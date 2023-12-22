لقد وصلت منتجات VOOPOO DRAG X2 و DRAG S2 مع منصة Pnp X إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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- AETOSWire) يسر VOOPOO أن تعلن عن وصول VOOPOO DRAG X2 ، DRAG S2 مع منصة PnP X في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. DRAG X2 و DRAG S2 هما جهاز POD الذي يطبق أولاً تقنية VOOPOO PnP X، لضمان تجربة تدخين ممتعة ونظيفة: حيث يمكنك استخدام 100 مل من السائل الإلكتروني دون تلاشي النكهة أو حرق الملف.
ملف PnP X ، ذات العمر الطويل ويحافظ على النكهة
استنادًا إلى منصة PnP، توفر منصة VOOPOO PnP X عمرًا طويلًا للملف دون تلاشي النكهة وحرق الملف. يمكن لملف PnP X أن يحافظ على 100 مل من السائل الإلكتروني ويمكن لمجموعة من ملفات PnP X أن تظل معك لموسم كامل.
خرطوشة PnP X مع منفذ هواء علوي بدون تسريب وبنكهات متعددة
تضمن خرطوشة PnP X مع منفذ الهواء العلوي توازن ضغط الهواء داخل الجهاز وخارجه، مما يتحكم بشكل فعال في تسرب السائل الإلكتروني والتكاثف. بالإضافة إلى ذلك، يتيح ضبط مستويات الطاقة على نطاق واسع وحلقة ضبط تدفق الهواء الواسعة مع خط مقياس للمستخدمين للتبديل بين تجارب التدخين الإلكتروني الضيقة إلى الواسعة بمرونة.
يأتي DRAG X2 مزودًا بخرطوشة مُصصمة لتدخين مباشر إلى الرئتين DTL (مع مع ملف بمقاومة 0.3 /0.6 أوم ). يتوفر DRAG S2 بإصدارسحب الدخان من الفم إلى الرئة MTL و لسحب الدخان مباشرة إلى الرئتين DTL. اختر خرطوشة PnP X سحب الدخان من الفم إلى الرئة MTL (مع ملف بمقاومة 0.3 /0.6 أوم)، واحصل على تجربة تدخين أكثر شدة. اختر خرطوشة PnP X لسحب الدخان مباشرة إلى الرئتين DTL(مع ملف بمقاومة 0.3 /0.6 أوم)، واحصل على تجربة تدخين نقية للرئة مع دخان كافٍ يضرب حلقك. وفي الوقت نفسه، يمكن استبدال فوهة السائل لخرطوشة MTL، مما يوفر لك تجربة تدخين مختلفة.
ومن الجدير بالذكر أن خراطيش وملفات VOOPOO PnP X متوافقة فقط مع DRAG X2 و DRAG S2.
الجيل الثاني الاحترافي، العائدات الكلاسيكية .
تصميمها جلدي ومعدني كلاسيكي، مع أشكال عالية الجودة وعصرية. حيث أن التصميم الذكي يجعل الجهاز أكثر تميزًا. يوفر منحنى القبضة الممتاز والمواد اللمسية تجربة تدخين أكثر راحة.
مع أدائها التنافسي، نعتقد أن منصة DRAG X2 و DRAG S2 و PnP X ستصبح بسرعة الخيار الأفضل بين مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين يبحثون عن ميزة تنافسية.
تحذير: يحتوي هذا المنتج على النيكوتين وهو مادة تسبب الإدمان بدرجة كبيرة.
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