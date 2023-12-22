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لقد وصلت منتجات VOOPOO DRAG X2 و DRAG S2 مع منصة Pnp X إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

12/22/2023 2:17:05 PM
(MENAFN- AETOSWire) يسر VOOPOO أن تعلن عن وصول VOOPOO DRAG X2 ، DRAG S2 مع منصة PnP X في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. DRAG X2 و DRAG S2 هما جهاز POD الذي يطبق أولاً تقنية VOOPOO PnP X، لضمان تجربة تدخين ممتعة ونظيفة: حيث يمكنك استخدام 100 مل من السائل الإلكتروني دون تلاشي النكهة أو حرق الملف.

ملف PnP X ، ذات العمر الطويل ويحافظ على النكهة

استنادًا إلى منصة PnP، توفر منصة VOOPOO PnP X عمرًا طويلًا للملف دون تلاشي النكهة وحرق الملف. يمكن لملف PnP X أن يحافظ على 100 مل من السائل الإلكتروني ويمكن لمجموعة من ملفات PnP X أن تظل معك لموسم كامل.

خرطوشة PnP X مع منفذ هواء علوي بدون تسريب وبنكهات متعددة

تضمن خرطوشة PnP X مع منفذ الهواء العلوي توازن ضغط الهواء داخل الجهاز وخارجه، مما يتحكم بشكل فعال في تسرب السائل الإلكتروني والتكاثف. بالإضافة إلى ذلك، يتيح ضبط مستويات الطاقة على نطاق واسع وحلقة ضبط تدفق الهواء الواسعة مع خط مقياس للمستخدمين للتبديل بين تجارب التدخين الإلكتروني الضيقة إلى الواسعة بمرونة.

يأتي DRAG X2 مزودًا بخرطوشة مُصصمة لتدخين مباشر إلى الرئتين DTL (مع مع ملف بمقاومة 0.3 /0.6 أوم ). يتوفر DRAG S2 بإصدارسحب الدخان من الفم إلى الرئة MTL و لسحب الدخان مباشرة إلى الرئتين DTL. اختر خرطوشة PnP X سحب الدخان من الفم إلى الرئة MTL (مع ملف بمقاومة 0.3 /0.6 أوم)، واحصل على تجربة تدخين أكثر شدة. اختر خرطوشة PnP X لسحب الدخان مباشرة إلى الرئتين DTL(مع ملف بمقاومة 0.3 /0.6 أوم)، واحصل على تجربة تدخين نقية للرئة مع دخان كافٍ يضرب حلقك. وفي الوقت نفسه، يمكن استبدال فوهة السائل لخرطوشة MTL، مما يوفر لك تجربة تدخين مختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن خراطيش وملفات VOOPOO PnP X متوافقة فقط مع DRAG X2 و DRAG S2.

الجيل الثاني الاحترافي، العائدات الكلاسيكية .

تصميمها جلدي ومعدني كلاسيكي، مع أشكال عالية الجودة وعصرية. حيث أن التصميم الذكي يجعل الجهاز أكثر تميزًا. يوفر منحنى القبضة الممتاز والمواد اللمسية تجربة تدخين أكثر راحة.
مع أدائها التنافسي، نعتقد أن منصة DRAG X2 و DRAG S2 و PnP X ستصبح بسرعة الخيار الأفضل بين مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يبحثون عن ميزة تنافسية.

تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين وهو مادة تسبب الإدمان بدرجة كبيرة.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :


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