزلي التي تقدمها المطاعم والكافيتريات ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات، أو ما يماثلها من الخدمات التي تقدم للمستهلكين. وتضمنت اشتراطات الحصول على خدمة التوصيل أن يقدم صاحب المنشأة الراغب في خدمة التوصيل المنزلي طلبا للأمانة أو البلدية المختصة، إلى جانب تقديم صاحب الطلب معلومات عن السيارة أو السيارات التي ستستخدم في ذلك، والعمال الذين سيكلفهم بهذه الخدمة، على ألا يقل عمر العامل عن 30 سنة، وإذا كان سعوديا فلا يقل عمره عن 18 سنة، وإذا كان العامل غير سعودي فيجب أن يكون على كفالة نظامية للمنشأة التي تقدم خدمة التوصيل، وأن يحمل إقامة نظامية، إلى جانب عدم وجود سوابق للعامل لدى الأمانة أو البلدية أو الشرطة، واستكمال جميع الاشتراطات الصحية للعمال، بالإضافة إلى تعليق العامل البطاقة التعريفية الخاصة بمهنته التي أصدرتها الأمانة في مكان ظاهر خلال العمل.
5 سنوات سجن و5 ملايين غرامة
وسط انتشار ظاهرة التستر التجاري التي طالت عددا من الأنشطة، بيّن مستشار قانوني أنه بالنظر إلى عمل غير السعودي في تطبيقات التوصيل التي صدرت توصية شورية بتوطينها، ونظرًا لما قد يُصاحب هذه الظاهرة من جوانب أمنية وقانونية على مُمَكّني هذه العمالة من مزاولة تطبيقات التوصيل تحت سقف ومُعرِّف مواطن متستر وغير مُدرك خطورة ذلك، فقد نص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر، منبها إلى أنه يمكن إبلاغ وزارة التجارة عن التستر التجاري، باعتبار ذلك من أهم طرق القضاء على ظاهرة التستر التجاري.
مصادرة الدراجات
من جهتها، توعدت الإدارة العامة للمرور مندوبي توصيل الطلبات المنزلية بمصادرة دراجاتهم النارية في حال عدم التزامهم بالأنظمة المرورية، مؤكدة أن رجال المرور سيحجزون الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات داخل الأحياء، وتحديدا التي لا يلتزم قائدوها بالاشتراطات المرورية التي تؤكد أهمية وجود لوحة للدراجة، ورخصة قيادة وسير، وارتداء الخوذة في أثناء القيادة.
كما نبّهت ((المرور)) على أصحاب المحال التجارية والمطاعم بأهمية التزام قائدي الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات بالأنظمة المرورية.
وقد أشار مرور الرياض، في إحصائيات جديدة له، إلى أنه تم حجز 2400 دراجة نارية العام الماضي، بينما بلغ عدد الدراجات المحجوزة خلال الشهرين الماضيين 150 دراجة، والدراجات التي تم إطلاقها بعد تصحيح أوضاعها 450 دراجة.

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